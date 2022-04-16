Оркам з Кавказу влаштували вогняну пастку: морпіхи "покришили" окупантів на Донбасі

/ ТСН

На Донбасі російські окупанти потрапили в пастку при спробі переходу річки вбрід. Морпіхи ЗСУ знищили один з ворожих підрозділів.

Відзначається, що масову атаку окупантів прикривали більше чотирьох десятків танків, БТРів і бойових машин. Щоб ускладнити оборону українським воїнам, загарбники влаштували ще й пилову бурю, пише ТСН.

За словами українських захисників, орки ганяли техніку по полю і тим самим піднімали пил, видимість була обмежена 100 метрами.

В результаті нападники самі ж не помітили протитанкові пастки, які влаштували українські захисники.

Військові кажуть, що бій тривав більше чотирьох годин. В результаті в полях залишилося більше десяти спалених одиниць ворожої техніки і ліквідовані рашисти. Решта - покинули свої бронемашини і зникли.

Військові кажуть, що ці новітні бронемашини піхоти і бронетранспортери ворога перекинули з Північного Кавказу.

Однак півтора десятка БМП 3 і чотири БТР 82А наші морпіхи вже встигли "дерусифікувати". Замість російської стилізованої свастики на броні тепер емблема Української морської піхоти.

читайте такожРашисти пішли на штурм: ворог збирає ударний кулак для атаки на Донбасі-Генштаб

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте ще: