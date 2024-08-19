Україна може вступити в НАТО попри окупацію - президент Чехії Петр Павел

Президент Чехії Петр Павел допустив, що Україна може вступити в НАТО, не дивлячись на часткову окупацію своїх територій Росією.

https://glavred.net/war/ukraina-mozhet-vstupit-v-nato-nesmotrya-na-okkupaciyu-prezident-chehii-petr-pavel-10589894.html Посилання скопійоване

Президент Чехії висловився за швидкий вступ України в НАТО / колаж: Главред, фото: УНІАН

Вступ України в НАТО не повинен залежати від повного контролю над своїми територіями і війни в країні. Таку заяву зробив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю чеському виданню Novinky.

Також Павел заявив, що він має надію на те, що Україна зможе в найближчі роки заключити мир з Росією. Він висловив впевненість, що українські землі будуть окупованими протягом довгого часу, але без того факту, що демократичний світ визнає нові кордони держав.

відео дня

"Я не думаю, що повне відновлення контролю над всією територією є обов'язковою умовою. Якщо буде демаркація, навіть адміністративного кордону, то ми можемо розглядати цей адміністративний кордон як тимчасовий і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона буде контролювати на той момент", - сказав він.

Президент Чехії навів як приклад Німеччину, яка після Другої світової війни була розділена на декілька части, але одну частину все-таки прийняли в Північноатлантичний альянс.

Хто такий Петр Павел Петр Павел (чеськ. Petr Pavel; нар. 1 листопада 1961, Плана, Чехословаччина) - чеський політик та відставний генерал, Президент Чехії з 9 березня 2023. Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, до цього - командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року. Переміг на президентських виборах у січні 2023 року, здобувши 58,32 % голосів у другому турі.

"Тому я думаю, що є рішення як технічне, так і юридичне, щоб дозволити Україні приєднатися до НАТО, не втягуючи НАТО в конфлікт з Російською Федерацією", - сказав він.

Вступ країн в НАТО/ Інфографіка: Главред

Відносини України та НАТО - останні новини

Нагадаємо, Угорщина є найбільшим противником вступу України в НАТО, а прем'єр-міністр країни заявив, що Україна так і залишиться "буферною державою".

Раніше стало відомо, що генерал НАТО Крістофер Каволі заявив, що у РФ немає вільних військових сил, аби протистояти Україні в Курській області та підкреслив, що в Альянсі підтримують операцію на Курщині.

Нагадаємо, на Главреді відбувся чат з керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком, він розповів, чому в НАТО так спокійно відреагували на вхід ЗСУ в Курську область.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред