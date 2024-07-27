Україну не приймуть до ЄС і НАТО: Орбан зашкварився скандальною заявою

Прем'єр-міністр Угорщини вважає, що Україна повернеться до ролі буферної держави.

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Віктор Орбан висловився щодо євроатлантичних перспектив України / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про те, що Україна нібито не стане членом НАТО або ЄС, тому що "у нас, європейців, не вистачить грошей".

На його думку, Україна повернеться до ролі буферної держави, з гарантіями, які закріплені США і Росією. Таку думку він висловив у програмному виступі в літньому таборі Тушваньош у Румунії, основні тези виступу наводить HVG.hu

Водночас угорський прем'єр визнав, що Україна є сильною державою, яка "успішно і з безпрецедентною силою" протистоїть агресії РФ. "Сила України перевищила всі очікування", - сказав Орбан.

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Він зазначив, що 11 мільйонів біженців покинули Україну, держава не працювала, але "зараз вони чинять опір успішно і з безпрецедентною силою".

За його словами, завдяки тому, що Україна знайшла покликання, вона відкрила для себе новий сенс свого існування. За словами угорського прем'єра, це надає українцям сили.

"Досі вони бачили себе як зону зіткнення, це в'янучий стан духу, є відчуття безпорадності. Тепер же відкрилася перспектива приналежності до Заходу, це стало новою місією, яку вони самі собі поставили, вони хочуть бути новим східним кордоном Заходу", - цитує портал Орбана.

Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею". У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля". "Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth. У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону. Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

Раніше Угорщина вибухнула зухвалою вимогою до України. Угорщина у своїй "вимозі" керується переписом населення 23-річної давності і передала Києву відповідну позицію Будапешта.

Нагадаємо, Угорщина поставила ультиматум Україні і заявила про права на все Закарпаття. Серед вимог Будапешта щодо захисту прав нацменшин ключовим каменем спотикання є визначення в Україні місць з особливим рівнем гарантії прав угорців.

Раніше стало відомо, що представники влади Угорщини на зустрічі послів країн Євросоюзу блокували схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу - нібито через питання прав національних меншин.

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