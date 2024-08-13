'Маємо право знищувати': Мусієнко розкрив, чому Захід схвалює наступ ЗСУ на Курщині

Ця ситуація має позитивний вплив та нагадав, що Захід, зокрема, Німеччина, дав нам право бити його зброєю по військових об'єктах.

https://glavred.net/ukraine/mayemo-pravo-znishchuvati-musiyenko-rozkriv-chi-shvalyuye-zahid-nastup-zsu-na-kurshchini-10588070.html Посилання скопійоване

Як Захід реагує на ситуацію у Курській області / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: deepstatemap

На сайті Главред відбувся чат із військовим та політичним експертом, керівником Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнком. Він розповів про реакцію на подій в Курській області США та Німеччини, Заходу загалом - чому вони так спокійно та схвально поставилися до цього.

Мусієнко наголосив, що ця ситуація має позитивний вплив та нагадав, що Захід, зокрема, Німеччина, дав Україні право бити його зброєю по військових об'єктах на території Білгородської і Курської областей.

"І формулювання було таке - "по тих об'єктах і цілях, які становлять загрозу мирному населенню Сумщини і Харківщини". Це означає, що, якщо в населеному пункті Суджа на території Росії перебувають російські спецпризначенці, знаходиться їхній штаб, який керує операціями диверсійно-розвідувальних груп на території Сумщини, а Україна вимушена евакуювати населення звідти, бо є загроза обстрілів території Сумщини мінометами та артилерією з Курської області, ми маємо право знищувати там ці підрозділи західною зброєю. Конкретизації немає, що це треба робити виключно HIMARS чи артилерією і не можна застосовувати інші західні озброєння, зокрема, танки чи бронемашини, які можуть заїхати на територію Курської області", - пояснив Мусієнко.

Мусієнко також зазначив, що Захід дав таке право і Україна не порушила тут жодних зобов'язань перед партнерами, тому й така спокійна реакція.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Дивіться відео чату з Олександром Мусієнком, де він розповів про наслідки операції в Курській області для Росії і Путіна:

Що відбувається у Курську

Нагадаємо, що аналітики ISW повідомили, що "українські війська" просунулися до 10 км углиб у Курській області. Проникнення на територію Курської області відбулося через дві російські оборонні лінії та опорний пункт. Геолокаційні кадри свідчать, що нібито українська бронетехніка вийшла на позиції вздовж траси 38К-030.

Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив наступ ЗСУ на Курську область. Зеленський офіційно заявив, що у наступі на Курську область задіяні бійці Збройних сил України. Сирський заявив, що під контролем українських військових знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території РФ.

У Reuters повідомили, що ЗСУ прийняли нову стратегію через події в Курську. Сили оборони України дотримуються стратегії оперативного мовчання щодо загострення кризової ситуації на території Курської області РФ. Президент України Володимир Зеленський відзначив здатність української армії "дивувати".

ЗСУ прорвались у Курській області та захопили нові населені пункти. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що незважаючи на заяви російських військових блогерів про стабілізацію армією РФ лінії фронту, українські війська далі активно просуваються територією Курської області.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред