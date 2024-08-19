Лавров поскаржився на "ультиматум" України і зробив заяву про перемовини

Операція Сил оборони України у Курській області сплутала політичні карти країни-агресорки Росії, визнав керівник ворожого МЗС Сергій Лавров.

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Лавров слідом за Путіним звинуватив Україну в "нападі" на Курську області - Росія відмовляється від перемовин / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Росія не може вести перемовини з Україною після "вторгнення" ЗСУ до Курської області.. Формула Зеленського - ультиматум Кремлю, мирний процес у рамках механізму для Москви, мовляв, неприйнятний. Про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

В інтерв'ю пропагандисту Росія-1 Павлу Зарубіну він звинуватив Україну в "нападі" на Курську область, після чого окупанти вже не хочуть вести перемовини із Києвом.

"Президент (Путін, - ред.) про це дуже чітко сказав, що після того, як почалися напади на Курську область, - навіть не напад, а вторгнення на територію Курської області, - про жодні перемовини і мови бути не може", - сказав Лавров. відео дня

Крім того, глава МЗС РФ сказав, що жодних "прихованих контактів" між Москвою і Києвом щодо обопільного припинення вогню з енергетики не було. За словами "дипломата", Україна просуває свій план миру, який включає і безпеку енергетичних об'єктів.

"Хто б що не говорив про якісь натяки на те, щоб Росію якось туди залучати, це все від лукавого. Тому що йдеться про неприйнятний для нас процес, який має єдину мету просувати ультиматум під назвою "формула Зеленського", - наголосив Сергій Лавров.

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У Зеленського поставили ультиматум Росії щодо завершення війни: зокрема, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що бойові дії в Курській області триватимуть доти, доки росіяни не змусять Кремль піти на справедливий мир в Україні. Російські громадяни більше не зможуть не звертати увагу на війну.

На тлі Курської операції армії України Росія не готова до діалогу з Києвом, сказав помічник російського президента Юрій Ушаков. Москва, як і раніше, дотримується ультиматуму Путіна щодо "перемовин", а будь-який діалог, за словами Ушакова, залежить, зокрема, і від ситуації на полі бою.

Путін отримав ультиматум, ЗСУ підуть з Курщини лише за однієї умови, пишуть журналісти The Times. На думку журналістів, якщо Путін не піде на справедливі перемовини, українські війська змушені будуть закріпитися в Курській області і рухатися далі.

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

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