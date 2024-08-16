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Реакція РФ на захоплення Курщини "повільна і розсіяна": генерал НАТО назвав причини

Анна Ярославська
16 серпня 2024, 08:07
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У країни-агресора Росії немає вільних сил, які вона може перекинути в Курську область.
Крістофер Каволі, Курська область
Крістофер Каволі прокоментував ситуацію в Курській області РФ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState, Вікіпедія

Країна-агресор Росія досі намагається сформувати реакцію на операцію України в Курській області. Поки що ця реакція була повільною та розсіяною. Про це заявив Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі під час Ради з міжнародних відносин 15 серпня.

На думку Каволі, така реакція Росії пов'язана з кількома чинниками:

  • відсутність розуміння, хто має бути відповідальним за бойові дії всередині РФ;
  • відсутність вивільнених військ, які Росія може залучити проти операції в Курській області.

"Росія досі збирає воєдино реакцію на вторгнення України. Поки що це була лише доволі повільна і розсіяна реакція. Частково це тому, що Росія не встановлює, хто має повноваження. Міністерство оборони відповідальне за військові дії всередині України, але не всередині Росії, правильно? Тобто це мало б бути Міністерство внутрішніх справ", - цитує Каволі Голос Америки.

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Крім того, за словами генерала, у Росії немає вільних сил, які вона може перекинути.

"Рівень залученості та частки російських наземних сил, які перебувають в Україні, дуже істотний", - сказав він.

Каволі зазначає, що підрозділи, які залишилися в Росії і можуть протистояти подібній проблемі, - військові строкової служби, яким теоретично і юридично заборонено воювати в Україні. Відповідно йдеться не про ті бойові одиниці, від яких можна очікувати швидкої реакції.

Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі підкреслює, що російська влада перекинула в Курський регіон багато повітряних сил, але невідомо, скільки наземних сил буде залучено, і який ефект це матиме.

"Деякі підрозділи прибули зі Сходу України, щоб вести бій. Очевидно, їм віддадуть перевагу порівняно з підрозділами з інших місць", - сказав генерал.

Хто такий Крістофер Каволі

Крістофер Джерард Каволі - американський військовий діяч, генерал армії США. Командувач Європейським командуванням Збройних сил США та Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, пише Вікіпедія.

Про призначення Каволі на посаду оголосили 3 травня 2022 року. Таке рішення, як вказувалося в пресі, було ухвалено у зв'язку із серйозними загрозами для НАТО й безпеки Європи в цілому через російське вторгнення в Україну, враховуючи досвід Каволі та його знання про Росію.

Операція в Курській області - останні новини

Сили оборони України контролюють село Внєзапноє Курської області РФ. Про це повідомили аналітики DeepState увечері 15 серпня.

Підрозділи ЗСУ оточили райцентр Кореневе в Курській області. Українські війська наближаються до села з півночі та півдня. Про це повідомив експерт з аналізу відкритих даних BILD Юліан Репке.

Росія перекинула частину своїх військових підрозділів, які перебували на території України, в Курську область. Такі пересування зафіксували у США. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Російський пропагандист Максим Юсін заявив, що жителям РФ потрібно заспокоїтися і змиритися з втратою територій у Курській області. Евакуювати людей потрібно з усього прикордоння. На його думку, слід готуватися до найгіршого сценарію.

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