Реакція РФ на захоплення Курщини "повільна і розсіяна": генерал НАТО назвав причини

У країни-агресора Росії немає вільних сил, які вона може перекинути в Курську область.

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Крістофер Каволі прокоментував ситуацію в Курській області РФ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState, Вікіпедія

Країна-агресор Росія досі намагається сформувати реакцію на операцію України в Курській області. Поки що ця реакція була повільною та розсіяною. Про це заявив Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі під час Ради з міжнародних відносин 15 серпня.

На думку Каволі, така реакція Росії пов'язана з кількома чинниками:

відсутність розуміння, хто має бути відповідальним за бойові дії всередині РФ;

відсутність вивільнених військ, які Росія може залучити проти операції в Курській області.

"Росія досі збирає воєдино реакцію на вторгнення України. Поки що це була лише доволі повільна і розсіяна реакція. Частково це тому, що Росія не встановлює, хто має повноваження. Міністерство оборони відповідальне за військові дії всередині України, але не всередині Росії, правильно? Тобто це мало б бути Міністерство внутрішніх справ", - цитує Каволі Голос Америки.

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Крім того, за словами генерала, у Росії немає вільних сил, які вона може перекинути.

"Рівень залученості та частки російських наземних сил, які перебувають в Україні, дуже істотний", - сказав він.

Каволі зазначає, що підрозділи, які залишилися в Росії і можуть протистояти подібній проблемі, - військові строкової служби, яким теоретично і юридично заборонено воювати в Україні. Відповідно йдеться не про ті бойові одиниці, від яких можна очікувати швидкої реакції.

Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі підкреслює, що російська влада перекинула в Курський регіон багато повітряних сил, але невідомо, скільки наземних сил буде залучено, і який ефект це матиме.

"Деякі підрозділи прибули зі Сходу України, щоб вести бій. Очевидно, їм віддадуть перевагу порівняно з підрозділами з інших місць", - сказав генерал.

Хто такий Крістофер Каволі Крістофер Джерард Каволі - американський військовий діяч, генерал армії США. Командувач Європейським командуванням Збройних сил США та Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, пише Вікіпедія. Про призначення Каволі на посаду оголосили 3 травня 2022 року. Таке рішення, як вказувалося в пресі, було ухвалено у зв'язку із серйозними загрозами для НАТО й безпеки Європи в цілому через російське вторгнення в Україну, враховуючи досвід Каволі та його знання про Росію.

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