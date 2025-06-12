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Україна та РФ провели новий обмін полоненими - кого повернули додому

Руслана Заклінська
12 червня 2025, 14:39оновлено 12 червня, 15:26
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Відбувся другий етап обміну військовополоненими в рамках домовленостей у Стамбулі.
Україна та РФ провели новий обмін полоненими - кого повернули додому
Україна повернула своїх захисників з полону / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Що відомо:

  • Україна провела другий етап повернення важкопоранених і тяжкохворих воїнів
  • Серед звільнених — захисники Маріуполя
  • Деяких звільнених раніше вважали зниклими безвісти

У четвер, 12 червня, Україна провела з РФ другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів. Повернулися оборонці Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки, та військові з різних частин ЗСУ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші повертаються додому. Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога", - зазначив глава держави.

відео дня

За його словами, відбувся другий етап обміну військовополоненими в рамках домовленостей, які досягли у Стамбулі під час другого раунду перемовин.

"Працюємо далі, щоб повернути всіх із російського полону. Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні", - додав Зеленський.

  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими розповів, що з російської неволі звільнено захисників України з категорії "важкопоранені та тяжкохворі". Серед них військовослужбовці ЗСУ, зокрема з Десантно-штурмових військ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил територіальної оборони, Сил спеціальних операцій, а також представники Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

"Серед звільнених сьогодні є захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше трьох років. Усі визволені оборонці - чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти", - йдеться у повідомленні Коордштабу.

Загалом на рідну землю повернулися українці, які воювали на різних напрямках фронту: Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському. Звільнені військові пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні їм виплати за час перебування у неволі, наголосили у КШППВ.

"Сьогоднішній обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих. Координаційний штаб продовжує роботу і найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських захисників", - додали у Коордштабі.

Обмін полоненими - останні новини за темою

Нагадаємо, 10 червня відбувся новий етап обміну полоненими, який було погоджено в рамках домовленостей у Стамбулі. Додому повернулися українські воїни, які перебували в полоні понад три роки, серед них — важкопоранені та тяжкохворі захисники, зокрема оборонці Маріуполя.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що усі звільнені пройдуть необхідне лікування та реабілітацію. На відео із зустрічі воїни висловлювали вдячність Україні за визволення, один із них повернувся додому у свій день народження.

Як повідомляв Главред, Україна свідомо не розголошує кількість звільнених із полону захисників під час обмінів через безпеку та ризик зриву домовленостей. Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов пояснив, що активна інформаційна атака та дезінформація від ворога ускладнюють переговори.

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Що таке Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими?

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.

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