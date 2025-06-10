'За нас Україна не забула': кадри перших емоцій звільнених з полону воїнів

Україна повернула з російського полону важкопоранених та тяжкохворих захисників.

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Проникливі кадри перших емоцій звільнених з полону захисників / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот з відео

Що відомо:

Україна повернула важкопоранених та тяжкохворих захисників з полону

Звільнених очікує повне медичне обстеження, лікування та реабілітація

З'явилися відео перших хвилин захисників на рідній землі

У вівторок, 10 червня, відбувся новий етап обміну військовополоненими між Україною та Росією. Додому повернулися українські оборонці, які перебували в особливо тяжкому стані. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

"Усі звільнені мають важкі поранення та хвороби: ампутації, осколкові травми, проблеми із зором, інфекції та хронічні захворювання, у деяких діагностовано гепатит і туберкульоз", - розповів керівник ГУР.

відео дня

За його словами, після повернення кожен із звільнених захисників пройде комплексне медичне обстеження, отримає необхідне лікування та реабілітацію.

"Як би не було важко — робота з повернення наших героїв триває", - зазначив Буданов.

Зворушливий момент обміну зафіксовано на відео, яке оприлюднив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Один із звільнених захисників із тремтінням у голосі сказав: "За нас Україна не забула… Пам’ятала за нас, визволила нас. Слава Україні!"

Воїн зізнався, що перш за все мріє обійняти своїх рідних — сестру, доньку та онучок.

Дивіться зворушливе відео із захисником:

Перші слова звільненого захисника в Україні / Фото: скріншот

"Дуже радий, що за нас боролися", - поділився інший звільнений захисник, обіймаючи побратимів.

Ще один український військовий зворушив своїєю першою розмовою із мамо після повернення з неволі.

"Я живий залишився і повернувся додому, мам. Мила моя, рідна", - сказав захисник, якого щойно звільнили з полону.

Відео перших хвилини на рідній землі після російського полону:

Зворушливі кадри повернення захисників з полону / Фото: скріншот

Символічно, що один зі звільнених воїнів саме в день повернення святкує день народження. Йому вручили скромний подарунок — вишиванку.

Дивіться відео із захисником, який повернувся з російського полону у день народження:

Захисник повернувся додому у день народження / Фото: скріншот

Обмін полоненими - новини України

Як повідомляв Главред, 10 червня відбувся новий етап обміну полоненими за домовленостями, досягнутими у Стамбулі. До України повернулися важкопоранені й тяжкохворі воїни, зокрема оборонці Маріуполя, які понад три роки перебували в полоні. Серед звільнених — військові зі ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та Держспецтранспорту. Усі вони потребують медичної допомоги та реабілітації.

Також масштабний обмін військовополоненими між Україною та Росією відбувся 9 червня. В рамках цього обміну до України повернулися поранені та важкопоранені бійці, а також військові віком до 25 років, заявив президент Володимир Зеленський.

У соцмережах з’явилися зворушливі відео повернення наших захисників. Чоловіки були настільки переповнені емоціями, що не могли стримати сліз радості, ховаючи обличчя руками.

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Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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