Україна та Росія провели новий обмін полоненими 10 червня - перші деталі

Про що йдеться у матеріалі:
- Україна та РФ провели новий обмін полоненими
- До України повернулись важкопоранені захисники
- Точна кількість повернутих з полону захисників буде оголошена після завершення процесу обміну
Сьогодні, 10 червня Україна та Росія провели новий обмін полоненими в рамках домовленостей, досягнутих у Стамбулі 2 червня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.
За його словами, відбувся перший етап повернення з російського полону українських воїнів, які зазнали важких поранень і потребують термінової медичної допомоги. Це значущий гуманітарний крок.
До України вже повернулися бійці з різних підрозділів Сил оборони і безпеки, зокрема Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.
"Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає", - резюмував вглава держави.
За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, сьогодні відбувся перший етап обміну полоненими серед категорії "важкопоранені та тяжкохворі".
В межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі, за дорученням президента України Координаційний штаб повернув з російського полону групу захисників із серйозними пораненнями та проблемами зі здоров’ям.
"Серед визволених сьогодні захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше 3 років. Крім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити і офіцерів. Усі звільнені сьогодні оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз", - йдеться у повідорленні.
Зазначається, що повернені з полону воїни будуть доставлені до медичних закладів для проведення необхідних обстежень, подальшого лікування та реабілітації. Усі звільнені отримають належну підтримку, відновлення документів і грошові виплати за час перебування в полоні.
"Великий обмін полоненими триває. З міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну", - резюмували в Координаційному штабі.
Обмін полоненими - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 9 червня відбувся новий масштабний обмін військовополоненими між Україною та Росією. В рамках цього обміну до України повернулися поранені та важкопоранені військові, а також ті, хто молодший за 25 років, заявив президент Володимир Зеленський.
У соцмережах з’явилися зворушливі відео з поверненням наших захисників. Чоловіки були настільки переповнені емоціями, що не могли стримати сліз радості, прикриваючи обличчя руками.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram оприлюднив зворушливі кадри першої телефонної розмови одного з повернених захисників із його мамою.
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Що таке Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими?
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.
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