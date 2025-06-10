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Україна тримає в таємниці кількість звільнених з полону: в ГУР пояснили, чому

Руслана Заклінська
10 червня 2025, 23:24оновлено 11 червня, 00:06
109
Кількість звільнених військовополонених не розкривають свідомо.
Україна тримає в таємниці кількість звільнених з полону: в ГУР пояснили, чому
Чому Україна не називає кількість звільнених з полону / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, УНІАН

Ключові тези Юсова:

  • Україна свідомо не розкриває кількість звільнених з полону військових
  • Переговори проходили з дезінформацією та тиском на родини полонених
  • Будь-які коментарі можуть негативно вплинути на хід обміну

Україна свідомо утримується від оприлюднення кількості захисників, яких вдалося повернути з російського полону у межах обмінів. Причина — безпека самих обмінів і загроза зриву домовленостей через публічну активність. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, переговори щодо обміну тривали в дуже складних умовах — супроводжувалися активною інформаційною атакою з боку ворога, масштабною дезінформаційною кампанією та спробами тиску на рідних полонених українських захисників. В таких обставинах будь-які коментарі, зокрема розголошення конкретних цифр, можуть негативно вплинути на перебіг переговорів.

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"Ми не коментуємо зараз цифри, і це дуже важливо. Я окремо хотів би наголосити, поки не завершиться обмін, важливо не коментувати конкретні цифри", - пояснив Юсов.

Він наголосив, що будь-яке передчасне оприлюднення даних, особливо неперевірених, може завдати шкоди переговорному процесу. Представник ГУР звернувся до експертів, а також адміністраторів Telegram-каналів із проханням утриматися від розповсюдження чуток або непідтвердженої інформації.

"Якщо ви дієте в інтересах України й дбаєте про інтереси наших захисників, не поширюйте неперевірених даних, не коментуйте цифри, поки всі етапи зараз не завершаться. Це безпосередньо впливає на процеси", - наголосив Юсов.

  • Обмін полоненими 10 червня 2025 року
    Обмін полоненими 10 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 10 червня 2025 року
    Обмін полоненими 10 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 10 червня 2025 року
    Обмін полоненими 10 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 10 червня 2025 року
    Обмін полоненими 10 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 10 червня 2025 року
    Обмін полоненими 10 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 10 червня 2025 року
    Обмін полоненими 10 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 10 червня 2025 року
    Обмін полоненими 10 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 10 червня 2025 року
    Обмін полоненими 10 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 10 червня 2025 року
    Обмін полоненими 10 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 10 червня 2025 року
    Обмін полоненими 10 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 10 червня 2025 року
    Обмін полоненими 10 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 10 червня 2025 року
    Обмін полоненими 10 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 10 червня 2025 року
    Обмін полоненими 10 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 10 червня 2025 року
    Обмін полоненими 10 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 10 червня 2025 року
    Обмін полоненими 10 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 10 червня 2025 року
    Обмін полоненими 10 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 10 червня 2025 року
    Обмін полоненими 10 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 10 червня 2025 року
    Обмін полоненими 10 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 10 червня 2025 року
    Обмін полоненими 10 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 10 червня 2025 року
    Обмін полоненими 10 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 10 червня 2025 року
    Обмін полоненими 10 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 10 червня 2025 року
    Обмін полоненими 10 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 10 червня 2025 року
    Обмін полоненими 10 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими - останні новини

Як повідомляв Главред, 10 червня відбувся черговий етап обміну полоненими, домовленості про який було досягнуто у Стамбулі. Додому повернулися українські воїни, які перебували в полоні понад три роки. Серед них — важкопоранені та тяжкохворі захисники, зокрема оборонці Маріуполя.

Звільнені бійці належать до лав Збройних сил України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби та Держспецтранспорту. Начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що всі звільнені пройдуть лікування та реабілітацію. Зворушливі моменти зустрічі зафіксовано на відео: воїни дякували Україні за визволення, один із них повернувся в день свого народження.

Окрім цього, масштабний обмін полоненими із Росією відбувся і 9 червня. Як повідомив президент Володимир Зеленський, тоді вдалося повернути додому поранених військовослужбовців, а також молодих бійців віком до 25 років.

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Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

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військовополонені війна на Донбасі обмін полоненими огірки війна Росії та України Андрій Юсов
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