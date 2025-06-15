Україна та РФ переходять на новий формат обмінів тілами загиблих: що зміниться

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста високо оцінили організацію та дотримання міжнародних стандартів під час проведення репатріації тіл.

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Україна та РФ будуть проводити обміни тілами загиблих по-іншому / Колаж: Главред, фото: СБУ

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15 червня в Україну повернули тіла 1200 загиблих захисників

Досі використовували залізничний транспорт

Наступні етапи планують проводити автомобільним транспортом

У неділю, 15 червня, в Україні завершився черговий етап репатріації тіл загиблих захисників, під час якого використовувався залізничний транспорт. Наступні етапи відбуватимуться по-іншому. Про це повідомила Служба безпеки України.

Використання залізничного сполучення дозволило оперативно і безпечно доставити тіла воїнів у різні регіони країни, де вони пройдуть процедуру ідентифікації. Наступні етапи репатріації, відповідно до домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі, планується здійснювати автомобільним транспортом.

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До заходів долучилися представники Міжнародного комітету Червоного Хреста, які високо оцінили рівень координації та організації репатріації.

"За їхніми словами, репатріація відбулась на найвищому рівні, з дотриманням усіх передбачених міжнародних практик та з гідною шаною до загиблих воїнів", - йдеться у повідомленні.

Успішне проведення операції забезпечували численні державні структури: СБУ, Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених, Центральна військова служба Збройних сил України, Міністерство оборони, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Офіс Уповноваженого з прав людини, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна служба України, "Укрзалізниця" та інші установи сектору безпеки й оборони.

Служба безпеки України наголошує, що продовжує невпинно виконувати завдання, поставлені президентом Володимиром Зеленським, дотримуючись найвищих стандартів у проведенні операцій.

Повернення загиблих - останні новини

Як повідомляв Главред, 15 червня до України повернули 1200 тіл загиблих у межах чергового етапу репатріації. Операцію провели згідно з домовленостями, досягнутими під час переговорів у Стамбулі. Найближчим часом проведуть експертизи та ідентифікацію.

Також 14 червня в рамках чергового етапу репатріації Україна отримала ще 1200 тіл, які, за інформацією російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

Крім цього, 16 травня в Україну повернули останки ще 909 загиблих захисників.

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