Україна та РФ переходять на новий формат обмінів тілами загиблих: що зміниться

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- 15 червня в Україну повернули тіла 1200 загиблих захисників
- Досі використовували залізничний транспорт
- Наступні етапи планують проводити автомобільним транспортом
У неділю, 15 червня, в Україні завершився черговий етап репатріації тіл загиблих захисників, під час якого використовувався залізничний транспорт. Наступні етапи відбуватимуться по-іншому. Про це повідомила Служба безпеки України.
Використання залізничного сполучення дозволило оперативно і безпечно доставити тіла воїнів у різні регіони країни, де вони пройдуть процедуру ідентифікації. Наступні етапи репатріації, відповідно до домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі, планується здійснювати автомобільним транспортом.
До заходів долучилися представники Міжнародного комітету Червоного Хреста, які високо оцінили рівень координації та організації репатріації.
"За їхніми словами, репатріація відбулась на найвищому рівні, з дотриманням усіх передбачених міжнародних практик та з гідною шаною до загиблих воїнів", - йдеться у повідомленні.
Успішне проведення операції забезпечували численні державні структури: СБУ, Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених, Центральна військова служба Збройних сил України, Міністерство оборони, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Офіс Уповноваженого з прав людини, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна служба України, "Укрзалізниця" та інші установи сектору безпеки й оборони.
Служба безпеки України наголошує, що продовжує невпинно виконувати завдання, поставлені президентом Володимиром Зеленським, дотримуючись найвищих стандартів у проведенні операцій.
Повернення загиблих - останні новини
Як повідомляв Главред, 15 червня до України повернули 1200 тіл загиблих у межах чергового етапу репатріації. Операцію провели згідно з домовленостями, досягнутими під час переговорів у Стамбулі. Найближчим часом проведуть експертизи та ідентифікацію.
Також 14 червня в рамках чергового етапу репатріації Україна отримала ще 1200 тіл, які, за інформацією російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.
Крім цього, 16 травня в Україну повернули останки ще 909 загиблих захисників.
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