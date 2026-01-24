Україна поговорила віч-на-віч з РФ: з'явилися деталі та дата нових переговорів

Українська та російська делегації провели пряму зустріч без представників США

Переговори України, США та РФ в ОАЕ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

Україна з РФ провели прямі двосторонні переговори без участі США

Американські чиновники назвали переговори продуктивними

Новий раунд переговорів запланований на 1 лютого в Абу-Дабі

Окрім тристороннього формату, українська та російська делегації 24 січня провели двосторонні переговори. Наступний раунд переговорів США, України та Росії запланований на 1 лютого в Абу-Дабі. Про це пише Axios.

Як зазначили у виданні, тристоронні переговори стартували в п'ятницю, 23 січня, і продовжились у суботу. Окрім загальної тристоронньої зустрічі, відбулися прямі двосторонні переговори України та РФ без участі США.

Речник уряду ОАЕ підтвердив, що переговори включали "пряму взаємодію" щодо ключових елементів мирної угоди. Водночас ОАЕ виступили посередником між Росією та Україною щодо обміну військовополоненими.

"Дискусії у п’ятницю та суботу проходили в конструктивній та позитивній атмосфері та включали пряму взаємодію між представниками Росії та України щодо невирішених елементів запропонованої США мирної угоди, а також заходів зміцнення довіри, спрямованих на підтримку прогресу у досягненні всеохоплюючої угоди", - заявив речник уряду ОАЕ.

Що кажуть у США

Американські чиновники назвали переговори "продуктивними". Президент України Володимир Зеленський також назвав переговори "конструктивними".

"І Путін, і Зеленський погодилися на тристоронні переговори, що свідчить про їхню віру в досягнення прогресу", - заявив американський чиновник.

За даними Axios, наступний раунд великих переговорів запланований вже на наступний тиждень. До цього часу делегації мають повернутися у свої столиці, щоб узгодити деталі обговорених "елементів миру" з керівництвом держав.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Про що свідчить динаміка переговорів - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією щодо завершення війни тривають і наразі жодна зі сторін не демонструє готовності вийти з процесу.

За словами експерта, динаміка переговорів свідчить про поступове наближення війни до сценарію заморожування бойових дій. Водночас роль Європи у цьому процесі зменшується.

"Європа також хоче брати участь у цьому, але вона, на жаль, стала другорядним учасником. Питання війни поступово рухається до заморожування, незважаючи на певне гальмування з боку Європи, яка не здатна самостійно дати відсіч Росії", - зазначив Клочок.

Переговори в Абу-Дабі 23-24 січня - головне

Як повідомляв Главред, на переговорах України, США та Росії в Абу-Дабі 23 січня обговорювали умови завершення війни. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України чітка, а ключовим є готовність Росії припинити агресію.

За підсумками першого дня компромісу досягти не вдалося. Обговорювалися територіальні питання, однак результату немає, що підтвердив масований обстріл України. США тиснуть на Київ, а Росія наполягає на поступках і прагне контролювати східну промислову зону Донбасу.

У суботу, 24 січня, завершився другий раунд переговорів, який тривав понад три години. Журналіст Axios Барак Равід охарактеризував зустріч як "позитивну" та "конструктивну".

Згодом президент Зеленський заявив, що дводенні тристоронні переговори України, США та Росії в ОАЕ пройшли конструктивно. Обговорювали параметри завершення війни. За його словами, сторони домовились доповісти лідерам і підготувати наступні зустрічі.

