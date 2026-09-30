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Перехоплювачі вже збивають реактивні дрони, але є проблема - Буданов

Юрій Берендій
30 вересня 2026, 20:33
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Перехоплювачі реактивних дронів уже працюють у бойових умовах, але Україні потрібно масштабувати виробництво до зими, зазначив Буданов.

Перехоплювачі вже збивають реактивні дрони, але є проблема - Буданов
Буданов розкрив проблему перехоплювачів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

  • Перехоплювачі реактивних дронів уже застосовують у бойових умовах
  • Буданов назвав масштабування виробництва головним викликом

Українські перехоплювачі реактивних дронів уже застосовують у бойових умовах, однак для повноцінного розгортання технології необхідно різко збільшити обсяги виробництва до найскладнішого періоду зими. Про це в інтерв’ю Euronews сказав керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

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Україна наразі відпрацьовує нову технологію безпосередньо в умовах бойових дій. За словами Буданова, отримані результати свідчать про її ефективність проти російських реактивних безпілотників.

"Їх тестують по-бойовому. Це вже, знаєте, не тестування, а дослідне використання, як мінімум, іде. Просто питання в масштабуванні цієї технології і інженерній доробці. Вони, дрони російські реактивні, перехоплюють здебільшого", - сказав Буданов.

Перехоплювачі вже збивають реактивні дрони, але є проблема - Буданов
Буданов / Інфографіка: Главред

Окремим питанням залишається здатність української промисловості забезпечити необхідну кількість таких засобів. Керівник ОПУ пов’язує подальше розгортання технології саме з нарощуванням виробничих можливостей.

"Але є ще над чим попрацювати і питання в масовості виробництва. Я думаю, що ми встигнемо до найскладнішого періоду цієї зими", - висловив переконання Буданов.

Водночас Україна розглядає можливість співпраці з європейськими державами у сфері нових засобів протидії безпілотникам. Йдеться не лише про постачання готової продукції, а й про подальші домовленості щодо конкретних технологічних рішень.

"Мова йде не про якийсь конкретний продукт. Йдеться про принцип співпраці між країнами щодо подібної продукції", - сказав Буданов.

За його словами, держави, які вже мають чинні угоди з Україною у сфері безпілотних технологій, можуть переходити до обговорення окремих розробок.

"Кожен, хто уклав з нами такі угоди, має право, так би мовити, продовжувати переговори щодо конкретних продуктів", - відповів Буданов на запитання про можливість передачі новітніх українських технологій європейським партнерам.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

З якою проблемою зіткнулись перші перехоплювачі реактивних "Шахедів"

Українські перехоплювачі для реактивних "Шахедів" під час бойових випробувань виявили низку проблем, яких не було видно на полігоні. Йдеться про маневреність, керування, захоплення цілі, наведення та витрати пального. Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов "Флеш" в інтерв’ю виданню Radio NV, передає УНІАН.

Ще взимку виробники доповідали про готовність своїх розробок. На відповідній нараді, яку скликав тодішній міністр оборони Михайло Федоров, представники восьми компаній заявили, що їхні апарати вже літають і мають необхідну швидкість.

"Ми почали розпитувати, на якій стадії їхні рішення, і всі вісім компаній сказали: у нас усе готово, рішення є, літає, ми протестували, швидкість достатня, усе буде добре", - пригадав Бескрестнов.

Однією з причин проблем радник президента називає недостатню кількість практичних перевірок. На той момент реактивні "Шахеди" застосовувалися ще не настільки масово, щоб повноцінно оцінити роботу перехоплювачів у бойовій обстановці.

"Вони відповідали, що все добре, все працює, можуть навіть показати. А реактивних "Шахедів" тоді було ще мало, щоб показати на практиці, як усе відбувається. На полігоні показали: літає. У цьому й була проблема", - зазначив він.

Після переходу до бойових тестів перед розробниками постали завдання, які не можна було повністю перевірити під час звичайних польотів. Зокрема, довелося відпрацьовувати поведінку апарата на високій швидкості та взаємодію з ціллю в реальних умовах.

"Я розумію виробників. Вони зробили літачки, випробували їх на полігонах: літачки літають, швидкість достатня, керування на полігоні є, лишилося поставити бойову частину. А коли почали тестувати в бойових умовах, посипалися питання: яка маневреність, яке керування, як запускати, як захоплювати ціль, скільки потрібно пального, що ще потрібно. Зробити конструкцію, яка просто швидко літає, - найлегша частина", - наголосив Бескрестнов.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначав, що поява реактивних "Шахедів" створила новий виклик для системи ППО і потребує нарощування засобів протидії. Криволап підкреслив, що для адекватної відповіді потрібно близько 10 тисяч перехоплювачів. За його розрахунками, РФ може запускати до 3000 реактивних "Шахедів" на місяць.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що українські інженери розробили перші засоби перехоплення реактивних дронів і почали їх застосовувати. Бровді повідомив про перші успішні збиття як результат співпраці інженерів і військових. За його словами, пошук ефективних контрзаходів зазвичай займає від кількох тижнів до кількох місяців.

До цього, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що українська протиповітряна оборона практично не здатна ефективно збивати реактивні "Шахеди". Жорін зазначив, що Росія налагодила масове виробництво "Шахедів", що ускладнює оборонні заходи. Він також повідомив, що українська ППО знищує лише невелику частину таких безпілотників.

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Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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