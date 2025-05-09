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"Священне завдання для України": чому насправді для Путіна так важливе 9 травня

Юрій Берендій
9 травня 2025, 05:25
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Російський диктатор та воєнний злочинець Путін проведенням параду намагається продемонструвати ілюзію сили, зазначив Жданов.
'Священне завдання для України': чому насправді для Путіна так важливе 9 травня
Чому насправді для Путіна так важливе 9 травня / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що сказав Жданов:

  • Парад потрібен для Путіна, щоб довести його рукопожатість та договороздатність
  • РФ на параді представить техніку, яку ще не залучала до боїв на фронті

Парад для Путіна — це спосіб продемонструвати світові свою легітимність і здатність до перемовин, утвердити образ лідера на глобальній арені. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Як писав класик: "Усі прапори в гості до нас". І не важливо, що там будуть лідери країн на кшталт Буркіна-Фасо. Приїде Сі Цзіньпін, господар, і потрібно прийняти його нормально і вивести на Красну площу, не ховати ж його в бункері", - сказав він.

відео дня

Жданов зазначив, що на відміну від торішнього параду з одним Т-34 під червоним прапором, цьогоріч Путін виставив на показ техніку, що досі не брала участі в боях: танк "Армата", його модифікацію Т-15, бойові машини підтримки "Термінатор" і бронетранспортер "Курганець-25".

За словами військового експерта, це все — спроба створити ілюзію сили, демонструючи, що армія нібито успішна, що ситуація під контролем, а приїзд іноземних гостей доказ того, що з Путіним досі рахуються.

"Ось що Путіну треба. А тепер уявіть, що ці гості ставлять запитання Путіну: "Вова, ти гарантуєш безпеку? Чи не прилетять дрони на Красну площу? Щоб ми не бігли з цієї площі куди попало". Тому для Путіна просто архіважливо, щоб 9 травня пройшло спокійно. Я вважаю, що це наше священне завдання - споганити Путіну 9 травня", - резюмував він.

Парад 9 травня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна володіє засобами ураження, здатними досягти Москви та подолати систему ППО російської столиці навіть під час проведення параду 9 травня. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Полковник запасу Роман Світан підкреслює, що при плануванні подібних ударів слід керуватися насамперед стратегічною метою – ураженням військових об’єктів противника.

Авіаційний експерт Валерій Романенко зазначив, що нещодавня масштабна атака безпілотників на територію Росії була, ймовірно, формою розвідки боєм для виявлення слабких місць у системі протиповітряної оборони РФ.

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Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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