В Росії почали масово скасовувати паради до Дня перемоги - що відомо

У Росії масово скасовують паради до 9 травня в регіонах і обмежують святкові заходи, посилюючи протиповітряну оборону Москви, вказують ЗМІ.

В 15-ти регіонах РФ та в Криму скасували паради до Дня перемоги

Кремль готує ешелоновану протиповітряну оборону довкола Москви

Одразу в 15-ти регіонах країни-агресорки Росії оголосили про повне скасування військових парадів до Дня перемоги 9 травня. Про це повідомляє Astra.

Станом на 6 травня 2026 року щонайменше у 15 регіонах Росії повністю скасували проведення парадів до Дня перемоги.

Йдеться про:

Бєлгородську область,

Воронезьку область,

Курську область,

Нижньогородську область,

Новгородську область,

Псковську область,

Рязанську область,

Саратовську область,

Ростовську область,

Калузьку область,

Орловську область,

Брянську область,

Краснодарський край,

Ленінградську область,

Чувашію.

Також у тимчасово окупованому Криму цього року не проводитимуть військовий парад і масові заходи до 9 травня. Про це повідомляв призначений Росією гауляйтер півострова Сергій Аксьонов.

"Проведення військового параду та інших масових заходів на честь Дня перемоги в республіці Крим цього року не планується. Також не відбудеться організованої ходи "Безсмертного полку". Це рішення органів влади продиктоване міркуваннями безпеки", - зазначав він.ї

За даними ЗМІ, у Москві вперше з 2007 року на Червоній площі не планується участь військової техніки, а в Санкт-Петербурзі парад до 81-ї річниці відбудеться без бронемашин. Подібні обмеження, включно з відключенням інтернету та скасуванням святкових салютів, запроваджені й в інших регіонах. Акція "Безсмертний полк" у більшості випадків проходитиме онлайн.

Російська влада почала суттєво обмежувати святкування Дня перемоги з 2022 року після початку повномасштабної війни проти України.

Інформація станом на 6 травня 2026 року базується на заявах місцевої влади та публікаціях офіційних російських медіа.

Водночас, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін зосереджений на створенні масованої оборони від можливих ударів дронів довкола Москви.

Як йдеться у матеріалі Bild, Росія активно посилює систему захисту Москви. Зокрема, до 2025 року було збудовано близько 43 спеціальних веж для розміщення систем протиповітряної оборони.

Водночас у соцмережах з’являється інформація, що для цього засоби ППО перекидають із інших регіонів. Як наслідок, держава вже не здатна однаково ефективно прикривати всю територію і змушена концентрувати захист на одному ключовому напрямку — столиці.

Чи може Україна вдарити по параду в Москві 9 травня - думка експерта

Як писав Главред, керівник центру політичних студій "Доктрина" та політолог Ярослав Божко висловив припущення, що Україна може завдати удару по заходах у Москві 9 травня. Про це він заявив в ефірі Radio NV.

Він також зазначив, що парад щороку привертає увагу мільйонів росіян, тому будь-які перебої, скасування або інциденти під час нього можуть бути сприйняті суспільством як ознака втрати контролю з боку влади над ситуацією.

"Я не розглядаю, що удар по параду міг би мати якийсь дуже прямий воєнний сенс. Але він має шалений політичний сенс, тому що це показує російському громадянину, що його соціальний договір порушено, ніякої безпеки у країні немає. І посилює думку, що російська влада бреше своїм громадянам про реальний стан справ у країні, а це для Росії дуже руйнівний меседж", — підсумував він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявляв, що українські безпілотники здатні досягти Москви навіть під час параду 9 травня.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вирішив не брати участі у святкуваннях у Москві 9 травня. Він повідомив, що планує покласти квіти та зустрітись з російським диктатором Путіним.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що погрози Росії завдати удару по Києву у відповідь на нібито можливі атаки України на Москву під час параду свідчать про вразливість її тилу. Така риторика фактично демонструє неспроможність російського керівництва гарантувати безпеку столиці.

Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

