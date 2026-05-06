Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

В Росії почали масово скасовувати паради до Дня перемоги - що відомо

Юрій Берендій
6 травня 2026, 21:49
google news Підпишіться
на нас в Google
У Росії масово скасовують паради до 9 травня в регіонах і обмежують святкові заходи, посилюючи протиповітряну оборону Москви, вказують ЗМІ.
В Росії почали масово скасовувати паради до Дня перемоги - що відомо
В РФ почали масово скасовувати паради до Дня перемоги - ЗМІ розкрили деталі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • В 15-ти регіонах РФ та в Криму скасували паради до Дня перемоги
  • Кремль готує ешелоновану протиповітряну оборону довкола Москви

Одразу в 15-ти регіонах країни-агресорки Росії оголосили про повне скасування військових парадів до Дня перемоги 9 травня. Про це повідомляє Astra.

Згідно з даними на основі відкритих джерел встановлено, що на основі відкритих джерел встановлено, що станом на 6 травня 2026 року щонайменше у 15 регіонах Росії повністю скасували проведення парадів до Дня перемоги.

відео дня

Йдеться про:

  • Бєлгородську область,
  • Воронезьку область,
  • Курську область,
  • Нижньогородську область,
  • Новгородську область,
  • Псковську область,
  • Рязанську область,
  • Саратовську область,
  • Ростовську область,
  • Калузьку область,
  • Орловську область,
  • Брянську область,
  • Краснодарський край,
  • Ленінградську область,
  • Чувашію.

Також у тимчасово окупованому Криму цього року не проводитимуть військовий парад і масові заходи до 9 травня. Про це повідомляв призначений Росією гауляйтер півострова Сергій Аксьонов.

"Проведення військового параду та інших масових заходів на честь Дня перемоги в республіці Крим цього року не планується. Також не відбудеться організованої ходи "Безсмертного полку". Це рішення органів влади продиктоване міркуваннями безпеки", - зазначав він.ї

За даними ЗМІ, у Москві вперше з 2007 року на Червоній площі не планується участь військової техніки, а в Санкт-Петербурзі парад до 81-ї річниці відбудеться без бронемашин. Подібні обмеження, включно з відключенням інтернету та скасуванням святкових салютів, запроваджені й в інших регіонах. Акція "Безсмертний полк" у більшості випадків проходитиме онлайн.

Російська влада почала суттєво обмежувати святкування Дня перемоги з 2022 року після початку повномасштабної війни проти України.

Інформація станом на 6 травня 2026 року базується на заявах місцевої влади та публікаціях офіційних російських медіа.

Водночас, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін зосереджений на створенні масованої оборони від можливих ударів дронів довкола Москви.

Як йдеться у матеріалі Bild, Росія активно посилює систему захисту Москви. Зокрема, до 2025 року було збудовано близько 43 спеціальних веж для розміщення систем протиповітряної оборони.

Водночас у соцмережах з’являється інформація, що для цього засоби ППО перекидають із інших регіонів. Як наслідок, держава вже не здатна однаково ефективно прикривати всю територію і змушена концентрувати захист на одному ключовому напрямку — столиці.

Чи може Україна вдарити по параду в Москві 9 травня - думка експерта

Як писав Главред, керівник центру політичних студій "Доктрина" та політолог Ярослав Божко висловив припущення, що Україна може завдати удару по заходах у Москві 9 травня. Про це він заявив в ефірі Radio NV.

Він також зазначив, що парад щороку привертає увагу мільйонів росіян, тому будь-які перебої, скасування або інциденти під час нього можуть бути сприйняті суспільством як ознака втрати контролю з боку влади над ситуацією.

"Я не розглядаю, що удар по параду міг би мати якийсь дуже прямий воєнний сенс. Але він має шалений політичний сенс, тому що це показує російському громадянину, що його соціальний договір порушено, ніякої безпеки у країні немає. І посилює думку, що російська влада бреше своїм громадянам про реальний стан справ у країні, а це для Росії дуже руйнівний меседж", — підсумував він.

Парад в Москві 9 травня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявляв, що українські безпілотники здатні досягти Москви навіть під час параду 9 травня.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вирішив не брати участі у святкуваннях у Москві 9 травня. Він повідомив, що планує покласти квіти та зустрітись з російським диктатором Путіним.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що погрози Росії завдати удару по Києву у відповідь на нібито можливі атаки України на Москву під час параду свідчать про вразливість її тилу. Така риторика фактично демонструє неспроможність російського керівництва гарантувати безпеку столиці.

Інші новини:

Про джерело: Astra

Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії війна в Україні Москва парад Парад Перемоги парад перемоги в Москві
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Росії закликали іноземних дипломатів евакуюватись з Києва та пригрозили Україні

В Росії закликали іноземних дипломатів евакуюватись з Києва та пригрозили Україні

22:32Війна
В Росії почали масово скасовувати паради до Дня перемоги - що відомо

В Росії почали масово скасовувати паради до Дня перемоги - що відомо

21:49Війна
Росія атакує попри пропозицію тиші: Зеленський заявив про відповідь

Росія атакує попри пропозицію тиші: Зеленський заявив про відповідь

21:38Війна
Реклама

Популярне

Більше
З 6 травня починається світлий період: три знаки зодіаку відчують величезне щастя

З 6 травня починається світлий період: три знаки зодіаку відчують величезне щастя

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Урожай збиратимете відрами: чим підживити томати після висадки в ґрунт

Урожай збиратимете відрами: чим підживити томати після висадки в ґрунт

Росія готує найближчим часом масований обстріл: який регіон під загрозою

Росія готує найближчим часом масований обстріл: який регіон під загрозою

Китайський гороскоп на завтра, 7 травня: Півням — борги, Щурам — наполегливість

Китайський гороскоп на завтра, 7 травня: Півням — борги, Щурам — наполегливість

Останні новини

23:18

Готується: Кейт Міддлтон поділилася радісною новиною

23:06

Водій заснув за кермом: олень Борис потрапив у нову ДТП, що зараз із твариноюВідео

22:45

Як виглядати на мільйон у звичайних джинсах: поради стиліста

22:43

Часник піде в ріст після стресу: городник розкрив схему "експрес-відновлення"Відео

22:32

В Росії закликали іноземних дипломатів евакуюватись з Києва та пригрозили Україні

"Це мізерна сума, яка нічого не змінить": Бучацький - про податок на електрокари“Це мізерна сума, яка нічого не змінить”: Бучацький - про податок на електрокари
21:49

В Росії почали масово скасовувати паради до Дня перемоги - що відомо

21:38

Росія атакує попри пропозицію тиші: Зеленський заявив про відповідь

21:26

Аномальна спека у травні: погода на Тернопільщині потішить теплом

20:58

Для частини українців скасували обмеження на виїзд за кордон - що відомо

Реклама
20:39

Весняне тепло виходить на пік: що прогнозують синоптики для Дніпропетровщини

20:32

Коли слід висадити кавуни на грядку: названо оптимальні погодні умови та дати

20:27

Розхід пального стане меншим: коли варто вмикати круїз-контроль в автоВідео

19:55

Колишня дружина Кличка та мати його доньки зробила неймовірне особисте зізнання

19:46

Ягоди будуть як мед: чим підживити смородину в травні для рекордного врожаюВідео

19:40

Чому кіт "божеволіє" вночі: справжня причина здивує більшість власниківВідео

19:34

Стане розсадником цвілі та кліщів: яку популярну рослину не можна садити біля будинку

19:28

Крилаті ракети вже не в пріоритеті: як РФ змінила тактику ударів по Україні

19:25

"Грошові" дні народження: хто може розбагатіти швидше за інших

19:10

Епоха можливостей чи втрачений шанс: Андрусів назвав, що чекає УкраїнуПогляд

19:01

Виявився живим: "подарунок" від кота налякав господиню до крику

Реклама
18:57

Ціна на популярну крупу різко рвонула вгору: яка вже вартість і що буде далі

18:51

"Одержима росіянами": Ніколь Кідман зізналася в любові до Достоєвського та Толстого

18:43

В Україні хочуть ввести податок на електрокари : чого чекати та як він діє у ЄС

18:29

Замість спеки - грози та сильний вітер: коли погода в Україні різко зміниться

18:26

Навіть дуже брудна витяжка стане чистою за лічені хвилини - лайфхак

18:03

Кроти не переносять один запах і самі втечуть з ділянки: що слід закопати на грядках

17:51

Грабунок і захоплення: розкрито плани РФ щодо окупованих територій

17:44

Прокинулася з Джиганом: Седокова "залізла" в ліжко до репера-путініста

17:37

Зарядка в розетці: чи справді вона витрачає електроенергіюВідео

17:35

Смерть зірки "Баффі - винищувачка вампірів": названо причину

17:18

Чи буде Україна дотримуватись перемир'я 8-9 травня - ЗМІ розкрили деталі рішення

17:15

Зрив режиму тиші Росією: що стоїть за "перемир’ям" і чи відповість Україна 9 травняФото

17:05

Абсурдну назву навіть почали наносити на карти: як у СРСР хотіли перейменувати Миколаїв

17:04

Роками не могли зловити: чоловік виловив справжнього "монстра" з озера

17:01

Вікові межі мобілізації можуть розширити: названо умови та кого зачеплять зміни

16:59

Яку сукню обрати на літо 2026: 5 трендів виділять вас із натовпуВідео

16:52

Долар падає, а євро стрімко росте: новий курс валют на 7 травня

16:48

Ціна 50 гривень зникає з полиць: в Україні дорожчає популярний продукт

16:34

Бронзова призерка Олімпійських ігор Дар’я Білодід здійснила мрію доньки українського захисника

16:11

Угорщина повернула Україні гроші Ощадбанку: Зеленський розкрив деталі

Реклама
16:04

Обережно з сусідами для помідорів: які рослини можуть занапастити весь урожай

15:46

Нова магнітна буря атакує Україну: коли потужний шторм вщухне

15:41

Грози, град та буревій увірвуться на Львівщину: коли погода стане небезпечною

15:30

Чоловік провів 24 години на найнебезпечнішому острові: що він побачив

15:28

"Я цього боялася": нова актриса "Жіночого кварталу" зробила зізнання про дебют

15:26

Трійця у 2026 році припадає раніше, ніж зазвичай: коли її відзначаємо

15:25

Шквальний вітер, грози та град сунуть на Рівненщину: коли погода різко зміниться

15:20

Путініст Фадєєв відмовився приймати нагороду з рук Путіна: кумедна причина

15:11

Разом зі спекою на Житомирщину прийшла небезпека: про що попереджають синоптики

15:11

Люди, народжені у конкретні три місяці, поєднують інтелект та інтуїцію

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
НапоїЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти