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"Догодити Трампу": Жданов сказав, навіщо Путіну було потрібне великоднє перемир'я

Анна Ярославська
23 квітня 2025, 10:05оновлено 23 квітня, 10:49
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З військової точки зору, перемир'я не відбулося, тому що вогонь не було припинено.
Олег Жданов, ВСУ
Олег Жданов пояснив, навіщо Путіну потрібно було перемир'я на Великдень / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 93 Омбр

Ви дізнаєтеся:

  • Які політичні та військові цілі переслідував Путін, оголошуючи перемир'я на Великдень
  • Чим насправді обернулося для України "великоднє перемир'я"

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що російський диктатор Володимир Путін переслідував політичну мету, оголошуючи "великоднє перемир'я". Зокрема, господар Кремля хотів "догодити Трампу і показати, наскільки Росія прагне миру".

"І, що найстрашніше, це спрацювало, тому що Трамп буквально впродовж години відреагував особисто - подякував Путіну і вклонився йому в ніжки за таку ініціативу", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

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При цьому, за словами Жданова, маніпуляція полягала в тому, що Путін оголосив перемир'я на 30 годин, а не днів.

"І Трамп знову опинився в ролі прохача - він просив, щоб Путін продовжив це перемир'я до 30 днів", - додав він.

На думку Жданова, з військової точки зору, перемир'я не відбулося, тому що вогонь не було припинено. Загалом, військовий експерт вважає, що перемир'я не могло відбутися, тому що його ніхто не погоджував.

"Нас просто поставили перед фактом", - нагадав полковник запасу.

Путін переслідував і військові цілі, оголошуючи "великоднє перемир'я".

Утім, Путін у цій ситуації переслідував одну військову мету. Російський президент хотів поліпшити позиції російських військ, здійснити їхнє перегрупування для подальших наступальних дій, "що, в принципі, ми і спостерігали упродовж 30 годин".

Жданов нагадав січень 2023 року і "різдвяне перемир'я". Тоді Путін за дві доби перекинув війська, і вранці 7 січня почався штурм Соледара.

"Зараз відбулося приблизно те саме, і після цього "перемир'я" російські війська активізувалися в Сумській області, а також на півночі та півдні Харківської області, до Лиманського напрямку включно. Противник підготував позиції, а саме місця для наведення понтонних переправ. А російська бронетехніка на правому березі Оскола і Жеребця буде для нас величезною проблемою. І ми знову будемо ціною життя своїх солдатів відбивати атаки", - пояснив Жданов.

"Тож Росія використала ці години "перемир'я" з користю для себе. При цьому нас ще й звинуватили в зриві "перемир'я". Причому у Росії була заготовка: перед самим "перемир'ям" Міністерство оборони РФ оголосило, що російські війська взяли Шевченко на Покровському напрямку. Але - Шевченко був і залишається під нашим контролем. У підсумку це було подано так, що нібито під час "перемир'я" Україна відбила населений пункт Шевченко", - резюмував він.

Великоднє перемир'я на фронті - що відомо

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив про так зване "Великоднє перемир'я", яке мало тривати з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Глава Кремля повідомив того дня, що нібито наказав зупинити абсолютно всі бойові дії.

Під час так званого "перемир'я", з пізнього вечора суботи впродовж усієї неділі - у жодній області України не було повітряної тривоги.

У ніч на 21 квітня російська окупаційна армія завершила так зване великоднє перемир'я і влаштувала комбіновану ракетно-дронову атаку по території України. Вибухи прогриміли в низці міст - Києві, Миколаєві, Херсоні, Черкасах.

За словами президента Зеленського, російська армія порушила свою ж обіцянку дотримуватися режиму тиші за добу 20 квітня 2935 разів. Найбільше обстрілів і штурмових дій було на Покровському напрямку.

Повідомлялося, що Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією. Україна запропонувала Росії відмовитися від будь-яких ударів по цивільній інфраструктурі щонайменше на 30 діб.

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Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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