Великоднє перемир'я завершилося, РФ запустила ракети і дрони: де пролунали вибухи

Повітряні сили повідомили про небезпеку з повітря для низки міст України.

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Росія запустила ракети і дрони по Україні / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада сил ТРО, УНІАН

Коротко:

РФ атакувала Україну дронами та ракетами

Вибухи прогриміли в низці міст

У ніч на 21 квітня російська окупаційна армія завершила так зване великоднє перемир'я та влаштувала комбіновану ракетно-дронову атаку по території України.

О 04:55 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух швидкісних цілей з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївської області. Жителів Херсона і Миколаєва попросили пройти в укриття.

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О 04:59 мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи в місті.

"У Миколаєві було чути вибухи", - написав він.

Також Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для центральних областей країни.

Суспільне. Херсон повідомило про вибухи в Херсоні.

Суспільне. Черкаси повідомило про вибухи в Черкасах.

Вибухи в Києві

Уранці 21 квітня в столиці було чути звуки вибухів. РФ намагалася атакувати столицю дронами.

Перші звуки вибухів у столиці було чути приблизно о 04:49. Перед цим у ЗС ЗСУ попереджали, що безпілотники летять на Київ із північного сходу. Також інформацію підтвердили в Київській міській військовій адміністрації.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БПЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося в повідомленні о 04:41.

Перемир'я на фронті - що відомо

Як писав Главред, у суботу російський диктатор Володимир Путін оголосив про так зване "Великоднє перемир'я", яке мало тривати з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Глава Кремля повідомив того дня, що нібито наказав зупинити абсолютно всі бойові дії.

Під час так званого "перемир'я", з пізнього вечора суботи впродовж усієї неділі - у жодній області України не було повітряної тривоги.

Попри обіцянки Кремля, штурми та сутички на фронті тривають. Крім того, російські окупанти на Харківському напрямку накопичують сили. Ймовірно, противник під прикриттям "перемир'я" хоче відновити активні штурми на цій ділянці фронту.

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