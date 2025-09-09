'Все може повторитись': колишній в'язень Путіна спрогнозував майбутнє Росії

Журналіст і колишній полонений Хилюк заявив, що Росія має розпастися на кілька держав, адже лише так можна усунути її загрозу для України та світу.

Колишній в'язень Путіна спрогнозував майбутнє Росії / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що сказав Хилюк:

Росія має розпастись на кілька країн

Російський режим може зламатись

Росія повинна розпастись на кілька країн, адже лише так вона може перестати становити загрозу для України та світу. Про це в чаті на Главреді розповів журналіст, який три з половиною роки провів у російському полоні, Дмитро Хилюк.

Хилюк нагадав слова колишнього президента Польщі Леха Валенси про те, що знищення загрози з боку Росії можливе лише у випадку розпаду Російської Федерації на кілька держав.

Водночас, оцінюючи ймовірність такого розвитку подій, він висловив сумнів.

"Навіть не знаю. Ця країна настільки непередбачувана, як показала новітня історія. Сто років тому царський режим, який формувався в Росії сотнями років, був знесений, натомість прийшов більшовицький режим, і те, що будувалося століттями, зламалося за лічені роки. Так само все може зламатися і тепер. Як складуться зірки і обставини – я не знаю. Це залежить від багатьох факторів, які важко або неможливо спрогнозувати", - зазначив він.

Журналіст додав, що залишається лише сподіватися на падіння цієї імперії, адже всі інші вже зникли з карти світу, і саме Росія лишається останньою.

Дмитро Хилюк новини - що відомо про умови в російському полоні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, журналіст Дмитро Хилюк, який провів три з половиною роки в російському полоні, поділився своїм баченням того, коли може завершитися війна, розв’язана Росією проти України.

Він згадав, що окупанти не повідомляли, куди саме вивозять полонених із Київщини, а обіцянки швидкої "перевірки" виявилися лише пасткою, яка обернулася багаторічним полоном у глибині РФ.

Крім того, Хилюк розповів і про катування, яких йому довелося зазнати у російських в’язницях.

Про персону: Дмитро Хилюк Дмитро Хилюк – український журналіст, кореспондент УНІАН. 3 березня 2022 року в селі Козаровичі Київської області під час наступу російських окупаційних військ на Київ потрапив у російський полон, де перебував до 24 серпня 2025 року.

