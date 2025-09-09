Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Все може повторитись": колишній в'язень Путіна спрогнозував майбутнє Росії

Юрій Берендій
9 вересня 2025, 04:06
35
Журналіст і колишній полонений Хилюк заявив, що Росія має розпастися на кілька держав, адже лише так можна усунути її загрозу для України та світу.
'Все може повторитись': колишній в'язень Путіна спрогнозував майбутнє Росії
Колишній в'язень Путіна спрогнозував майбутнє Росії / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що сказав Хилюк:

  • Росія має розпастись на кілька країн
  • Російський режим може зламатись

Росія повинна розпастись на кілька країн, адже лише так вона може перестати становити загрозу для України та світу. Про це в чаті на Главреді розповів журналіст, який три з половиною роки провів у російському полоні, Дмитро Хилюк.

Хилюк нагадав слова колишнього президента Польщі Леха Валенси про те, що знищення загрози з боку Росії можливе лише у випадку розпаду Російської Федерації на кілька держав.

відео дня

Водночас, оцінюючи ймовірність такого розвитку подій, він висловив сумнів.

"Навіть не знаю. Ця країна настільки непередбачувана, як показала новітня історія. Сто років тому царський режим, який формувався в Росії сотнями років, був знесений, натомість прийшов більшовицький режим, і те, що будувалося століттями, зламалося за лічені роки. Так само все може зламатися і тепер. Як складуться зірки і обставини – я не знаю. Це залежить від багатьох факторів, які важко або неможливо спрогнозувати", - зазначив він.

Журналіст додав, що залишається лише сподіватися на падіння цієї імперії, адже всі інші вже зникли з карти світу, і саме Росія лишається останньою.

Дмитро Хилюк новини - що відомо про умови в російському полоні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, журналіст Дмитро Хилюк, який провів три з половиною роки в російському полоні, поділився своїм баченням того, коли може завершитися війна, розв’язана Росією проти України.

Він згадав, що окупанти не повідомляли, куди саме вивозять полонених із Київщини, а обіцянки швидкої "перевірки" виявилися лише пасткою, яка обернулася багаторічним полоном у глибині РФ.

Крім того, Хилюк розповів і про катування, яких йому довелося зазнати у російських в’язницях.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Хилюк

Дмитро Хилюк – український журналіст, кореспондент УНІАН. 3 березня 2022 року в селі Козаровичі Київської області під час наступу російських окупаційних військ на Київ потрапив у російський полон, де перебував до 24 серпня 2025 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні військовополонені обмін полоненими Дмитро Хилюк
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ракети летіли одна за одною: момент удару по Кабміну потрапив на відео

Ракети летіли одна за одною: момент удару по Кабміну потрапив на відео

02:48Україна
Ворог атакує на кількох напрямках: Генштаб назвав найактивніші ділянки

Ворог атакує на кількох напрямках: Генштаб назвав найактивніші ділянки

02:06Фронт
Найближчим часом може бути ракетний обстріл: прогриміли перші вибухи

Найближчим часом може бути ракетний обстріл: прогриміли перші вибухи

01:09Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 9 вересня: Ракам - несподіваний подарунок, Дівам - радісна подія

Гороскоп на сьогодні 9 вересня: Ракам - несподіваний подарунок, Дівам - радісна подія

Китайський гороскоп на завтра 9 вересня: Бикам буде важко, Драконам - порада

Китайський гороскоп на завтра 9 вересня: Бикам буде важко, Драконам - порада

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

Їх можна почути і зараз: які українські прізвища колись давали біднякам

Їх можна почути і зараз: які українські прізвища колись давали біднякам

Останні новини

05:27

Від чихуахуа до бігля: які породи собак живуть найдовше

04:30

Справжній поштовх долі: шістьох знаків зодіаку накриє хвилею любові 9 вересня

04:06

"Все може повторитись": колишній в'язень Путіна спрогнозував майбутнє Росії

03:30

Неймовірне відкриття: учений знайшов загублену Атлантиду і назвав точне місце

02:48

Ракети летіли одна за одною: момент удару по Кабміну потрапив на відеоВідео

У російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – ХилюкУ російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – Хилюк
02:06

Ворог атакує на кількох напрямках: Генштаб назвав найактивніші ділянки

02:00

56-річна зірка "Друзів" підтвердила новий роман

01:25

Грошовий прорив уже з понеділка: яким знакам зірки обіцяють кар’єрний ривок

01:09

Найближчим часом може бути ракетний обстріл: прогриміли перші вибухи

Реклама
00:55

Чому нижня частина корабля червона: несподіваний зв’язок між кольором і ефективністю

00:03

Плани ворога на Донбасі: в ВСУ розповіли, які міста можуть опинитися під прицілом

08 вересня, понеділок
23:09

Влупить +11 і литимуть грозові дощі: найближчими годинами погіршиться погода

23:05

"Сниться один і той самий сон": Брітні Спірс звернулася до хворого Елтона Джона

23:00

Український футболіст опинився в центрі фінансового скандалу – про що йдеться

22:20

Небезпечна самовпевненість: чому Путін змінив тактику обстрілів після візиту до Китаю

22:16

Земля починає обертатись швидше - вчені розповіли про загрозу для людства

22:09

Українська супермодель Сніжана Онопко повінчалася з чоловіком

21:17

Чому в деяких авто є четверта педаль - розкрито справжнє призначення

21:13

"Чекаємо 200-х генералів": в Донецьку прогриміли потужні вибухи, місто в димуВідео

21:11

Різкий стрибок євро, гривня обвалилась: новий курс валют на 9 вересня

Реклама
20:55

Почне червоніти за лічені дні: простий спосіб прискорити дозрівання перцю у вересніВідео

20:17

РФ вдарила по Кабміну балістичною ракетою Іскандер - ОП

20:15

Чи можна носити одяг померлих та речі з секонд-хенду - священник дав порадуВідео

20:07

Росія обрала нову ціль для ударів по Україні - про що йдеться

19:48

Вони не знають, що таке поломки: топ-5 вживаних седанів, які не бояться пробігу

19:41

Води по коліно, все заливає стрімкими потоками: Київ накрив сильний штормВідео

19:36

За ціною "однушки" в Києві: що відомо про обручку Даші Квіткової

19:35

"Лише початок": Мерц розкрив справжні плани Путіна щодо війни

19:10

Звідки беруться 600-800 цілей РФ за ніч?Погляд

19:05

Не лише Львів та навіть частина Польщі: які області насправді входять до Галичини

18:54

"Гіршої ситуації немає": два обласні центри, які можуть залишитися без тепла і світлаВідео

18:53

Вікно можливостей для ЗСУ: експерт вказав на критичну помилку ворога на фронті

18:30

В Україні дешевшає головний салатний овоч - ціни вже на 27% нижчі, ніж торік

18:28

"Heel" залишається в Україні: коли лікарські засоби можна буде купити в аптеках новини компанії

18:07

Українців попередили про підвищення цін на газ: на скільки зростуть платіжки

18:05

"Заходять з чотирьох напрямків": в ЗСУ попередили про загрозу для Слов'янська

17:54

Дуже важливе церковне свято 9 вересня: чотири заборони, які не можна порушувати

17:42

Сезон затемнень несе удачу - які три знаки зодіаку стануть щасливчиками вересня

17:25

Чи розуміють коти українську мову – розкрито, як вони спілкуються з господарямиВідео

17:14

Переспівала Ротару: Сердючка несподівано виконала безсмертний хіт МозговогоВідео

Реклама
16:59

У РФ нові цілі: тривожний прогноз про масовані обстріли та загрозу блекауту

16:59

Що категорично не можна давати собакам - названо дев'ять небезпечних продуктів

16:34

Якщо вантуза немає під рукою: хитрий трюк із пляшкою, який "проб’є" засміченняВідео

16:34

"Проблема серйозна": ЗМІ заявили про смертельну хворобу пропагандистки СимоньянВідео

16:08

Психологи "зламали голову": лише 80% унікальних людей бачать оптичну ілюзію

16:01

Існує нова загроза масованого удару по Україні в наступні 48 годин: що стане ціллю

15:57

Знищено і поранено військових: у РФ атаковано причетну до звірств в Україні в/ч

15:50

Не лише Київ - яке місто двічі ставало столицею України

15:42

"Належать тільки мені": Ірина Білик отримала цінний подарунок від колишнього

15:16

Росія вдарила по Кабміну не "Шахедом": в Defense Express розкрили деталі атаки

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруАні ЛоракОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти