Віткофф провів зустріч з людьми Путіна у Флориді: що відомо про переговори

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся з російською делегацією на чолі з посланцем глави Росії Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим. Про це Віткофф написав у соцмережі Х в ніч на 12 березня
"Сьогодні у Флориді російська делегація на чолі зі спеціальним посланником Кирилом Дмитрієвим зустрілася з делегацією США, до складу якої входили спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер і старший радник Білого дому Джош Грюнбаум", - йдеться в повідомленні.
Віткофф не повідомив деталей переговорів, обмежившись лише однією фразою.
"Сторони обговорили низку питань і домовилися залишатися на зв'язку", - зазначив спецпредставник Трампа.
Мирні переговори - останні новини
Як писав Главред, 4 березня президент Зеленський заявив, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану.
6 березня спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією очікується додатковий прогрес у найближчі тижні.
9 березня відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
Лідер США сказав, що розмова була "дуже хорошою", а на лінії з кожною зі сторін було багато людей. Однією з тем бесіди стала війна в Україні. Глава Білого дому сказав, що Путін хоче бути корисним у питанні Близького Сходу, однак був би кориснішим, якби закінчив війну в Україні.
За словами помічника російського лідера Юрія Ушакова, розмова Трампа і Путіна тривала близько години і мала "діловий, відвертий і конструктивний характер".
11 березня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Стамбульські домовленості, досягнуті на переговорах щодо війни в 2022 році, вже не відповідають нинішній ситуації.
Інші новини:
- Новий раунд переговорів: де і коли можуть зустрітися Україна, РФ і США
- Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним і пояснив, що з мирними переговорами
- Україна отримала вирішальний козир перед мирними переговорами - про що йдеться
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред