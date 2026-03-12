Рус
Віткофф провів зустріч з людьми Путіна у Флориді: що відомо про переговори

Анна Ярославська
12 березня 2026, 06:57
Американська та російська делегації зустрілися в США. Сторони обговорили низку питань.
Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся з російською делегацією на чолі з посланцем глави Росії Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим. Про це Віткофф написав у соцмережі Х в ніч на 12 березня

"Сьогодні у Флориді російська делегація на чолі зі спеціальним посланником Кирилом Дмитрієвим зустрілася з делегацією США, до складу якої входили спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер і старший радник Білого дому Джош Грюнбаум", - йдеться в повідомленні.

Віткофф не повідомив деталей переговорів, обмежившись лише однією фразою.

"Сторони обговорили низку питань і домовилися залишатися на зв'язку", - зазначив спецпредставник Трампа.

Стів Віткофф
Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 4 березня президент Зеленський заявив, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану.

6 березня спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією очікується додатковий прогрес у найближчі тижні.

9 березня відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Лідер США сказав, що розмова була "дуже хорошою", а на лінії з кожною зі сторін було багато людей. Однією з тем бесіди стала війна в Україні. Глава Білого дому сказав, що Путін хоче бути корисним у питанні Близького Сходу, однак був би кориснішим, якби закінчив війну в Україні.

За словами помічника російського лідера Юрія Ушакова, розмова Трампа і Путіна тривала близько години і мала "діловий, відвертий і конструктивний характер".

11 березня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Стамбульські домовленості, досягнуті на переговорах щодо війни в 2022 році, вже не відповідають нинішній ситуації.

новини США війна Росії та України мирні переговори Стів Віткофф
Повернути додому всіх: Буданов про 4 роки роботи Координаційного штабу

