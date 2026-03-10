Рус
Україна отримала вирішальний козир перед мирними переговорами - про що йдеться

Юрій Берендій
10 березня 2026, 19:54
Володимир Зеленський наголосив, що український досвід у протидії дронам є ключовим для ефективної співпраці зі США та потенційно з іншими партнерами.
Україна отримала новий козир перед переговорами - про що йдеться / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Що відомо про результати переговорів Трампа і Путіна – де може відбутись наступний раунд переговорів
  • Який козир отримала Україна
  • Яка ціль нових наступів росіян вздовж держкордону України

10 березня 2026 року президент України Володимир Зеленський провів спілкування з українськими журналістами, під час якого прокоментував ситуацію на фронті, перспективи мирних переговорів та нові міжнародні виклики, що впливають на перебіг війни. За його словами, Київ поки не отримував від Вашингтона всіх деталей розмови між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, але уважно відстежує можливі сигнали щодо санкцій та переговорного процесу.

Окремо президент повідомив, що Україна також долучилася до міжнародних зусиль із протидії іранським дронам, направивши кілька команд фахівців на Близький Схід, для протидії "Шахедам".

Главред зібрав основні заяви президента України.

Що відомо про результати переговорів Трампа і Путіна – де може відбутись наступний раунд переговорів

Коментуючи результати переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, Володимир Зеленський заявив, що йому майже нічого не відомо про зміст цієї розмови. Водночас він повідомив, що українська сторона планувала провести тристоронні переговори у вівторок–середу в Туреччині.

"Я тільки що мав розмову з президентом Ердоганом. Для всіх на Близькому Сході війна – це виклик. Але тим не менше всі говорять про те, що діалог щодо закінчення війни в Україні – це важливо і це пріоритет для всіх нас. Тому ми готові були їхати в Туреччину. Перенесла цю зустріч саме американська сторона. Відтермінувала, сказала, давайте на наступному тижні. Це інформація, яка є на сьогодні", - вказав він.

Президент також зазначив, що Україна щодня підтримує контакти з американською стороною. Зокрема, секретар Ради національної безпеки і оборони перебуває з ними на постійному зв’язку, а дата наступної зустрічі наразі уточнюється.

Україна направила фахівців на Близький Схід

Говорячи про ситуацію на Близькому Сході, Зеленський повідомив, що Україна направила туди три професійні команди фахівців.

"На цьому тижні всі три будуть в трьох різних країнах. Перші три країни, куди ми це відправили по наших домовленостям – це Катар, Емірати, Саудівська Аравія. Що Україна отримає в обмін на допомогу на Близькому Сході? Передусім, ми піднімаємо питання щодо дефіцитних для нас ракет для систем протиповітряного бою", - розповів глава держави.

НАТО vs
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Він також нагадав, що ще рік тому Україна пропонувала США угоду щодо співпраці у сфері безпілотників, яка передбачає виробництво та використання перехоплювачів і інших типів дронів.

За словами президента, українська промисловість має значний виробничий потенціал у цій сфері, однак не всі можливості використовуються через брак фінансування. Україна пропонувала свої напрацювання американській стороні та іншим партнерам, а нинішній інтерес з боку країн Близького Сходу частково пов’язаний саме з цими технологічними можливостями. Зеленський наголосив, що така співпраця у сфері дронів залишається актуальною для США.

Який козир отримала Україна

Володимир Зеленський заявив, що американські експерти добре усвідомлюють, що ефективно протидіяти масованим атакам дронів типу "Шахед" сьогодні допомагає саме український досвід.

За його словами, навіть ті країни, які раніше намагалися самостійно придбати або отримати дрони-перехоплювачі, зрозуміли, що без участі українських військових, операторів, спеціалізованого програмного забезпечення, радарного поля та інших технічних компонентів такі системи не працюють належним чином.

Президент також зазначив, що Україна має у своєму розпорядженні не просто окремі можливості, а вагомий технологічний козир. Саме тому раніше Сполученим Штатам було запропоновано так звану угоду "Drone-Deal", яка передбачає співпрацю у сфері українських безпілотних технологій і використання відповідних розробок.

"Шахед" / Інфографіка: Главред

Він підкреслив, що США залишаються стратегічним партнером України, а частину цього досвіду та експертної допомоги українська сторона вже готова надавати і країнам Близького Сходу.

"Але системно ця пропозиція була тільки для США. Я не знаю, чи вони відмовились від цього, не впевнений, але це точно від термінування І поки що ми не підписали друге діло. Але ми відкриті. Я б дуже хотів з президента США підписати цей договір. І для нашої компанії це також дуже класно було", - робить висновок він.

Як реагують в Європі на затримання Угорщиною українських інкасаторів

На питання про те, чи отримала Україна підтримку партнерів щодо ситуації з бандитизмом з боку угорських спецслужб, та чи є країни, які поділяють нашу позицію, Зеленський зазначив, що приклад із бандитизмом добре ілюструє ситуацію. Він пояснив, що події з казахським конвоєм та інциденти в Угорщині свідчать про серйозність таких дій.

"Що стосується партнерів, багато з ким я говорив, і ще раз повторюю вам офіційно, публічно, те, що говорив багатьом нашим друзям, від Європи потрібно сьогодні одне – не мовчати", - наголосив президент.

Орбан - інфографіка
Орбан / Інфографіка: Главред

Чи можуть зняти санкції з Росії

Щодо можливого зняття санкцій США проти Росії, президент підкреслив, що стратегія завдання РФ максимальних фінансових втрат – це не лише українська ініціатива, а підхід усього цивілізованого світу. Вона спрямована на те, щоб позбавити Росію ресурсів для ведення війни, зокрема на закупівлю озброєння, і тому економічний тиск є правильним і необхідним для всіх.

"Що стосується зняття санкцій, якщо вони знімуться, безумовно це буде серйозний удар по нас, це буде удар з точки зору зброї, а по всьому світу це репутаційний удар, дуже складний, дуже серйозний. Як можна знімати санкції з Росії, якщо вона агресор? Значить, так можна робити і не тільки її", - попередив він.

Президент України зазначив, що ситуація є негативним прикладом для інших. Щодо переговорів Росії з США, Україні відомо, що Москва веде обговорення можливого зняття санкцій, проте Україна сподівається, що Сполучені Штати не піддадуться на такі поступки.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Яка ціль нових наступів росіян вздовж держкордону України

Водночас, Зеленський повідомив, що російські окупаційні війська прагнуть створити буферну зону на Сумщині, Харківщині, але Україна не відмовляється від своїх цілей і всюди протидіє агресору. На Сумщині нині немає серйозних ризиків, хоча були окремі питання в деяких населених пунктах, які Збройні сили вирішують у межах своїх завдань. Українські війська захищають села, міста та цивільну інфраструктуру, тоді як противник націлений на цивільні об’єкти, а Україна – на військові цілі.

"Поки я вам відповідав, мені дзвонив командувач Сирський і розповів про щойно проведену успішну операцію. Було вражено Брянський завод. Цей завод виготовляв систему управління всіх видів ракет Російської Федерації. Можу привітати тільки наші Збройні Сили. Молодці. Дякую вам за службу", - сказав він.

Чи може Україна створити ракети для збиття російської балістики

Відповідаючи на запитання про можливість створення в Україні антибалістичної ракети для перехоплення російської балістики, Зеленський зазначив, що для цього необхідні лише ліцензії від США. Він додав, що обговорював це питання з попередньою адміністрацією, виробниками ракет та партнерами для координації з НАТО, а також із нинішньою адміністрацією США.

"Поки що ліцензії ми не отримали. А, в принципі, з цією індустрією, яку ми побудували під час цієї війни, з тими технологіями, з нашими інженерами, я впевнений, що ми могли би виробляти дуже швидко, велику кількість ракет і забезпечити не тільки Україну, а всю Європу", - розповів він.

Що отримає Україна в обмін на допомогу країнам Близького Сходу

Щодо допомоги Україні в обмін на підтримку країн Близького Сходу, Зеленський підкреслив, що пріоритетом для України залишаються системи "Patriot", і тому інші питання, включно з кількістю дронів-перехоплювачів, наразі другорядні.

"Ми говоримо про різні ракети PAC-2, PAC-3. Вже навіть не мріємо про додаткові системи", - резюмує він.

Про персону: Андрій Пишний

Андрій Пишний — ​​український політик і банкір. Голова Національного банку України (з 7 жовтня 2022 року), Член РНБО з 25 жовтня 2022. У 2014—2020 роках був головою правління АТ "Ощадбанк", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський мирне врегулювання новини України мирні переговори Фронт
Україна отримала вирішальний козир перед мирними переговорами - про що йдеться

Почнеться "біла смуга" у житті: три знаки зодіаку зловлять удачу за хвіст

Почнеться "біла смуга" у житті: три знаки зодіаку зловлять удачу за хвіст

Оскар Дмитрович на посту: Нікітюк показала свіжі фото сина

Оскар Дмитрович на посту: Нікітюк показала свіжі фото сина

Гороскоп на завтра 11 березня: Водоліям - плутанина, Левам - радість

Гороскоп на завтра 11 березня: Водоліям - плутанина, Левам - радість

Карта Deep State онлайн за 10 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 11 березня: Собакам - біль, Коням - ризик

Китайський гороскоп на завтра, 11 березня: Собакам - біль, Коням - ризик

