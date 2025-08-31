У Путіна вибухнули заявою про продовження війни

Російська влада звинуватила Європу в нібито перешкоджанні мирному процесу.

Росія продовжує війну проти України - Пєсков / Колаж: Главред, фото: скріншот

Кремль звинуватив Європу в "перешкоджанні переговорів"

Кремль хвалить Трампа

Росія продовжуватиме війну

У Кремлі звинуватили Європу в, мовляв, перешкоджанні мирному процесу і похвалили президента США Дональда Трампа, якому країна-агресор Росія "вдячна". До того ж російська влада вибухнула звинуваченням і на адресу Києва та заявила про намір продовжувати війну.

У Росії "у всьому винна" Європа

В ефірі пропагандистів Россия 1 прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Європа, мовляв, намагається заважати мирному процесу. Мовляв, європейці давно прагнуть "стримувати РФ", але Москва "вміє" цьому протистояти.

Кремль хвалить Трампа

За словами рупора Кремля, дії Європи "яскраво контрастують" із підходом Путіна і Трампа. Росія "вдячна" Трампу за його зусилля, які Москві "важко переоцінювати".

Росія має намір продовжувати війну

Також він звинуватив Україну в нібито небажанні вести перемовини і додав, що РФ має намір продовжувати війну.

"Ми готові вирішити "проблему" політичними і дипломатичними засобами. Але поки ми не бачимо взаємності з боку Києва в цьому питанні, ми продовжуємо "СВО", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Дивіться відео, в якому Пєсков заявив про продовження війни проти України:

Пєсков похвалив Трампа / Скриншот Главред

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони на окремих ділянках фронту проводять стабілізаційні заходи. ЗСУ продовжують працювати і на Донбасі, за його словами, за 8 місяців росіяни втратили там понад 290 тисяч своїх військових вбитими і пораненими.

Росія може посилити удари по Україні найближчими тижнями, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Окупанти накопичували дрони і ракети, створюючи видимість своєї договороздатності, і тепер, ймовірно, будуть готові знову атакувати.

Війська РФ намагаються обійти напрямок Часова Яру, сказав офіцер із позивним Алекс. Якщо окупантам вдасться здійснити такий маневр, у Сил оборони виникнуть проблеми на Костянтинівському напрямку.

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

