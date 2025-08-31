Китай та Росія готують 'об'єднання', Путін вже в Пекіні - що зміниться для України

У Китаї стартував саміт ШОС, де диктатор Путін та інші лідери авторитарних режимів обговорять формування нового світопорядку і війну проти України.

Яке об'єднання готують Китай та Росія та як це змінить війну в Україні / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Яке "об'єднання" готують Китай та Росія - чим унікальний цей саміт ШОС

Що будуть говорити Сі Цзіньпін та Путін про війну РФ проти України

Чого чекати від візиту Путіна до Китаю

З 31 серпня по 3 вересня 2025 року диктатор та воєнний злочинець, президент Росії Володимир Путін здійснює рідкісний чотириденний візит до Китаю. Програма поїздки включає участь у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні, військовий парад у Пекіні, присвячений 80-річчю Перемоги над Японією у Другій світовій війні, а також низку двосторонніх переговорів.

Цей візит символізує укріплення "стратегічного партнерства без меж" між Москвою та Пекіном, особливо на тлі посилюючого західного тиску та санкцій

Главред зібрав основні деталі візиту російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна до Китаю та можливі наслідки для України.

Яка програма візиту Путіна до Китаю - для чого Путін прибув до Китаю

У неділю стартувала ключова дипломатична подія року для Китаю — саміт, на який зібралися світові лідери, щоб окреслити майбутнє блоку під проводом Пекіна, що прагне запропонувати альтернативу американському світовому порядку.

31 серпня 2025 року диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін прибув до портового міста Тяньцзінь для участі в дводенному саміті Шанхайської організації співробітництва. Він приєднався до зустрічі на день пізніше за прем’єра Індії Нарендру Моді. Також очікується участь президента Ірану Масуда Пезешкяна та прем’єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа, повідомляє Bloomberg.

Дивіться відео прибуття Путіна до Пекіну:

/ Фото: скріншот

"Хоча зустріч була запланована заздалегідь, стрімкий розвиток світових подій надає їй більшого значення. Саміт дає Путіну можливість безпосередньо обговорити з Сі та Моді результати його зустрічі в Алясці з президентом США Дональдом Трампом і перспективи досягнення угоди про припинення війни в Україні", - йдеться у матеріалі.

Росія та Китай готують "об'єднання" - що відомо про "новий світовий порядок"

26 серпня глава КНР Сі Цзіньпін заявив про намір разом із Росією змінити світовий порядок на "справедливіший", у якому провідна роль належатиме країнам поза західними блоками. Про це повідомляє Reuters.

З такою заявою китайський лідер виступив під час зустрічі з головою Держдуми РФ В’ячеславом Володіним, який 25 серпня прибув до Китаю.

Сі Цзіньпін підкреслив, що Пекін і Москва мають "об’єднати" держави Глобального Півдня, окресливши бачення стратегічного партнерства з Росією. Він наголосив на необхідності спільного захисту інтересів у сферах безпеки та розвитку, а також на важливості політичної довіри й розбудови міжпарламентських контактів.

ШОС / Інфографіка: Главред

Чим цей саміт ШОС буде унікальним

У матеріалі BBC зазначається, що Росія виступає для Китаю зручним партнером, адже вона допомагає Сі Цзіньпіну зберігати стабільність як у самій країні, так і в Центральній Азії, а також сприяє мобілізації підтримки з боку держав Глобального Півдня й просуванню альтернативи західній моделі світового порядку.

Наступної середи на площі Тяньаньмень у Пекіні поруч із Сі та Путіним з’являться президент Ірану Масуд Пезешкіан і лідер КНДР Кім Чен Ин, утворивши своєрідний "авангард" противників демократії.

"Вперше в історії лідери Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї зберуться в одному місці – на військовому параді в Пекіні 3 вересня. Чи стане це зібрання першим самітом "осі автократій"?", – задається питанням Ніл Томас, експерт з Китаю з Asia Society Policy Institute.

Сі Цзіньпін / Фото: ua.depositphotos.com

Втім, як підкреслює видання, цей союз навряд чи матиме тривалий характер, адже його учасники переслідують різні цілі й не довіряють один одному.

"Але присутність Путіна, Пезешкіана і Кіма підкреслює роль Китаю як провідної авторитарної держави у світі", – підсумовує він.

Що будуть говорити Сі Цзіньпін та Путін про війну РФ проти України

Головною подією візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю стане узгодження позицій Москви й Пекіна щодо війни в Україні на тлі зусиль США домогтися припинення бойових дій, повідомляє The Guardian.

Аналітики відзначають, що центральним питанням переговорів між Путіним і Сі стане координація їхніх підходів до української війни. Путіна цікавить, чи може він розраховувати на подальшу підтримку Китаю та як Пекін відреагує у випадку, якщо Вашингтон спробує схилити його до тиску на Москву для зупинення війни.

"Це важливий час для них, щоб поговорити про те, куди прямує війна і наскільки ймовірно її зупинити найближчим часом", – сказав директор Центру Карнегі "Росія-Євразія" Олександр Габуєв.

На думку експертів, двом лідерам необхідно обмінятися баченням і переконатися, що вони діють узгоджено, адже війна стала ключовим елементом їхніх відносин.

Окрім військово-політичної тематики, очікується обговорення й економічних питань. Китай фактично став для Росії економічним рятівником, тож у центрі уваги буде довгострокова співпраця в енергетичній сфері, зокрема, плани реалізації газопроводу "Сила Сибіру-2" і розширення нафтової інфраструктури.

Путин / Фото: kremlin.ru

Журналісти припускають, що сторони торкнуться і теми військової взаємодії. Хоча Китай офіційно не постачає Росії зброю, американські чиновники стверджують, що він забезпечує її більшістю обладнання для відновлення військової промисловості, натомість отримуючи доступ до чутливих оборонних технологій.

Окрему увагу приділяють символіці візиту, адже очікується, що на параді в Пекіні 3 вересня Путін сидітиме поруч із Сі, що стане віддзеркаленням параду 9 травня в Москві, де китайський лідер зайняв почесне місце поряд із російськими військами.

Чого чекати від візиту Путіна до Китаю

Майбутня поїздка Володимира Путіна до Китаю не матиме вирішального значення для мирних переговорів щодо України. Про це в інтерв’ю "Главкому" заявив китаєзнавець Дмитро Єфремов, підкресливши, що для Вашингтона й Пекіна українська тема не належить до пріоритетних.

За словами експерта, у разі зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна головними питаннями стануть Тайвань і торгівля, тоді як війна в Україні опиниться лише на третьому чи навіть четвертому плані. Тому, вважає Єфремов, поїздка Путіна до Китаю не матиме ключового значення.

Він нагадав, що Москва й Пекін і так підтримують постійну "стратегічну координацію" через налагоджені канали зв’язку. Тож візит російського лідера швидше носитиме символічний характер — як відповідь на приїзд Сі до Москви 9 травня.

Єфремов також зазначив, що Китай усвідомлює "одержимість" Путіна українським питанням і розглядає це радше як його особисту "примху". Водночас Пекін не має наміру серйозно вкладатися у цю тему, оскільки концентрується на власних інтересах. Приймаючи рішення, він орієнтуватиметься передусім на позицію Москви, адже для Китаю сама Україна не становить великої ваги.

Чи може Китай стати гарантом безпеки для України

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії та колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду наголосив, що Путін прагне, аби гарантії безпеки Україні надавали також Росія і Китай.

/ Інфографіка: Главред

Однак, за його словами, цей варіант неприйнятний, оскільки такі гарантії означали б можливість контролю, нагляду чи втручання у внутрішні справи держави. Тому Україна має відкинути цю ідею одразу.

"Ні Росія, ні Китай – ніхто, крім західних країн, навіть на гарматний постріл не повинен бути допущений до списку гарантів. Росія і Китай уже були нашими гарантами, і ми бачили, чим це закінчилося. Досить", - резюмував дипломат.

Чи буде Китай фінансувати війну РФ проти України

В інтерв'ю Главреду політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов зазначив, що у Кремлі розуміють, що ресурсів для ведення війни вже бракує, тому нинішні дії Росії фактично є торгом за майбутню мирну угоду з надією на зняття санкцій, розблокування активів і послаблення міжнародного тиску. Україна ж має відстоювати власні умови, щоб вони були максимально вигідними.

За словами аналітика, витрати на війну можна порівняти з пораненням, коли організм втрачає кров і потребує її постійного поповнення, інакше він загине. Україна отримує таку "кров" від союзників, тоді як у Росії подібної підтримки немає.

Морозов додає, що Іран має власні серйозні проблеми, КНДР надала певні ресурси, але вони практично вичерпалися. Так званий "вісь зла" не має ані міжнародних фінансових інститутів, ані великих резервів. Китай же керується виключно власними економічними інтересами.

/ Інфографіка: Главред

Він може технологічно допомагати Росії чи підтримувати її для протистояння США, але не з ідеологічних мотивів. На відміну від часів Холодної війни, Пекін не стане безкоштовно фінансувати російську агресію, адже Москва не поділяє ідеології Комуністичної партії Китаю.

"Отже, єдине реальне рішення для Росії в цій ситуації — зупинка війни. Я думаю, що вже зараз, можливо, навіть із червня, ми увійшли в нову фазу: вони продовжують війну не для того, щоб виграти, а щоб виторгувати для себе максимально вигідні умови миру. Вони розуміють, що не зможуть захопити всю територію України. Їхня "переможна" риторика — це лише пропагандистські наративи для підтримки "Z"-аудиторії", - резюмував Морозов.

