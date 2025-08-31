РФ атакувала Чорноморськ: пошкоджено енергетичну інфраструктуру, деталі

Через російський удар тисячі людей залишились без електроенергії.

https://glavred.net/ukraine/rf-atakovala-chernomorsk-povrezhdena-energeticheskaya-infrastruktura-detali-10694129.html Посилання скопійоване

Удар по енергетиці / колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Головне:

Росіяни атакували дронами Чорноморськ

Під удар потрапила енергетична інфраструктура

Відомо про одну постраждалу людину

У ніч на 31 серпня країна-агресор Росія завдала масованого удару безпілотниками по Чорноморську в Одеській області. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі більше 29 тисяч абонентів без електроенергії. Роботи з відновлення вже розпочалися. Критична інфраструктура працює від генераторів", - написав він. відео дня

Зазначається, що через російський удар також пошкоджено приватні будинки та адміністративні приміщення. Відомо про одну постраждалу людину.

"В деяких місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували наші рятувальники. Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі уповноважені служби. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини", - підсумував Кіпер.

Наслідки атаки на Одещину - відео:

Удари РФ по важливих об’єктах

Екс-глава ГТС України Сергій Макогон заявив, що зараз Росія атакує об'єкти газовидобутку та енергетики в Україні.

За його словами, це постійна проблема, яка створює ризики і проблеми для проходження зими.

"На жаль, особливо вплинути на це ми не можемо. Потрібно тільки готуватися і мінімізувати наслідки", - наголосив він

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на суботу, 30 серпня, росіяни здійснили масовану атаку на Україну. Найбільший удар прийшовся на Запорізьку і Дніпропетровську області та обласні центри. Внаслідок атаки одна людина загинула, багато людей постраждали.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний удар РФ по Україні. Він зазначив, що у Запоріжжі всі служби задіяні на місці російського удару по житловій п’ятиповерхівці.

У ніч на 28 серпня армія РФ завдала комбінованого удару по Києву. Наслідки атаки зафіксовано на понад 20 локаціях. Пошкоджено житлові будинки в Дарницькому та Дніпровському районах.

Читайте також:

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред