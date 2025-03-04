Переозброєння ЄС: €800 млрд виділять на безпеку Європи та підтримку України

Представлений план дозволить країнам ЄС мобілізувати 800 млрд євро для власного переозброєння та підтрики України, зазначила Урсула фон дер Ляєн.

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В Єврокомісії представили п'ятиетапний план переозброєння ЄС та підтримки України / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що заявила Урсула фон дер Ляєн:

Глава ЄК представила 5-етапний план переозброєння ЄС

Цей план зможе мобілізувати на оборону ЄС 800 мільярдів євро

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила п'ятиетапний план переозброєння ЄС та підтримки України. Про це вона заявила на брифінгу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, питання не лише в тому, що безпека Європи перебуває під загрозою, а й у необхідності активніших дій. Вона знову наголосила на потребі переозброєння Європи для забезпечення власної оборони та підтримки України.

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Перед самітом ЄС фон дер Ляєн надіслала європейським лідерам лист із п’ятиетапним планом, у якому першим пунктом є залучення державних коштів для фінансування оборони на національному рівні.

"Держави-члени вже готові більше вкладати в оборону, якщо мають фіскальний простір. Тому ми маємо дозволити їм це. Тому ми запропонуємо можливість обходу Пакту про зростання та стабільність, що дозволить державам збільшити витрати на оборону без запуску процедури надмірного дефіциту" – пояснила президентка.

Фон дер Ляєн зазначила, що це дасть змогу вивільнити до 650 млрд євро протягом чотирьох років.

Другий етап передбачає створення нового механізму, який забезпечить державам-членам 150 млрд євро позик для оборонних інвестицій. Кошти спрямовуватимуться на системи ППО, артилерію, ракети, боєприпаси, дрони та антидронові технології, а також на спільні закупівлі обладнання.

"З цим обладнання держави члени у великому масштабі зможуть наростити їхню підтримку України. Йдеться про негайне постачання військового обладнання для України", – сказала фон дер Ляєн.

Третій крок – залучення фінансових ресурсів бюджету ЄС. У короткостроковій перспективі планується спрямування додаткових коштів на оборонні потреби.

Фон дер Ляєн також анонсувала ініціативу, яка дозволить державам-членам використовувати фонди згуртованості для збільшення оборонних витрат. Оскільки рішення щодо цих фондів не потребують одностайної підтримки, Угорщина та Словаччина не матимуть змоги їх заблокувати.

Останні два етапи плану передбачають залучення приватного капіталу через розширення інвестиційного ринку та використання можливостей Європейського інвестиційного банку.

"ЄС готовий прийняти відповідальність. План переозброєння Європи може мобілізувати близько 800 мільярдів євро на оборонні витрати для безпечної і стійкої Європи" – підкреслила президентка ЄК.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

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Якщо ж Сполучені Штати повністю зупинять військову допомогу, Україна може втратити до 30% озброєння, яке нині використовують ЗСУ. Про це повідомив головний редактор Defence Express Олег Катков.

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Хто така Урсула фон дер Ляєн? Урсула фон дер Ляєн - німецька політична діячка, член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013—2019 роках; з 1 грудня 2019 року — президент Європейської комісії. За поданням Європейської ради фон дер Ляєн була обрана на посаду президента Європейської комісії Європейським парламентом 16 липня 2019 року, пише Вікіпедія.

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