"Треба готуватися до найгіршого": у ЄС закликали до термінового переозброєння

План переозброєння має бути представлений 6 березня.

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Треба посилити Україну і терміново переозброїти Європу - Євросоюз / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Коротко:

Україна потребує сильної позиції

Європі потрібно терміново переозброюватися

План переозброєння днями представлять

Лідери Європи обговорили на саміті можливості, як зробити сильною позицію України. Києву потрібні всебічні гарантії безпеки, які посилять економічні та військові позиції держави. Європейським країнам необхідне термінове переозброєння, план буде представлений за декілька днів. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляє The Guardian, вона розповіла про те, що Європа потребує термінового переозброєння. План буде представлено на саміті 6 березня.

відео дня

За її словами, в умовах нинішньої агресивної ситуації на світовій політичній арені, потрібно готуватися до найгіршого сценарію і зміцнювати свою оборону.

"Зараз надзвичайно важливо збільшити інвестиції в оборону на тривалий період часу. Це заради безпеки ЄС. У геостратегічному середовищі, в якому ми живемо, нам потрібно готуватися до найгіршого, а отже, зміцнювати оборону", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Саміт лідерів Європи в Лондоні 2 березня - головні новини:

Як повідомляв Главред, у Британії відбувся саміт лідерів Європи, в якому взяли участь президент Володимир Зеленський, британський прем'єр Кір Стармер, глава ЄК Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Олаф Шольц, прем'єр Канади Джастін Трюдо та інші керівники і представники держав.

За підсумками саміту Кір Стармер провів пресконференцію, під час якої розповів, що Британія, Україна і Франція працюватимуть над мирним планом і передадуть документ президенту США Трампу.

Також він акцентував увагу на тому, що Європа не прийме нових "Мінських угод".

Крім того, за словами Стармера, Британія буде готова відправити війська в Україну.

Тим часом Стармер анонсував і нову зустріч із Трампом.

"Хочу бути чітким. Зараз нам потрібно співпрацювати з Америкою. Ми погодилися, що дуже скоро зустрінемося з американським президентом, щоб співпрацювати до моменту, поки в нас не буде спільного плану. Це не момент для переливання з пустого в порожнє. Це момент. Щоб об'єднатися для тривалого миру", - наголосив британський прем'єр.

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Хто така Урсула фон дер Ляєн? Урсула фон дер Ляєн - німецька політична діячка, член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013—2019 роках; з 1 грудня 2019 року — президент Європейської комісії. За поданням Європейської ради фон дер Ляєн була обрана на посаду президента Європейської комісії Європейським парламентом 16 липня 2019 року, пише Вікіпедія.

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