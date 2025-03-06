'Війна стала катастрофою для Путіна': в The Telegraph зробили цікаву заяву

Росія зазнає справжнього тиску через війну в Україні.

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Путін нібито хоче завершення війни / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скріншот з відео

Ключові тези:

Путін слабкий і відчайдушно хоче миру

Російський диктатор скористався нагодою підтримати мирні пропозиції Трампа

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін слабкий і відчайдушно хоче миру, адже на всіх рівнях війна стала для нього катастрофою. Про це написав британський журналіст, редактор відділу оборони та закордонних справ Кон Кафлін у The Telegraph.

"Не обманюйте себе, Путін слабкий і відчайдушно прагне миру. Незважаючи на всю свою браваду, Кремль відчайдушно сподівається, що повернення Трампа зрештою означатиме кінець війни", – йдеться у повідомленні. відео дня

За його словами, є вагома причина, чому Росія раптом захотіла підтримати прагнення президента США Дональда Трампа припинити війну в Україні.

"Майже на всіх рівнях конфлікт став катастрофою для Володимира Путіна. Пропагандистська машина Кремля, можливо, й висміює європейців, які відчувають певний дискомфорт через ставлення адміністрації Трампа до колишніх союзників Вашингтона, проте це лише спроба відвернути увагу від справжнього тиску, якого Москва зазнає через свою згубну військову інтервенцію до України", – додав журналіст.

Він також підкреслив, що за останніми західними оцінками, загальна кількість загиблих і поранених росіян під час конфлікту в Україні становить 850 000 осіб, що перевищує загальну кількість американських і британських військових, які загинули в боях у Європі під час Другої світової війни.

"Додайте до цього руйнівний вплив конфлікту на російську економіку, коли відсоткові ставки сягнули 21%... Тож легко зрозуміти, чому Путін скористався нагодою підтримати мирні пропозиції Трампа", – пояснив журналіст.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Росія продовжує реалізовувати свої агресивні плани щодо України, прагнучи розширити контроль над додатковими територіями перед можливими мирними переговорами. Зокрема, Кремль заявив, що анексовані регіони — Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області — є "недоторканними" і не підлягають обговоренню.

Кремлівський рупор Дмитро Пєсков заявив, що Москва "позитивно" ставиться до готовності президента України Володимира Зеленського до перемовин із країною-окупантом Росією. При цьому він розмріявся про перемовини у Мінську.

Крім того, адміністрація президента США Дональда Трампа хоче змусити президента України Володимира Зеленського пом'якшити риторику на адресу верхівки країни-агресора РФ з метою якнайшвидшого завершення війни.

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