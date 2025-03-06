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"Існує два сценарії": названо дату підписання великої угоди щодо війни в Україні

Юрій Берендій
6 березня 2025, 15:56
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Стратегічна призупинка бойових дій в Україні є найоптимальнішим варіантом майбутніх переговорів та угоди між США та Росією, зазначив Кулик.
'Існує два сценарії': названо дату підписання великої угоди щодо війни в Україні
Названо дату підписання "великої угоди" щодо війни в Україні / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, 22 ОМБр

Про що сказав Кулик:

  • Трамп прагне до травня почати "великі перемовини" щодо війни в Україні
  • Існує 2 варіанти розвитку війни Росії проти України

Масштабного наступу російських військ і обвалу фронту очікувати не варто. Чутки, які поширюються в мережі, більше нагадують інформаційну спецоперацію або перебільшення наявних проблем. Водночас ситуація на фронті залишається складною. Про це в інтерв’ю Главреду заявив політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, відповідаючи на питання про ймовірний розвиток подій у російсько-українській війні.

Він наголосив, що не є військовим експертом, але підтримує зв’язок із військовими та людьми, які добре розуміють ситуацію. За їхніми оцінками, стратегічно критичної ситуації на фронті цього року не виникне, хоча просування російських військ може тривати. Водночас на окремих ділянках росіяни виснажуються, а українські сили отримують перевагу та переходять у контратаки.

"Але є, наприклад, ситуація з Курськом, яка потребує пояснення: наприклад, чи контролюємо ми "дорогу життя", що буде з нашим угрупуванням на Курщині, яка там ситуація з втратами тощо. Це ціна утримання нами цього плацдарму", - сказав він.

Кулик зазначив, що Трамп не відмовився від ідеї спільних переговорів і прагне до травня якщо не досягти масштабної угоди, то хоча б розпочати великі перемовини. За його задумом, ключовими учасниками мають стати він і Путін, які спершу укладуть двосторонню угоду, а вже потім визначатимуть порядок денний для вирішення ситуації в Україні.

Він додає, що спершу має відбутися зустріч між Путіним і Трампом, під час якої вони домовляться між собою, окреслять основні напрями американо-російських відносин і сформують угоду. Лише після цього буде розглядатися питання війни в Україні як один із аспектів ширших домовленостей, але не головна тема. Трамп пояснює це тим, що США та Росія мають інші стратегічні інтереси.

"Потім - початок глобального протистояння з Китаєм, або перезавантаження відносин. А також ситуація з Євросоюзом: Європа має примиритися зі своєю долею молодшого партнера США і погодитися платити за все. Приблизно так це бачить Трамп. І на це працює його оточення: Маск та інші трампісти. Але так може не статися", - наголошує експерт.

Кулик зазначає, що Росія може демонструвати показову готовність до поступок щодо України, але насправді переконана у власній стійкості та не зацікавлена в серйозних переговорах із жорсткими зобов’язаннями.

"Принаймні в нас буде ситуація "ні миру, ні війни", яка є дуже негативною, дуже токсичною для України. Тому що ми нібито погоджуємося, очікуємо швидкого миру. Нас підігрівають ретрансляцією трампістських обіцянок швидкого миру. У нас уже всі живуть у логіці виборів, які ось-ось відбудуться. Уже кожна політична група намагається відцентруватися і побудувати власний політичний проєкт. Усе це не може не створювати токсичної атмосфери. Якби ми сказали, що йдемо у вибори, провели їх, обрали нову владу і перезапустилися - це одна справа. А таке варіння в незрозумілих часових координатах є основною проблемою, тобто не самі вибори, а тривале очікування виборів. А нам саме це можуть дати в результаті цих переговорів", - вказує аналітик.

Дивіться відео інтерв'ю з Віталієм Куликом, в якому він розповів, чого Україні чекати далі від Трампа і що буде з війною:

За його словами, можливі два сценарії. Перший – якщо Трампу не вдасться домовитися з Путіним або він не побачить перспектив для масштабної угоди, він може змінити фокус і переорієнтуватися на інший регіон, зосередившись, наприклад, на Мексиці, Тихоокеанському регіоні, Близькому Сході чи конфлікті з Іраном. У такому разі ситуація в Україні буде фактично передана на відповідальність Європи: мовляв, ви прагнули війни – отже, самі й воюйте з Росією, а США лише виставлять рахунки за підтримку.

Другий варіант – досягнення певного взаєморозуміння між сторонами та встановлення стратегічної паузи.

"Мої американські колеги, з ким мені вдається поговорити, вважають, що стратегічна пауза є найоптимальнішим варіантом зараз, що з вірогідністю 70% ми до травня можемо вийти на цю паузу і напрацювання угоди між США і Росією. І залежить від України, чи будемо ми там і в якій ролі зможемо себе суб'єктивізувати", - резюмував Кулик.

Війна в Україні – останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що дії США підривають світовий порядок. Про це він зазначив під час виступу в Chatham House, передає The Times.

Голова Центру громадської аналітики "Вежа" та Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок оцінив можливі перспективи подальших переговорів зі США після скандалу в Овальному кабінеті.

Президент США Дональд Трамп не скасував заборону на постачання зброї чи іншої значної допомоги Україні. Виступаючи в Конгресі, він переважно зосередився на внутрішніх питаннях країни. Як зазначає The New York Times, журналісти проаналізували промову Трампа та дійшли висновку, що міжнародним питанням він приділив мінімальну увагу.

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Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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