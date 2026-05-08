Президент України Володимир Зеленський уже відреагував.

Трамп оголосив про перемир'я між Україною та Росією

Ключові факти:

Трамп оголосив перемир'я між РФ та Україною

Режим тиші триватиме з 9 по 11 травня

Сторони домовилися про обмін полоненими 1000 на 1000

Президент США Дональд Трамп оголосив про триденне перемир'я між Росією та Україною.

Перемир'я триватиме з 9 по 11 травня, повідомив він у Truth. За словами президента США, він сам вніс цю пропозицію, і Путін із Зеленським погодилися.

"Радий повідомити, що у війні між Росією та Україною буде триденне припинення вогню (9, 10 і 11 травня). У Росії святкують День Перемоги, але точно так само і в Україні, тому що вони також були важливою частиною і фактором Другої світової війни. Це припинення вогню включатиме призупинення всієї активної діяльності, а також обмін полоненими по 1000 ув'язнених з кожної країни", - написав Трамп.

За його словами, це прохання висловив безпосередньо він.

"І я дуже ціную її згоду з боку президента Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського. Будемо сподіватися, що це початок кінця дуже довгої, смертоносної і важкої війни. Переговори про припинення цього великого конфлікту, найбільшого з часів Другої світової війни, тривають, і з кожним днем ми стаємо все ближче і ближче", – написав Трамп у Truth.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський написав, що принцип дзеркальності в наших діях добре відомий і був доведений до відома російської сторони.

"Додатковим аргументом для України при визначенні нашої позиції завжди є вирішення одного з ключових гуманітарних питань цієї війни, а саме – звільнення військовополонених. Червона площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому", – зазначив президент.

За його словами, саме тому сьогодні в рамках переговорного процесу за посередництва американської сторони ми отримали згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також має бути встановлено режим тиші 9, 10 і 11 травня.

"Україна послідовно працює над поверненням своїх людей з російського полону. Доручив нашій команді оперативно підготувати все необхідне для обміну. Дякую Президенту Сполучених Штатів та його команді за результативну дипломатичну участь. Розраховуємо, що Сполучені Штати забезпечать виконання домовленостей російською стороною", - написав Зеленський.

Реакція Росії

Росія також погодилася на ініціативу Трампа щодо перемир’я з Україною з 9 по 11 травня та проведення з Києвом у цей період обміну полоненими у форматі "тисяча на тисячу", заявив помічник глави російського диктатора Юрій Ушаков.

"За дорученням президента Російської Федерації Володимира Володимировича Путіна підтверджую прийнятність для російської сторони запропонованої щойно президентом США Дональдом Трампом ініціативи, що стосується перемир'я для обміну між Росією та Україною військовополоненими", — сказав він журналістам.

Росія порушила режим тиші, оголошений Києвом

Опівночі 6 травня розпочався режим тиші, який оголосив президент Володимир Зеленський. Втім, ЗС РФ знову атакували регіони України.

Ворожа атака почалася відразу після набрання чинності режимом припинення вогню. Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші міста опинилися під ударом.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною в ніч з 5 на 6 травня. Російські атаки тривали всю ніч. За його словами, протягом ночі та ранку російські сили застосували 108 безпілотників і 3 ракети.

Як писав Главред, 4 травня президент України Володимир Зеленський не виключив, що цього року на параді 9 травня в Москві можуть пролетіти українські дрони.

7 травня Зеленський заявив, що Україна не рекомендує представникам інших держав відвідувати Москву під час параду 9 травня.

Раніше речниця російського МЗС Марія Захарова пригрозила ударами по "центрах прийняття рішень" у разі, якщо Україна атакує Москву 9 травня. У МЗС країни-агресора звернулися до держав та міжнародних організацій із закликом забезпечити евакуацію дипломатів зі столиці України.

