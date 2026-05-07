'Ми не рекомендуємо бути в Москві': Зеленський зробив попередження напередодні 9 травня

Президент прокоментував заяви Росії щодо можливого "перемир'я" до 9 травня.

Зеленський виступив із застереженням напередодні 9 травня

Коротко:

Україна пропонувала Росії припинити вогонь з 6 травня

Однак у відповідь отримала нові російські удари та погрози

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не рекомендує представникам інших держав відвідувати Москву під час параду 9 травня. Про це він заявив у вечірньому зверненні 7 травня.

"Ми також отримали звернення від деяких держав, близьких до Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання... у ці дні. Ми не рекомендуємо", – сказав Зеленський. відео дня

Президент також прокоментував заяви Росії про можливе "перемир'я" до 9 травня. За його словами, Україна пропонувала Росії припинити вогонь з 6 травня, однак у відповідь отримала нові російські удари та погрози.

"Вони хочуть отримати від України дозвіл провести свій парад, щоб безпечно вийти на площу на годину раз на рік, а потім знову вбивати наших людей і воювати", – заявив глава держави.

Окремо Зеленський повідомив про нові результати українських дальнобійних ударів по території Росії. За його словами, українські сили завдали ударів по ракетному кораблю в районі Каспійського моря, здатного запускати "Калібри", а також по нафтовому об'єкту в Пермському регіоні РФ.

Президент заявив, що Україна також досягла задовільних результатів у результаті ударів по Брянському напрямку, Туапсе та іншим російським нафтовим об'єктам.

Як писав Главред, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що російська ініціатива щодо так званого перемир'я на 9 травня та супутні погрози Україні мають скоріше пропагандистський і шантажний характер, ніж свідчать про реальне прагнення до миру. Про це він сказав в інтерв'ю Oboz.ua.

За словами дипломата, нинішня риторика Кремля демонструє обмеженість його інструментів впливу. Він зазначив, що оголошене Росією "перемир'я" на 8–9 травня разом із погрозами ударів у разі "зриву святкувань" більше схоже на ультиматум. Огризко також не виключив, що Москва може використовувати цю ситуацію для внутрішньої пропаганди.

"У Путіна фактично не залишається нічого іншого, як лякати і шантажувати. Це його остання карта, тому що всі інші він уже програв", – підкреслив Огризко.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна не планує дотримуватися умов перемир'я, оголошеного Росією на період 8–9 травня з нагоди святкування Дня Перемоги. Про це в коментарі для Kyiv Independent повідомив високопоставлений український чиновник.

Президент Володимир Зеленський у відповідь на порушення Росією перемир'я з 6 травня зазначив, що з дня на день Україна відповість Росії.

До цього Зеленський спростував інформацію про нібито узгоджене між США і Росією припинення вогню на 9 травня. За його словами, Київ не отримував жодних офіційних пропозицій з цього приводу.

