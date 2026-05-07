Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Ми не рекомендуємо бути в Москві": Зеленський зробив попередження напередодні 9 травня

Віталій Кірсанов
7 травня 2026, 19:55
google news Підпишіться
на нас в Google
Президент прокоментував заяви Росії щодо можливого "перемир'я" до 9 травня.
Зеленський виступив із застереженням напередодні 9 травня
Зеленський виступив із застереженням напередодні 9 травня / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео на YouTube, Офіс президента України, скріншот із відео на kremlin.ru

Коротко:

  • Україна пропонувала Росії припинити вогонь з 6 травня
  • Однак у відповідь отримала нові російські удари та погрози

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не рекомендує представникам інших держав відвідувати Москву під час параду 9 травня. Про це він заявив у вечірньому зверненні 7 травня.

"Ми також отримали звернення від деяких держав, близьких до Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання... у ці дні. Ми не рекомендуємо", – сказав Зеленський.

відео дня

Президент також прокоментував заяви Росії про можливе "перемир'я" до 9 травня. За його словами, Україна пропонувала Росії припинити вогонь з 6 травня, однак у відповідь отримала нові російські удари та погрози.

"Вони хочуть отримати від України дозвіл провести свій парад, щоб безпечно вийти на площу на годину раз на рік, а потім знову вбивати наших людей і воювати", – заявив глава держави.

Окремо Зеленський повідомив про нові результати українських дальнобійних ударів по території Росії. За його словами, українські сили завдали ударів по ракетному кораблю в районі Каспійського моря, здатного запускати "Калібри", а також по нафтовому об'єкту в Пермському регіоні РФ.

Президент заявив, що Україна також досягла задовільних результатів у результаті ударів по Брянському напрямку, Туапсе та іншим російським нафтовим об'єктам.

'Ми не рекомендуємо бути в Москві': Зеленський зробив попередження напередодні 9 травня

Заяву президента можна переглянути тут

Яка мета російських погроз – думка експерта

Як писав Главред, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що російська ініціатива щодо так званого перемир'я на 9 травня та супутні погрози Україні мають скоріше пропагандистський і шантажний характер, ніж свідчать про реальне прагнення до миру. Про це він сказав в інтерв'ю Oboz.ua.

За словами дипломата, нинішня риторика Кремля демонструє обмеженість його інструментів впливу. Він зазначив, що оголошене Росією "перемир'я" на 8–9 травня разом із погрозами ударів у разі "зриву святкувань" більше схоже на ультиматум. Огризко також не виключив, що Москва може використовувати цю ситуацію для внутрішньої пропаганди.

"У Путіна фактично не залишається нічого іншого, як лякати і шантажувати. Це його остання карта, тому що всі інші він уже програв", – підкреслив Огризко.

Перемир'я 9 травня – останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна не планує дотримуватися умов перемир'я, оголошеного Росією на період 8–9 травня з нагоди святкування Дня Перемоги. Про це в коментарі для Kyiv Independent повідомив високопоставлений український чиновник.

Президент Володимир Зеленський у відповідь на порушення Росією перемир'я з 6 травня зазначив, що з дня на день Україна відповість Росії.

До цього Зеленський спростував інформацію про нібито узгоджене між США і Росією припинення вогню на 9 травня. За його словами, Київ не отримував жодних офіційних пропозицій з цього приводу.

Інші новини:

Про особу: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський — український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003–2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010–2012).

Політичну кар'єру розпочав у 2019 році та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
перемир'я війна в Україні 9 травня Володимир Зеленський новини України новини України та світу Перемир'я 9 травня
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Переговори недоцільні": в Кремлі назвали єдину умову закінчення війни

"Переговори недоцільні": в Кремлі назвали єдину умову закінчення війни

20:57Війна
"Ми не рекомендуємо бути в Москві": Зеленський зробив попередження напередодні 9 травня

"Ми не рекомендуємо бути в Москві": Зеленський зробив попередження напередодні 9 травня

19:55Україна
Росія оголосила про припинення бойових дій на фронті

Росія оголосила про припинення бойових дій на фронті

19:01Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 7 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Помідори ростуть як на дріжджах: що покласти в лунку під час посадки

Помідори ростуть як на дріжджах: що покласти в лунку під час посадки

Температура різко знизиться: в Україні почнеться період дощів та гроз

Температура різко знизиться: в Україні почнеться період дощів та гроз

З 7 травня починається фінансова полоса: на три знаки зодіаку чекає фінансовий успіх

З 7 травня починається фінансова полоса: на три знаки зодіаку чекає фінансовий успіх

Часник виросте великим, а листя не пожовтіє: секрет підживлення у травні

Часник виросте великим, а листя не пожовтіє: секрет підживлення у травні

Останні новини

21:32

Томати не хворітимуть і дадуть рясний урожай: що додати в ґрунт

21:20

Коли та як садити перець у відкритий ґрунт 2026 року - найкращі дати

20:57

"Переговори недоцільні": в Кремлі назвали єдину умову закінчення війни

20:57

"Ніколи не пізно": HBO зробило заяву щодо другого сезону "Гаррі Поттера"

20:56

Погода у Дніпрі готує розворот: синоптики розповіли, коли сонце змінить дощ

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідченняШтрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення
20:11

Впертість у крові: три знаки зодіаку, які завжди роблять по-своєму

20:08

"Рівні умови", схоже, вже формуються в кулуарах, – співвласник АГТ Горбуненко про непрозорі рішення при підготовці до приватизації ОПЗ

19:55

"Ми не рекомендуємо бути в Москві": Зеленський зробив попередження напередодні 9 травня

19:54

Рівна морква без проріджування: дієвий метод посіву, який економить часВідео

Реклама
19:38

Камери знайшли навіть у спальні: сусід, якому довіряли, стежив за родиною

19:33

Принц Гаррі засмутився через нові фото Шарлотти: що сталося

19:27

З 7 травня три знаки зодіаку будуть горнути гроші лопатою - хто вони

19:24

Навіщо додавати корицю у воду для миття підлоги: новий тренд еко-прибирання

19:10

Пауза чи пастка: навіщо РФ говорить про перемир’я - КопитькоПогляд

19:03

Чому категорично не можна ставити бузок у спальні: більшість навіть не здогадується

19:01

Росія оголосила про припинення бойових дій на фронті

18:55

Залужний запропонував "розумну" мобілізацію: названо три моделі, подробиці

18:43

Заборонені слова перед дзеркалом: що не можна казати своєму відображенню

18:31

"Я в Києві": чоловік популярної блогерки відповів на закиди щодо виїзду з УкраїниВідео

18:31

Подорожі в часі можливі: несподіване відкриття вчених

Реклама
18:27

ЗМІ назвали дати можливого масованого удару РФ по Києву - в МВС відреагували

18:05

Найбільша ганьба Росії за 20 років: як парад у Москві став пасткою для Путіна

17:55

Що обов'язково треба зробити з тюльпанами після цвітіння: секрет від садівників

17:50

Як знайти свій стиль: нестандартні поради стилістки, які врятують будь-який гардеробВідео

17:35

Гривня раптово перейшла у ріст: новий курс валют на 8 травня

17:19

Умєров поїхав до США на переговори: Зеленський поставив перед ним три завдання

17:19

Як позбутися капустянки без хімії: одна хитрість рятує весь городВідео

16:57

ХIV Книжковий Арсенал не за горами: розповідаємо про подію новини компанії

16:45

ЗСУ уразили ракетний корабель "Каракурт": подробиці удару в глибокому тилу РФ

16:40

Ідеальні сусіди: що посадити поруч з огірками для збільшення врожаюВідео

16:38

Скільки кави сипати на чашку, щоб смак був як у кав’ярні - точні пропорції

16:23

Чому 8 травня не можна позичати хліб і сіль: яке церковне свято

16:17

Кирило Буданов: Боротьба за правду є питанням нашої стратегічної переваги

16:08

Град, грози та шквали налетять на Львівщину: коли очікується сильна негода

16:07

"Це мене зламало": Панеттьєрі розкрила причину скасування весілля з Кличком

15:38

Удар по кораблю РФ з "Калібрами": в ВМС заявили про "чорноморське прокляття"

15:35

Як позбутися мух на кухні: один простий продукт зупинить навалу комах

15:21

Як легко позбутися пенька: звичайний засіб творить диваВідео

15:17

Насуваються сильні грози: синоптики попередили про негоду на Тернопільщині

15:16

Коли в Україні відзначатимуть День вишиванки у 2026 році: дата щороку змінюється

Реклама
14:49

РФ зібралася атакувати Київ і вимагає перемир'я: коли можливий удар і чого чекатиФото

14:41

Понад 1500 кілометрів від кордону: Зеленський заявив про успішні удари по Пермі

14:37

Слів "переписка" та "переписуватися" немає в українській мові: як сказати правильно

14:26

"Боролася з важкою хворобою": пішла з життя зірка "Спіймати Кайдаша"

13:54

Швидко приживеться: як підготувати розсаду перед висадкою, щоб вона не згоріла

13:51

Євробачення 2026: Фінляндії дозволили порушити правило

13:50

Кущі ломитимуться від ягід: чим підживити малину у травні

13:43

Нова пародія від Юрія Великого та музичні сюрпризи: що "Вечірній Квартал" покаже у премʼєрних концертах

13:40

Спів, що об’єднує: прем’єра оновленого "Караоке на майдані" на ТЕТ

13:28

"Перейшов межу": Джолі здобула розгромну перемогу над Піттом

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини Житомира
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти