"Путіна цікавлять лише військові паради": глава МЗС заявив про зрив перемир'я

Руслана Заклінська
6 травня 2026, 10:16
Росіяни масовано атакували Україну в перші ж години "перемир’я".
Росія порушила режим тиші

Ключові тези:

  • Росія порушила припинення вогню
  • В ніч на 6 травня ворог застосував 108 дронів і 3 ракети
  • Путіна цікавлять лише військові паради, а не людські життя

Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною в ніч з 5 на 6 травня. Російські атаки тривали протягом усієї ночі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, протягом ночі та ранку російські сили застосували 108 безпілотників і 3 ракети. Вранці ворог завдав ударів по Харкову та Запоріжжю.

"Москва вкотре проігнорувала реалістичний та справедливий заклик до припинення бойових дій, який підтримали інші держави та міжнародні організації. Це показує, що Росія відкидає мир, а її фальшиві заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. Путіна цікавлять лише військові паради, а не людські життя", - наголосив Сибіга.

На думку глави МЗС, ситуація потребує посилення міжнародного тиску на РФ, включно з новими санкціями та посиленою підтримкою України в усіх сферах.

Радник міністра оборони Сергій Стерненко також повідомив про порушення режиму тиші та серію атак по Україні. Він зауважив, що в Харкові постраждали двоє людей і пошкоджено сім приватних будинків. У Запорізькій області атаковано об’єкт промислової інфраструктури, по Херсону завдано удару керованою авіабомбою, а Кривий Ріг зазнав атак дронами-камікадзе.

"Ці дії агресора нівелюють оголошене Путіним "перемирʼя" на 9 травня", - додав він.

Чому в РФ вирішили оголосити про "перемир’я" - думка експерта

Як писав Главред, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вважає, що так зване "перемир’я" Росії на 9 травня пов’язане не з прагненням до миру, а з бажанням забезпечити безпеку пропагандистського параду в Москві.

На його думку, Кремль намагається подати тимчасове припинення вогню як "жест доброї волі", хоча це не має стосунку до реального завершення війни. Він також підкреслив, що Росія фактично демонструє страх за власні святкові заходи, а не готовність до миру.

Перемир’я на 9 травня - останні новини

Як повідмляв Главред, Росія 4 травня офіційно оголосила про дводенне "перемирʼя" у війні проти України на 8-9 травня з нагоди Дня перемоги. У російському Міноборони заявили, що очікують аналогічних кроків від України. Водночас у Москві пригрозили "масованим ракетним ударом" по центру Києва.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив про запровадження режиму тиші з боку України з 00:00 у ніч з 5 на 6 травня. Він наголосив, що Київ не отримував офіційних пропозицій щодо формату припинення вогню.

Аналітики ​ISW заявили, що погрози Росії завдати удару по Києву у відповідь на нібито можливі атаки України на Москву під час параду 9 травня свідчать про вразливість російського тилу та страх Кремля перед ударами по столиці. За оцінками ISW, наявні системи ППО РФ уже не здатні повністю захистити великі міста та критичну інфраструктуру.

Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

