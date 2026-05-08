На очах у доньки: у 35 років помер популярний британський актор і модель

Джейк Холл отримав травму під час вечірки зі своїми друзями.

Помер Джейк Холл

Зірка британського реаліті-шоу та модель Джейк Холл був знайдений мертвим на Майорці після вечірки. Його восьмирічна дочка була поруч.

Зірка реаліті-шоу "The Only Way Is Essex" помер в Іспанії у віці 35 років.

Колишній модель і дизайнер одягу, який здобув популярність завдяки цьому реаліті-шоу в 2015 році, помер від травм голови на віллі на Майорці, повідомляє Бі-Бі-Сі. Представник Міністерства закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку заявив: "Ми підтримуємо сім'ю британця, який помер в Іспанії, і підтримуємо зв'язок з місцевою владою".

У момент смерті поруч із зіркою перебувала його дочка / Фото Instagram/jakehall

Іспанська цивільна гвардія повідомила, що розслідує інцидент, який, за її словами, "ймовірно, є нещасним випадком".

Громадянська гвардія повідомила, що інцидент стався в Санта-Маргариті, Майорка, у середу, і зараз вони очікують на результати розтину. Як зазначає джерело, о 07:30 до поліції надійшов тривожний дзвінок: на віллі, де проходила вечірка, знайдено чоловіка з важкими пораненнями. Прибулі на місце правоохоронці виявили, що Джейк Холл уже не подавав ознак життя. За попередніми даними, причиною трагедії стало зіткнення зі скляними дверима, що й призвело до смертельних травм. Його дочка перебувала поруч.

Раніше цього тижня Холл опублікував сімейні фотографії та враження від своєї поїздки в Instagram, а також нещодавно почав демонструвати свої роботи як художник.

У Холла залишилася дочка Рівер від Міссі Бекірі, зірки шоу "Ladies of London" і колишньої учасниці "Real Housewives of Cheshire".

Про особу: Джейк Холл Джейк Холл — зірка британського реаліті-шоу "The Only Way Is Essex", актор і модель. Він також був колишнім футболістом команд "Грейс Атлетік" і "Бостон Юнайтед". У листопаді 2017 року став батьком — шведська модель Міссе Бекірі народила від нього дочку. Зірка реаліті-шоу помер в Іспанії у віці 35 років.

