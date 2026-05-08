На літнє тепло розраховувати не варто: погода на Тернопільщині змінить характер

Подекуди температура сягатиме лише +18 градусів.

https://glavred.net/synoptic/na-letnyuyu-zharu-rasschityvat-ne-stoit-pogoda-na-ternopolshchine-smenit-harakter-10763192.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Тернопільській області на вихідні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода на Тернопільщині на вихідних

Коли можливі дощі та скільки буде градусів

Погода в Тернопільській області на вихідних, 9 та 10 травня, буде переважно хмарною. Температура вдень не підніматиметься вище +21 градуса, а вночі навіть можливі дощі. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода в Тернополі 9 травня

У суботу прогнозується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 2 – 7 м/с.

відео дня

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +6 до +11 градусів, вдень очікується +15…+20 градусів.

У місті Тернопіль температура вночі складатиме +6…+8 градусів, а вдень +16…+18 градусів.

Погода в Тернополі 10 травня

У неділю на Тернопільщині прогнозується мінлива хмарність. Вночі можливі невеликі короткочасні дощі, вдень без істотних опадів. Вітер північно – західний, 2 – 7 м/с.

Температура повітря вночі буде в межах від +8 до +13 градусів, а вдень підніметься до +16…+21 градуса.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Погода в Україні на вихідних

Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що погода в Україні найближчим часом стане більш прохолодною.

"Через нашу територію 9-10 травня проходитимуть атмосферні фронти, тому практично повсюди - короткочасні дощі, можливі грози. У неділю на заході - без опадів", - додала вона.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні почне погіршуватись. Цими вихідними вже очікується зниження температури повітря у більшості регіонів.

9 травня погода на Львівщині формуватиметься під впливом поля пониженого атмосферного тиску. Очікується хмарність, тумани та короткочасні дощі.

У Житомирській області вихідні 9–10 травня пройдуть під знаком прохолоди та високої пожежної небезпеки. Ночами температура опускатиметься до 5 градусів тепла, а вдень повітря прогріватиметься максимум до 22 градусів.

Читайте також:

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред