Не протрималися й години: Росія завдала удару по Україні після початку режиму тиші

Анна Ярославська
6 травня 2026, 07:04оновлено 6 травня, 07:44
Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші міста опинилися під ударом.
Атака дронів
Зеленський запропонував режим тиші, а Росія відповіла ударами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС, УНІАН

Коротко:

  • З опівночі 6 травня почав діяти запропонований Україною режим тиші
  • Російська армія розпочала атаку одразу після початку режиму припинення вогню
  • Уже в перші хвилини оголосили тривогу в кількох областях України

Опівночі 6 травня розпочав діяти режим тиші, який президент Володимир Зеленський запропонував в односторонньому порядку як альтернативу оголошеному Росією перемир'ю лише на 8-9 травня. Зеленський наголосив, що Україна діятиме дзеркально, а подальша доля перемир'я залежить від дій окупантів.

Попри це ЗС РФ знову атакували регіони України. Ворожа атака почалася відразу після набрання чинності режимом припинення вогню.

Станом на 00:09 повітряна тривога охопила східні та частину південних і північних регіонів. Тривога звучала в Дніпропетровській, Чернігівській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Сумській областях.

Карта тривог станом на 07:00 6 травня
Карта тривог станом на 07:00 6 травня / t.me/alarmua

О 00:36 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух дронів-камікадзе у напрямку Харківської області. Згодом стало відомо про запуски КАБів на північ Сумщини, а також у Донецьку область, на північ Харківщини та на Запоріжжя у бік обласного центру.

Повітряні сили повідомляли про ворожі БПЛА, які рухалися курсом на Павлоград, Харків, Ізюм та Вільшани.

Вранці в районі Харкова були зафіксовані дрони росіян. Місцева влада повідомила про атаку БПЛА. За словами мера міста Ігоря Терехова, внаслідок влучання "шахеда" у приватний будинок у Новобаварському районі спалахнула пожежа.

Ще один удар ворог завдав по Шевченківському району. Після "прильоту" загорівся приватний будинок, також пошкоджено сусідські двори. Інформація про постраждалих не надходила.

Всього пошкоджено 7 приватних будинків у Новобаварському районі. Одна людина постраждала – у неї гостра реакція на стрес.

У Запоріжжі прогриміли вибухи – там атаковано об’єкт промислової інфраструктури. Голова ОВА Іван Федоров повідомив, що обійшлося без постраждалих.

За словами Федорова, 12 осіб загинули, ще 49 були поранені в результаті ворожих атак на Запоріжжя, Запорізький та Пологовський райони.

Всього за добу окупанти завдали 989 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. На Запоріжжя ворог направив дві ракети. Також війська РФ здійснили 34 авіаційні удари та застосували 690 БПЛА різної модифікації.

Наслідки атаки на Запорізьку область
Наслідки атаки на Запорізьку область / t.me/ivan_fedorov_zp

У Кривому Розі працюють сили ППО на тлі загрози БПЛА.

Перемир'я між РФ та Україною — що відомо

Як писав Главред, 4 травня президент України Володимир Зеленський спростував заяви про нібито узгоджене США та Росією припинення вогню на 9 травня, заявивши, що Києву жодних офіційних пропозицій не надходило. За його словами, Україна дізнається про такі розмови лише з сторонніх джерел.

Зеленський підкреслив, що Вашингтон і Москва можуть обговорювати будь-які сценарії між собою, однак "це війна Росії проти України", і рішення про будь-які паузи в бойових діях не можуть ухвалюватися без участі Києва.

Тим часом Міноборони РФ заявило, що російський диктатор Володимир Путін вирішив оголосити перемир'я 8–9 травня "на честь святкування Перемоги". Одразу після цього пролунали погрози: у разі удару по Москві 9 травня російська армія обіцяє завдати масованого ракетного удару по центру Києва.

У Кремлі також звинуватили Володимира Зеленського в нібито погрозах атакувати російську столицю і закликали мешканців Києва та іноземних дипломатів "своєчасно залишити місто".

У свою чергу, Зеленський заявив, що Україна оголошує про оголошення режиму тиші починаючи з 00:00 в ніч з 5 на 6 травня. Він підкреслив, що людське життя має незрівнянно більшу цінність, ніж святкування будь-якої річниці.

"У зв'язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 в ніч з 5 на 6 травня. За час, який є до цього моменту, реально забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи з зазначеного моменту", — зазначив глава держави.

Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що оголошене президентом України Володимиром Зеленським перемир'я в ніч з 5 на 6 травня можуть продовжити.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

