В Росії закликали іноземних дипломатів евакуюватись з Києва та пригрозили Україні

У Росії перед 9 травня посилили агресивну риторику, заявляючи про можливу "відповідь" на нібито дії України та закликаючи до евакуації з Києва.

В Росії закликали іноземних дипломатів евакуюватись з Києва

МЗС РФ закликає евакуювати іноземних дипломатів із Києва

Кремль погрожує ударами по центрах прийняття рішень 9 травня

В МЗС країни-агресорки Росії через страх ударів по Москві 9 травня звернулись до держав та міжнародних організацій із закликом забезпечити евакуацію дипломатів з столиці України. Про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова, пригрозивши ударами по "центрах прийняття рішень" у разі, якщо Україна атакує Москву 9 травня.

Марія Захарова заявила, що 4 травня 2026 року Міністерство оборони РФ оприлюднило офіційну позицію у відповідь на нібито погрози з боку Києва завдати удару по Москві під час відзначення Дня перемоги.

Варто зазначити, що у її заяві не згадувалося, скільки разів представники російської влади та провладні спікери самі закликали до масштабних атак по Україні, зокрема по Києву.

"МЗС Росії настійно закликає владу вашої країни, керівництво вашої організації з максимальною відповідальністю поставитися до даної заяви та забезпечити завчасну евакуацію з міста Києва персоналу дипломатичних та інших представництв, а також громадян у зв'язку з неминучістю нанесення збройними силами Російської Федерації удару у відповідь по Києву, в тому числі по центрах прийняття рішень у разі реалізації київським режимом своїх злочинних терористичних задумів у дні святкування "великої перемоги". Також російські дипломатичні представництва за кордоном інформують про це країни акредитації та міжнародні організації", - цинічно заявила представниця російського диктаторського режиму.

Після цих заяв речниця МЗС РФ також висловила претензії до так званих нею країн "колективної західної меншості", звинувативши їх у нібито знищенні радянських пам’ятників, демонтажі меморіалів, ексгумації останків радянських військових та спотворенні історії.

Водночас вона не згадала, що на момент перемоги над нацизмом Росії як держави не існувало, а завершення війни стало можливим завдяки спільним зусиллям країн антигітлерівської коаліції. Також залишилося поза увагою те, що в більшості європейських держав 8 травня відзначають День пам’яті загиблих у Другій світовій війні — без мілітаристських наративів і гасел.

Окрім цього, Захарова заявила, що країни Заходу, які підтримують Україну у відсічі повномасштабної агресії Росії, нібито стають співучасниками злочинних дій, оскільки надають озброєння українській стороні.

"Але в даному випадку їм не повинен відмовити інстинкт самозбереження. Ми не виступаємо з позицією агресії. Ми виступаємо з позицією неминучої відповіді на агресію", - підсумувала Захарова.

Чим важливий можливий удар по Москві 9 травня - думка експерта

Як писав Главред, військовий оглядач Денис Попович вважає, що удар по Москві 9 травня міг би мати передусім політичний та іміджевий ефект, який інколи є важливішим за суто військовий. На його думку, такий крок продемонстрував би неспроможність Росії забезпечити захист своєї столиці навіть у символічно важливий день.

Він також припустив, що це могла б бути комбінована атака із застосуванням безпілотників і ракет типу "Фламінго".

"Якщо парад буде зірвано, то це означатиме, що Путін навіть не може Москву захистити. Виникає питання, що він взагалі може захистити. Якщо на Красній площі буде воронка, то тоді взагалі до диктатора буде багато питань у росіян", - наголосив Попович в ефірі Radio NV.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія не відреагувала на пропозицію щодо запровадження режиму тиші та продовжила обстріли й атаки протягом усього дня. За його словами, Україна відповідатиме дзеркально, виходячи з розвитку ситуації впродовж найближчої ночі та наступного дня.

Водночас у 15 регіонах Росії ухвалили рішення повністю скасувати військові паради до 9 травня.

Також стало відомо, що Україна не планує дотримуватися умов перемир’я, оголошеного Росією на період 8–9 травня. Про це повідомив один із високопоставлених українських посадовців на умовах анонімності.

Про джерело: МЗС Росії Міністерство закордонних справ Російської Федерації (МЗС Росії) — федеральний орган виконавчої влади Російської Федерації, що здійснює державне управління в області стосунків Російської Федерації з іноземними державами і міжнародними організаціями. Підвідомчий Президентові з питань, закріплених за ним Конституцією, або відповідно до законодавчих актів Російської Федерації. Очолюється міністром закордонних справ; з 2004 — Сергій Вікторович Лавров, пише Вікіпедія.

