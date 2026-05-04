Україна оголосила про початок безстрокового перемир'я у війні - деталі рішення

Юрій Берендій
4 травня 2026, 21:51оновлено 4 травня, 22:33
Зеленський заявив про відсутність офіційних пропозицій РФ щодо перемир’я та оголосив режим тиші, який почне діяти з 00:00 6 квітня.
Зеленський оголосив про початок безстрокового перемир'я у війні

  • Україна не отримала жодних деталей щодо анонсованого російського перемир'я
  • Зеленський оголосив про початок режиму тиші з 00:00 в ніч з 5 на 6 травня

Президент Володимир Зеленський у відповідь на одностороннє оголошення країною-агресоркою Росією перемир'я у війні 8-9 травня для святкування Дня перемоги оголосив про режим тиші з боку України з 00:00 в ніч з 5 на 6 травня. Про терміни завершення перемир'я не вказується. Відповідну заяву Зеленський зробив у дописі в Telegram.

Зеленський заявив, що станом на зараз Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій щодо формату припинення бойових дій, попри відповідні заяви, які поширюються в російських соцмережах. Він також наголосив, що людське життя має значно більшу цінність, ніж відзначення будь-яких річниць.

"У зв’язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України", - повідомив глава держави.

Чому в Росії вирішили оголосити про перемир'я 9 травня - Коваленко

Як писав Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін виступив із пропозицією організувати режим припинення вогню у війні проти України 9-го травня. Однак, це передусім із бажанням безпечно провести пропагандистський парад, а не з реальними намірами знизити інтенсивність війни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вважає, що така ініціатива не свідчить про наближення завершення бойових дій.

"Він (Путін, - ред.) переживає за свою пропагандистську подію, бо не здатен гарантувати ніяку безпеку навіть в Москві. І це намагаються видати ще й за російську послугу", — наголосив він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський заперечив інформацію про нібито погоджене між США та Росією припинення вогню на 9 травня, наголосивши, що Київ не отримував жодних офіційних пропозицій.

Україна також публічно відкинула заяви Москви про таку ініціативу, назвавши їх інформаційною спробою впливу, передусім спрямованою на Вашингтон. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що жодних офіційних звернень від Росії щодо перемир’я не надходило, а подібні заяви не мають нічого спільного з реальними дипломатичними діями.

Водночас, ЗМІ з посиланням на джерела в українських урядових колах вказують, що Росія разом із представниками США може шукати варіанти послаблення санкцій. Одним із аргументів для цього нібито розглядається демонстрація готовності Москви погодитися на припинення вогню з Україною.

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

