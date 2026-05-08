Застосування дронів кардинально змінило ситуацію на полі бою.

Чи існує загроза наступу на Київ

Навіть наявність у країни-агресора Росії величезної кількості бронетехніки не гарантувала б успіху в разі нового наступу на Київ. Про це заявив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді в інтерв’ю The Guardian.

За його словами, масове застосування дронів кардинально змінило ситуацію на полі бою. Тому під час спроби наступу на Київ російські танки зіткнулися б із масштабними атаками безпілотників.

"Сучасна війна вже не схожа на класичні військові кампанії минулих десятиліть, а стрімкі наступальні операції стали практично неможливими", - наголосив він.

"Мадяр" також додав, що не бачить передумов для швидкого завершення війни.

"У мене немає жодних ілюзій щодо можливості завершення війни найближчим часом. Якщо до цього і дійде, то йтиметься про паузу, пов'язану з будь-якою угодою або геополітичними обставинами", - підкреслив він.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія продовжує накопичувати сили та шукає можливість для прориву одразу на кількох ділянках фронту.

За його словами, найбільша загроза - Донецька область, зокрема Краматорсько‑Слов’янський напрямок. Саме там російські війська можуть спробувати розірвати українську оборону та просунутися вглиб на десятки кілометрів.

"Ще один потенційний вектор наступу - Запорізька область. Росія прагне просунутися ближче до Запоріжжя та захопити більше територій на лівобережжі", - додав він.

Як повідомляв Главред, у країні-агресорці Росії офіційно визнали недоцільність тристоронніх мирних переговорів за участі РФ, США та України для завершення війни. Кремль в ультимативній формі вимагає він України вивести війська з Донбасу для продовження мирного процесу.

Президент США Дональд Трамп говорив, що війна Росії проти України продовжується через політику його попередника Джо Байдена.

Водночас президент України Володимир Зеленський вважає, що переорієнтація уваги США на Близький Схід знизила тиск на Росію та створює ризик затягування війни.

Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

