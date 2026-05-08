Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Арсенал "Кедровка" та заводи злетіли в повітря: ЗСУ провели атаки в тилу РФ

Руслана Заклінська
8 травня 2026, 22:09
google news Підпишіться
на нас в Google
Сили оборони України завдали нищівних ударів по трьох стратегічних об'єктах ворога у Нижньогородській, Свердловській та Брянській областях.
Арсенал 'Кедровка' та заводи злетіли в повітря: ЗСУ провели атаки в тилу РФ
Генштаб підтвердив розгром ВПК у глибокому тилу РФ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, 22 окрема механізована бригада

Головне:

  • ЗСУ уразили арсенал ГРАУ "Кедровка" та два заводи ВПК РФ
  • Під удар потрапив завод у Дзержинську, де виробляють вибухівку та ФАБи
  • Уражено Брянський хімзавод, який забезпечує армію РФ боєприпасами

Сили оборони України провели серію ударів по об’єктах ворога на території Росії та тимчасово окупованих територіях. Уражено арсенал ГРАУ "Кедровка" та два стратегічних підприємства ВПК РФ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За даними військових, 30 квітня було уражено виробничі будівлі "Заводу ім. Я.М. Свердлова" у Дзержинську Нижньогородської області РФ. Підприємство є одним із найбільших виробників вибухових речовин у Росії та відіграє ключову роль у забезпеченні армії боєприпасами.

відео дня

На цьому заводі авіаційних та артилерійських снарядів, бойових частин протитанкових керованих ракет, боєприпасів для інженерних військ тощо. Також підприємство виготовляє фугасні авіабомби (ФАБ), які російська армія активно використовує для створення керованих авіабомб (КАБ) і атак на українські міста та позиції Сил оборони.

Також Генштаб підтвердив влучання по арсеналу ГРАУ "Кедровка" у населеному пункті Кедровка. Удар був завданий ще 25 квітня, однак зараз офіційно підтверджено ураження будівель на території об’єкта.

Окрім цього, у травні Сили оборони уразили інфраструктуру Брянського хімічного заводу в місті Сєльцо Брянської області. Підприємство є ключовою ланкою російського військово-промислового комплексу та забезпечує окупаційну армію вибуховими речовинами.

Наскільки можуть розширитися удари по РФ - думка командувача СБС

Командувач Сили безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді заявив, що Україна продовжує нарощувати удари по цілях у глибині території РФ. За його словами, відстань у 1500-2000 кілометрів більше не є безпечним тилом для Росії.

В інтерв’ю BBC Бровді зазначив, що географія ударів поступово розширюється, а серед головних цілей залишаються об’єкти нафтогазової інфраструктури, які забезпечують фінансування російської війни проти України. Він також підкреслив, що підрозділи СБС, попри невелику чисельність, демонструють високу ефективність і завдають противнику значних втрат.

Ураження ворожих цілей - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 травня Сили оборони України завдали серії ударів по стратегічних об’єктах РФ та окупованих територіях. Як повідомив Генштаб ЗСУ, одним із головних результатів стало ураження російського ракетного корабля проєкту "Каракурт" у Каспійську, оснащеного крилатими ракетами "Калібр".

Також Сили оборони завдали удару по двох російських танкерах із так званого "тіньового нафтового флоту" в районі входу до порту Новоросійськ.

Крім цього, ЗСУ вдруге поспіль завдали удару по російському НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" у Пермі, що розташований більш ніж за 1500 км від кордону України. За даними спецслужби, дрони Центру спецоперацій "Альфа" уразили ключову установку первинної переробки нафти.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Генштаб ЗСУ війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Арсенал "Кедровка" та заводи злетіли в повітря: ЗСУ провели атаки в тилу РФ

Арсенал "Кедровка" та заводи злетіли в повітря: ЗСУ провели атаки в тилу РФ

22:09Війна
Трамп оголосив про перемир'я між Україною та Росією

Трамп оголосив про перемир'я між Україною та Росією

21:14Війна
В Україні хочуть зрівняти електромобілі та звичайні автомобілі: що це означає

В Україні хочуть зрівняти електромобілі та звичайні автомобілі: що це означає

20:25Авто
Реклама

Популярне

Більше
Під ударом Ярославль, Москва та Ростов: що відомо про нічну атаку на Росію

Під ударом Ярославль, Москва та Ростов: що відомо про нічну атаку на Росію

Запаси на межі: ціна на салатний овоч злетіла на чверть, яка вже вартість

Запаси на межі: ціна на салатний овоч злетіла на чверть, яка вже вартість

Гороскоп на завтра, 9 травня: Скорпіонам - зміни, Ракам - роздратування

Гороскоп на завтра, 9 травня: Скорпіонам - зміни, Ракам - роздратування

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з гарбузом за 49 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з гарбузом за 49 с

Удар по Красній площі 9 травня: "Мадяр" озвучив плани і тактику України

Удар по Красній площі 9 травня: "Мадяр" озвучив плани і тактику України

Останні новини

22:19

Чи може РФ піти в новий наступ на Київ: "Мадяр" зробив важливу заяву

22:09

Арсенал "Кедровка" та заводи злетіли в повітря: ЗСУ провели атаки в тилу РФ

22:05

Найбільш недовірливі знаки зодіаку - кому складно відкритися у коханні

21:14

Трамп оголосив про перемир'я між Україною та Росією

21:04

Яка квітка відлякує кротів краще за хімію - що потрібно посадити

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідченняШтрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення
21:03

На літнє тепло розраховувати не варто: погода на Тернопільщині змінить характер

20:52

На очах у доньки: у 35 років помер популярний британський актор і модель

20:29

Помідори будуть великими й рясними: чим полити розсаду після висадки в ґрунтВідео

20:25

В Україні хочуть зрівняти електромобілі та звичайні автомобілі: що це означає

Реклама
20:05

Що означає літера "E" на механічній коробці передач: дивує всіх водіївВідео

20:02

Народні прикмети про стосунки: які події віщують зустріч із майбутнім чоловіком

19:54

Вагітність із сюрпризом: жінка народила одразу п’ятьох малюків

19:42

Анастасія Волочкова втратила доньку: що сталося

19:37

РФ зібрала 106 тисяч окупантів на одному напрямку: Сирський розкрив плани ворога

19:10

Чи варто зривати парад у Москві: за що справді переживає РФ — АндрусівПогляд

19:05

"Не хочемо марнувати час": в США зробили тривожну заяву про мирні переговори

18:56

Комісію нараховують щомісяця: клієнтів попередили про "хитрість" ПриватБанку

18:53

Жінка впустила дику лисицю до будинку: поведінка тварини збила з пантеликуВідео

18:43

Слово "транжира" є помилкою - як правильно сказати українськоюВідео

18:34

У Житомирі банда підлітків тероризує місто: містяни скаржаться на грабежі та напади

Реклама
18:04

Ціни на АЗС полетять вниз: названо нову вартість дизеля в Україні

17:53

"Будемо діяти": Зеленський відповів на нові погрози Кремля перед 9 травня

17:45

Тварини в зоні ЧАЕС змінилися: дослідження здивувало біологів

17:30

Суворі заборони у свято 9 травня: що можна і не можна робити

17:11

Таємний план Путіна та нові ультиматуми: як може завершитися війна в Україні

16:49

TikTok божеволіє: танець вбивці з фільму "Верхівковий хижак" став мемомВідео

16:40

Потепління до +25 наближається: коли спека замінить дощі на Львівщині

16:13

Вдова зворушила мережу зверненням до загиблого на війні актора у день його народження

15:53

Долар та євро різко стрибнули вгору: новий курс валют на 11 травня

15:29

Удар по Красній площі 9 травня: "Мадяр" озвучив плани і тактику України

15:26

Температура опуститься до +12: Україну накриє хвиля похолодання

15:25

Редиска буде великою та соковитою: що зробити в травні для шикарного врожаю

15:24

У Києві відкрили Алею пам’яті Героїв-оболонців новини компанії

15:17

Удар на 1500 кілометрів: СБУ атакувала "жирну" ціль в РФ, ворог дестабілізований

14:58

Похолодання та гроза сунуть на Житомирщину: коли погода різко зміниться

14:54

У трьох знаків зодіаку починається світла смуга: на кого чекає свято після 8 травня

14:43

Дощі з грозами накриють Україну: де раптово погіршиться погода

14:39

Як швидко вкласти дитину спати: психолог назвала головну помилку батьків

14:23

Викинули як сміття: які дорогі речі люди знаходили біля дороги

14:14

Гороскоп Таро на завтра, 9 травня: Терезам — радість, Скорпіонам — зупинитися

Реклама
13:58

"Євробачення-2026": коли дивитися шоу та які шанси на перемогу УкраїниВідео

13:52

"Пощади не буде": Лавров пригрозив жорсткою відповіддю за удари на 9 травня

13:50

"Ось така в нас запара, запара": головне про розлучення Потапа та НастіВідео

13:43

Чому городники засипають грядки крупами: ефект вразить вже за сезон

13:40

Валентина Хамайко відверто розповіла про 10 років у "Сніданок. Вихідний", сім’ю, власний бізнес та ціну ранкових ефірів

13:33

В Україну прибудуть представники США: Зеленський заговорив про графік зустрічей

13:30

Смачніший, ніж магазинний: рецепт домашнього курячого паштету за 30 хвилин

13:22

РФ в паніці розгортає полки для захисту Москви: Сирський розкрив деталі

13:03

Чому одяг після прання брудний і неприємно пахне: помилка, яку роблять майже всі

12:44

У будинку відбувалося щось дивне: знахідка в підвалі налякала сім'ю

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини Полтави
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти