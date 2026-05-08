Арсенал 'Кедровка' та заводи злетіли в повітря: ЗСУ провели атаки в тилу РФ

Сили оборони України завдали нищівних ударів по трьох стратегічних об'єктах ворога у Нижньогородській, Свердловській та Брянській областях.

Генштаб підтвердив розгром ВПК у глибокому тилу РФ

Сили оборони України провели серію ударів по об’єктах ворога на території Росії та тимчасово окупованих територіях. Уражено арсенал ГРАУ "Кедровка" та два стратегічних підприємства ВПК РФ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За даними військових, 30 квітня було уражено виробничі будівлі "Заводу ім. Я.М. Свердлова" у Дзержинську Нижньогородської області РФ. Підприємство є одним із найбільших виробників вибухових речовин у Росії та відіграє ключову роль у забезпеченні армії боєприпасами.

На цьому заводі авіаційних та артилерійських снарядів, бойових частин протитанкових керованих ракет, боєприпасів для інженерних військ тощо. Також підприємство виготовляє фугасні авіабомби (ФАБ), які російська армія активно використовує для створення керованих авіабомб (КАБ) і атак на українські міста та позиції Сил оборони.

Також Генштаб підтвердив влучання по арсеналу ГРАУ "Кедровка" у населеному пункті Кедровка. Удар був завданий ще 25 квітня, однак зараз офіційно підтверджено ураження будівель на території об’єкта.

Окрім цього, у травні Сили оборони уразили інфраструктуру Брянського хімічного заводу в місті Сєльцо Брянської області. Підприємство є ключовою ланкою російського військово-промислового комплексу та забезпечує окупаційну армію вибуховими речовинами.

Наскільки можуть розширитися удари по РФ - думка командувача СБС

Командувач Сили безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді заявив, що Україна продовжує нарощувати удари по цілях у глибині території РФ. За його словами, відстань у 1500-2000 кілометрів більше не є безпечним тилом для Росії.

В інтерв’ю BBC Бровді зазначив, що географія ударів поступово розширюється, а серед головних цілей залишаються об’єкти нафтогазової інфраструктури, які забезпечують фінансування російської війни проти України. Він також підкреслив, що підрозділи СБС, попри невелику чисельність, демонструють високу ефективність і завдають противнику значних втрат.

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 травня Сили оборони України завдали серії ударів по стратегічних об’єктах РФ та окупованих територіях. Як повідомив Генштаб ЗСУ, одним із головних результатів стало ураження російського ракетного корабля проєкту "Каракурт" у Каспійську, оснащеного крилатими ракетами "Калібр".

Також Сили оборони завдали удару по двох російських танкерах із так званого "тіньового нафтового флоту" в районі входу до порту Новоросійськ.

Крім цього, ЗСУ вдруге поспіль завдали удару по російському НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" у Пермі, що розташований більш ніж за 1500 км від кордону України. За даними спецслужби, дрони Центру спецоперацій "Альфа" уразили ключову установку первинної переробки нафти.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

