Одні руїни та суцільне спустошення: який вигляд має Куп'янськ зараз

У Росії заявляють про захоплення Куп'янська з кінця листопада. Насправді ж ЗСУ контролюють приблизно 90% міста.

Куп'янськ зараз - який вигляд має місто у грудні 2025 року / Фото:116 ОМБр

Сухопутні війська України показали, який зараз вигляд має місто Куп'янськ у Харківській області. Колись затишне мирне місто перетворилося на руїни.

"На цих кадрах - колись затишний та мирний Куп'янськ, який Росія перетворила на руїни і суцільне спустошення. Неважко подивитись, яким було це місто, до приходу окупанта", - йдеться в повідомленні.

У ЗСУ додали, що 116 ОМБр - один із підрозділів, які гідно захищають місто.

"Росія знищує, а ми захищаємо своє - свою землю, своїх людей і своє майбутнє", - додали в Сухопутних військах.

Хто зараз контролює Куп'янськ

29 грудня в Центрі протидії дезінформації заявили, що в Росії заявляють про захоплення Куп'янська з кінця листопада. Про це, зокрема, особисто заявляв російський диктатор Володимир Путін.

"Насправді ж ЗСУ відкинули окупантів і контролюють приблизно 90% міста", - йдеться в повідомленні.

У ЦПД зазначили, що Міноборони РФ продовжує стверджувати, що російські війська утримують Куп'янськ.

"Ворог поширює відео, які нібито мають підтверджувати російський контроль над містом, але дійсно доводять, що більшу частину міста росіяни не контролюють. На відео, знятому з дрона, видно групу російських військових, які рухаються вулицями Куп'янська. Утім, це відео - чергова ворожа маніпуляція, адже насправді росіяни перебувають на північній околиці міста і виходять із Куп'янська. Тобто міноборони Росії видає відступ групи росіян із Куп'янська як доказ його захоплення", - повідомили в ЦПД.

28 грудня аналітики американського Інституту вивчення війни також заявили, що Сили оборони України зачистили більшу частину Куп'янська.

Раніше президент України Володимир Зеленський приїхав на Куп'янський напрямок у Харківській області. Це сталося після того, як українські війська заявили про успішну контратаку на околицях міста і блокування росіян усередині нього.

Глава держави 12 грудня опублікував відео з Куп'янська і подякував збройним силам України за роботу.

"Сьогодні - Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ - ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Спасибі кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, усім, хто знищує окупанта", - ідеться в повідомленні.

Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред ​

Чому для Росії болюча невдача в Куп'янську

Главред писав, що за словами інспектора прикордонної служби 1 категорії прикордонної комендатури швидкого реагування бригади "Помста" В'ячеслава Федорченка, захоплення Куп'янська могло б відкрити російським військам шлях до Харкова і тилу українських підрозділів на Донбасі.

Це місто - насамперед логістична артерія і важливий рубіж оборони для того, щоб ворог не зміг перетнути річку Оскіл. Тому що коли він перетне річку і захопить Куп'янськ, у нього відкриваються дві дороги до двох "дверей".

