Такого у світі немає: Україна обзавелася унікальною зброєю

Україна створює нові типи озброєння, які раніше у світі не розроблялися через відсутність потреби. Зокрема, йдеться про нову ракету "Фламінго".
З такою заявою в ефірі телеканалу "Київ24" виступив колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.
"Ми йдемо в напрямку тієї зброї, яку тривалий час скорочували або знищували, тому що [в ній] не було необхідності", - зазначив він.
Як приклад він навів крилату ракету "Фламінго", яку виробляє компанія Fire Point, - з дальністю до 3 000 км і бойовою частиною в 1000 кг.
"Це зразок озброєння, якого не існує у світі, тому що не було таких потреб. У нас є потреба навантажувати протиповітряну оборону ворога. У нас є потреба наносити значні удари з великою кількістю корисного навантаження", - пояснив Храпчинський.
За його словами, застосування ракет "Фламінго" в Криму було тільки "репетицією" використання цієї зброї.
Як повідомляв Главред, Україна представила нову крилату ракету "Фламінго" із заявленою дальністю в 3000 км, яка має потужний потенціал. Якщо хоча б половина заявлених характеристик відповідає дійсності, це озброєння може завдати серйозної шкоди в будь-якій європейській частині Росії.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони передали першу партію дронів-ракет Ад. Він підкреслив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.
Також Україна застосувала проти російських окупантів нову зброю - ракету-дрон Паляниця.
Про персону: Анатолій Храпчинський
Анатолій Храпчинський - заступник Генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.
