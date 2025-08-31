Потрійний удар ракетами Фламінго: Мілітарний - про потужні наслідки атаки

Українські ракети знищили головну будівлю застави окупантів та ворожі катери.

По Криму були удари ракетами Фламінго / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

По Криму було завдано ракетних ударів

Удари було завдано ракетами "Фламінго"

Українські військові вдарили крилатими ракетами "Фламінго" по заставі та патрульних катерам ФСБ у Криму поблизу Армянська. Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на джерела у військових кругах.

Масованим залпом були завдані ракетні удари по окупованій території зранку 30 серпня. Відео атаки вже розлетілось у Мережі. З українського побережжя відбувся потрійний пуск ракет. Запуск здійснювався за допомогою твердопаливних прискорювачів.

Дивіться відео про атаку ракетами "Фламінго" на Крим:

Україна атакувала окупантів ракетами Фламінго / фото: скріншот

Супутникові знімки сервісу Copernicus Data Space Ecosystem підтверджують ураження об’єкта. Зазначається, що була знищена головна будівля застави, однак поки неможливо точно оцінити повний масштаб руйнувань.

Українська крилата ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Astra стверджує, що ракетами було пошкоджено шість патрульних катерів на повітряних подушках, ймовірно, проєктів А-8 "Хивус". Ці катери здатні перевозити до восьми осіб десанту. Також під ударом могли бути катери А25ПС, які можуть перевозити 30-50 осіб. Внаслідок атаки був ліквідований щонайменше один окупант.

Стверджується, що це була комбінована атака на Крим. Завдяки їй були знищені гелікоптери Ми-8 та Ми-24 в аеропорту Сімферополя.

Як повідомляв Главред, раніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко говорив, що в російських містах прогриміли потужні вибухи. Жорсткі вибухи росіяни почули в Підмосков'ї. На удари скаржилися в Дмитрові.

Нагадаємо, що вибухи лунали в кількох регіонах країни-агресора. Росіяни скаржилися на атаку дронів, які летіли нібито в бік Москви.

Раніше повідомлялося, що в Тульській області країни-агресора Росії призупинив роботу хімічний завод "Щекіноазот" після атаки безпілотників.

