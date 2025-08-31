Потрійний удар ракетами Фламінго: Мілітарний - про потужні наслідки атаки

Що відомо:
- По Криму було завдано ракетних ударів
- Удари було завдано ракетами "Фламінго"
Українські військові вдарили крилатими ракетами "Фламінго" по заставі та патрульних катерам ФСБ у Криму поблизу Армянська. Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на джерела у військових кругах.
Масованим залпом були завдані ракетні удари по окупованій території зранку 30 серпня. Відео атаки вже розлетілось у Мережі. З українського побережжя відбувся потрійний пуск ракет. Запуск здійснювався за допомогою твердопаливних прискорювачів.
Дивіться відео про атаку ракетами "Фламінго" на Крим:
Супутникові знімки сервісу Copernicus Data Space Ecosystem підтверджують ураження об’єкта. Зазначається, що була знищена головна будівля застави, однак поки неможливо точно оцінити повний масштаб руйнувань.
Astra стверджує, що ракетами було пошкоджено шість патрульних катерів на повітряних подушках, ймовірно, проєктів А-8 "Хивус". Ці катери здатні перевозити до восьми осіб десанту. Також під ударом могли бути катери А25ПС, які можуть перевозити 30-50 осіб. Внаслідок атаки був ліквідований щонайменше один окупант.
Стверджується, що це була комбінована атака на Крим. Завдяки їй були знищені гелікоптери Ми-8 та Ми-24 в аеропорту Сімферополя.
Як повідомляв Главред, раніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко говорив, що в російських містах прогриміли потужні вибухи. Жорсткі вибухи росіяни почули в Підмосков'ї. На удари скаржилися в Дмитрові.
Нагадаємо, що вибухи лунали в кількох регіонах країни-агресора. Росіяни скаржилися на атаку дронів, які летіли нібито в бік Москви.
Раніше повідомлялося, що в Тульській області країни-агресора Росії призупинив роботу хімічний завод "Щекіноазот" після атаки безпілотників.
