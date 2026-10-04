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Мінус два винищувачі на $150 млн: СБУ уразила Су-35 та Су-34 за 500 км від України

Інна Ковенько
4 жовтня 2026, 16:28
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Унаслідок атаки СБУ на військовий аеродром "Ханська" в Адигеї були уражені два російські винищувачі та склад боєприпасів.
сбу уразила винищувачі су-35 та су-34
сбу уразила винищувачі су-35 та су-34 / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скриншот

Коротко:

  • СБУ атакувала аеродром "Ханська" в Адигеї
  • Уражено два російські винищувачі - Су-35 та Су-34
  • Також під удар потрапив склад боєприпасів

Служба безпеки України атакувала військовий аеродром "Ханська" в Республіці Адигея РФ. Внаслідок удару було уражено два російські бойові літаки - Су-35 та Су-34.

Як зазначають у відомстві, відстань до цілей становила близько 500 км.

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Су-35 є багатоцільовим винищувачем і одним із найсучасніших бойових літаків РФ. Вартість такого літака оцінюється приблизно у $100 млн.

Су-34 - винищувач-бомбардувальник, який є одним із ключових літаків російської тактичної авіації. Його вартість оцінюють приблизно у $50 млн.

Також на території аеродрому було уражено склад боєприпасів.

"Обидва літаки - носії керованих авіаційних бомб (КАБів), які ворог масово застосовує на лінії фронту та по українських містах", - додають в СБУ.

Як Україна може посилити удари по РФ

"Главред" писав, що, за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, Україна готує нові способи тиску на Росію, зокрема удари по її енергетичному сектору.

До кінця 2026 року українська сторона може почати застосовувати власну балістичну зброю на території РФ. Також українські військові, ймовірно, можуть розширити застосування наших крилатих ракет "Фламінго" та "Нептун" на території РФ.

Мінус два винищувачі на $150 млн: СБУ уразила Су-35 та Су-34 за 500 км від України
Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Удари по об’єктах РФ - останні новини

Главред раніше писав, що українські військові завдали ударів по об’єктах, пов’язаних із російською військовою інфраструктурою, зокрема по позиціях розрахунків ракетних комплексів "Іскандер" у Брянській області РФ. Про це 3 жовтня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, 2 жовтня та в ніч на 3 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів. Зокрема, у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України 30 вересня та в ніч на 1 жовтня уразили низку важливих військових об’єктів російських окупаційних військ. Зокрема, у районі Донецька українські військові уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників.

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Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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