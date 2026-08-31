У Криму палає військовий аеродром: пожежу зафіксували супутники

Вогонь, за даними супутникових знімків, охопив кілька важливих об'єктів.

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Пожежа на аеродромі в Джанкої / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

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У Джанкої на військовому аеродромі спалахнула пожежа

Супутники зафіксували кілька осередків вогню

Могли постраждати автопарк, склад ПММ та електропідстанція

На військовому аеродромі в окупованому Джанкої спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив кілька важливих об'єктів. Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер".

Займання сталося вдень, однак супутникові дані NASA Firms відобразилися лише вночі. На знімках зафіксували кілька осередків вогню на території військового об'єкта.

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Аеродроми в Криму / Інфографіка: Главред

За даними моніторингу, пожежа могла охопити автопарк, склад пально-мастильних матеріалів та розташовану поруч електропідстанцію.

Пожежа в Джанкої / Фото: t.me/Crimeanwind

Військовий аеродром у Джанкої активно використовують російські війська, зокрема для розміщення гелікоптерів і сил протиповітряної оборони. Масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

За якої умови удари по Криму можуть зрости - пояснення СБС

Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді в інтерв’ю Associated Press розповів, що Сили безпілотних систем могли б у сім разів інтенсивніше атакувати військові об’єкти в окупованому Криму, якби західне фінансування надходило без затримок. За його словами, забезпечення підрозділу технікою для роботи в цьому напрямку наразі становить лише 14% від потреби.

"Проблема полягає у банальній затримці фінансування, яке наші партнери виділяють, але яке надходить значно повільніше, ніж ми плануємо", - зазначив Бровді.

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Він наголосив, що Крим є одним із ключових напрямків для припинення війни. За останні місяці СБС, за словами Бровді, знищили понад 300 одиниць російської ППО, зокрема зенітні комплекси, радари та засоби РЕБ.

Удари по російських аеродромах - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський підтвердив удари Сил оборони України по об'єктах противника в глибині тіла РФ та назвав їх відповіддю на агресію. За його словами, уражено ракетоносій Ту-95МС в Енгельсі, а також НПЗ.

Моніторинговий канал Exilenova+ повідомив про нічні атаки дронів на кілька регіонів Росії. У повідомленні йдеться про ураження НПЗ в Кіриші та пожежі на аеродромі в Єйську.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про удар СБС по аеродромах РФ. За даними СБС, уражено низку об'єктів на аеродромах у Єйську і Міллерово.

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Про джерело: Крымский ветер Крымский ветер - це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму. Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

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