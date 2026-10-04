Удари по мостах змінять життя Києва: експерт пояснив, до чого слід готуватися мешканцям

Експерт вважає їх частиною ширшої кампанії ударів по різних об’єктах міста.

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Удари по мостах змінять життя Києва / Колаж "Главред", фото: скріншот із відео

Ключові тези:

Удари по мостах можуть серйозно змінити транспортні потоки

Мешканці змінюватимуть маршрути та відмовлятимуться від частини поїздок

Економічна активність Києва може поступово знижуватися

Навіть у разі продовження російських атак на мости та інші об’єкти транспортної інфраструктури Києва повного транспортного колапсу в столиці, найімовірніше, не відбудеться. Однак киянам доведеться змінювати звичні маршрути, ретельніше планувати поїздки та в деяких випадках відмовлятися від них, а економічна активність у місті може поступово знижуватися.

Про це в інтерв’ю "Главреду" розповів транспортний експерт Дмитро Беспалов, коментуючи удари російських безпілотників по мостах столиці та можливі наслідки подальших атак.

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За його словами, удари по транспортній інфраструктурі не можна розглядати окремо від інших російських атак на Київ. Експерт вважає їх частиною ширшої кампанії ударів по різних об’єктах міста.

Ворог знає слабкі місця транспортної системи Києва

Беспалов запропонував умовно розділити російські атаки на кілька напрямків - адміністративний, науковий, освітній, транспортний та інші. У такому разі удари по мостах, за його словами, логічно відносяться саме до транспортного напрямку.

"Ворог знає нашу транспортну систему і розуміє її вразливі місця. Саме по одному з таких місць він і завдав удару. Звідси випливає, що ми теж маємо знати свої слабкі місця і намагатися їх захищати, якщо це можливо", - заявив експерт.

Мости мають особливе значення для Києва через географію міста та необхідність щоденного переміщення великої кількості людей між правим і лівим берегами. Тому будь-які обмеження руху здатні швидко вплинути на звичні транспортні потоки.

Однак навіть серйозні проблеми з окремими об’єктами інфраструктури, за оцінкою Беспалова, ще не означають повного зупинення життя столиці.

Чи будуть у Києві затори по три-чотири години

Експерт вважає, що повноцінний транспортний колапс можливий лише за умови поєднання одразу кількох вкрай несприятливих факторів.

Наприклад, якщо одночасно припинять роботу метро та наземний громадський транспорт, а величезна кількість мешканців буде змушена пересісти на особисті автомобілі, ситуація на дорогах дійсно може стати критичною.

"Якщо ж, наприклад, повністю зупинити наземний громадський транспорт і метро та змусити всіх пересуватися на автомобілях, тоді так - можуть утворитися затори три-чотири години", - попередив Беспалов.

Однак експерт вважає такий сценарій малоймовірним саме через поведінку самих мешканців. Люди адаптуються до нової ситуації й починають коригувати щоденні маршрути.

Хтось обере інший міст або інший вид транспорту, частина співробітників перейде на дистанційну роботу, а деякі люди відмовляться від необов’язкових поїздок.

Киянам доведеться змінювати звички

Беспалов провів певну паралель із періодом пандемії, коли значна частина активності перемістилася в онлайн, а кількість щоденних поїздок істотно змінилася.

На його думку, в умовах регулярних атак мешканцям столиці також доведеться уважніше ставитися до планування пересувань.

"Нам, мабуть, доведеться більшою мірою перерозподіляти активність, як це було під час пандемії, і ретельніше планувати поїздки. Хоча за нинішньої інтенсивності атак навіть складно сказати, як саме це правильно робити", - зазначив він.

Зміна поведінки може відбуватися практично відразу після чергового удару.

"Те, що сталося сьогодні, вже завтра скоригує транспортну поведінку частини киян. Хтось відмовиться їхати через певний міст, бо боятиметься повторного удару. Хтось взагалі відмовиться від поїздки, хтось, можливо, вирішить тимчасово виїхати з міста", - пояснив експерт.

Саме ця здатність мешканців адаптуватися, на його думку, не дозволить транспортній системі повністю зупинитися.

Повного транспортного колапсу експерт не очікує

Беспалов підкреслив, що для виникнення справжнього колапсу потрібно, щоб практично всі мешканці продовжували пересуватися містом у звичному режимі, незважаючи на зміну ситуації.

На практиці цього не відбудеться.

"Повного транспортного колапсу не буде. Щоб він стався, потрібно, щоб усі люди продовжували поводитися так, ніби нічого не змінилося: ніхто не перейшов на дистанційну роботу, ніхто не відмовився від поїздки в кафе чи кіно, усі продовжили здійснювати ті самі поїздки", - пояснив фахівець.

Таким чином, транспортна система Києва здатна адаптуватися навіть до серйозних обмежень, однак ціна такої адаптації може виявитися відчутною для міської економіки.

За прогнозом Беспалова, якщо загроза транспортній інфраструктурі зберігатиметься, кількість поїздок може поступово зменшуватися. Разом із цим може знижуватися відвідуваність закладів, офісів та інших об’єктів, що залежать від мобільності мешканців.

"Київ не зупиниться, але економічна активність може поступово скорочуватися", - підсумував експерт.

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