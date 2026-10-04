Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Удари по мостах змінять життя Києва: експерт пояснив, до чого слід готуватися мешканцям

Сергій Кущ
4 жовтня 2026, 17:57
google news Підпишіться
на нас в Google
Експерт вважає їх частиною ширшої кампанії ударів по різних об’єктах міста.
Удари по мостах змінять життя Києва
Удари по мостах змінять життя Києва / Колаж "Главред", фото: скріншот із відео

Ключові тези:

  • Удари по мостах можуть серйозно змінити транспортні потоки
  • Мешканці змінюватимуть маршрути та відмовлятимуться від частини поїздок
  • Економічна активність Києва може поступово знижуватися

Навіть у разі продовження російських атак на мости та інші об’єкти транспортної інфраструктури Києва повного транспортного колапсу в столиці, найімовірніше, не відбудеться. Однак киянам доведеться змінювати звичні маршрути, ретельніше планувати поїздки та в деяких випадках відмовлятися від них, а економічна активність у місті може поступово знижуватися.

Про це в інтерв’ю "Главреду" розповів транспортний експерт Дмитро Беспалов, коментуючи удари російських безпілотників по мостах столиці та можливі наслідки подальших атак.

відео дня

За його словами, удари по транспортній інфраструктурі не можна розглядати окремо від інших російських атак на Київ. Експерт вважає їх частиною ширшої кампанії ударів по різних об’єктах міста.

Ворог знає слабкі місця транспортної системи Києва

Беспалов запропонував умовно розділити російські атаки на кілька напрямків - адміністративний, науковий, освітній, транспортний та інші. У такому разі удари по мостах, за його словами, логічно відносяться саме до транспортного напрямку.

"Ворог знає нашу транспортну систему і розуміє її вразливі місця. Саме по одному з таких місць він і завдав удару. Звідси випливає, що ми теж маємо знати свої слабкі місця і намагатися їх захищати, якщо це можливо", - заявив експерт.

Мости мають особливе значення для Києва через географію міста та необхідність щоденного переміщення великої кількості людей між правим і лівим берегами. Тому будь-які обмеження руху здатні швидко вплинути на звичні транспортні потоки.

Однак навіть серйозні проблеми з окремими об’єктами інфраструктури, за оцінкою Беспалова, ще не означають повного зупинення життя столиці.

Чи будуть у Києві затори по три-чотири години

Експерт вважає, що повноцінний транспортний колапс можливий лише за умови поєднання одразу кількох вкрай несприятливих факторів.

Наприклад, якщо одночасно припинять роботу метро та наземний громадський транспорт, а величезна кількість мешканців буде змушена пересісти на особисті автомобілі, ситуація на дорогах дійсно може стати критичною.

"Якщо ж, наприклад, повністю зупинити наземний громадський транспорт і метро та змусити всіх пересуватися на автомобілях, тоді так - можуть утворитися затори три-чотири години", - попередив Беспалов.

Однак експерт вважає такий сценарій малоймовірним саме через поведінку самих мешканців. Люди адаптуються до нової ситуації й починають коригувати щоденні маршрути.

Хтось обере інший міст або інший вид транспорту, частина співробітників перейде на дистанційну роботу, а деякі люди відмовляться від необов’язкових поїздок.

Киянам доведеться змінювати звички

Беспалов провів певну паралель із періодом пандемії, коли значна частина активності перемістилася в онлайн, а кількість щоденних поїздок істотно змінилася.

На його думку, в умовах регулярних атак мешканцям столиці також доведеться уважніше ставитися до планування пересувань.

"Нам, мабуть, доведеться більшою мірою перерозподіляти активність, як це було під час пандемії, і ретельніше планувати поїздки. Хоча за нинішньої інтенсивності атак навіть складно сказати, як саме це правильно робити", - зазначив він.

Зміна поведінки може відбуватися практично відразу після чергового удару.

"Те, що сталося сьогодні, вже завтра скоригує транспортну поведінку частини киян. Хтось відмовиться їхати через певний міст, бо боятиметься повторного удару. Хтось взагалі відмовиться від поїздки, хтось, можливо, вирішить тимчасово виїхати з міста", - пояснив експерт.

Саме ця здатність мешканців адаптуватися, на його думку, не дозволить транспортній системі повністю зупинитися.

Повного транспортного колапсу експерт не очікує

Беспалов підкреслив, що для виникнення справжнього колапсу потрібно, щоб практично всі мешканці продовжували пересуватися містом у звичному режимі, незважаючи на зміну ситуації.

На практиці цього не відбудеться.

"Повного транспортного колапсу не буде. Щоб він стався, потрібно, щоб усі люди продовжували поводитися так, ніби нічого не змінилося: ніхто не перейшов на дистанційну роботу, ніхто не відмовився від поїздки в кафе чи кіно, усі продовжили здійснювати ті самі поїздки", - пояснив фахівець.

Таким чином, транспортна система Києва здатна адаптуватися навіть до серйозних обмежень, однак ціна такої адаптації може виявитися відчутною для міської економіки.

За прогнозом Беспалова, якщо загроза транспортній інфраструктурі зберігатиметься, кількість поїздок може поступово зменшуватися. Разом із цим може знижуватися відвідуваність закладів, офісів та інших об’єктів, що залежать від мобільності мешканців.

"Київ не зупиниться, але економічна активність може поступово скорочуватися", - підсумував експерт.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, "Главред" повідомляв, що Росія вранці 4 жовтня атакувала Київ. Влучання зафіксовано в дорожнє полотно Південного мосту. Є пошкодження, є постраждалі.

Напередодні, вранці 3 жовтня, росіяни завдали першого удару по Північному мосту в столиці. Перед цим пролунали вибухи на тлі загрози ударних дронів. На мосту були пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 2 жовтня російські війська атакували Дніпро. У результаті першої з нічних атак загорівся дах бізнес-центру в центрі міста. Також під удар потрапила житлова багатоповерхівка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва війна в Україні Дмитро Беспалов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Не можна прогинатися під Путіна: Зеленський жорстко відповів на заклики до поступок РФ

Не можна прогинатися під Путіна: Зеленський жорстко відповів на заклики до поступок РФ

20:35Україна
22 тисячі людей залишилися без світла: дрон РФ влучив в енергооб’єкт на Полтавщині

22 тисячі людей залишилися без світла: дрон РФ влучив в енергооб’єкт на Полтавщині

20:35Енергетика
Морози до -15 охоплять Європу: якою буде погода в Україні до кінця жовтня

Морози до -15 охоплять Європу: якою буде погода в Україні до кінця жовтня

18:49Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Про туалетний папір можна забути: у світі стає популярною цікава альтернатива

Про туалетний папір можна забути: у світі стає популярною цікава альтернатива

Коливання сягнуть майже 5-бального рівня: коли магнітні бурі охоплять Землю

Коливання сягнуть майже 5-бального рівня: коли магнітні бурі охоплять Землю

"Ми готові до припинення вогню": Україна розглядає індійський план перемир'я

"Ми готові до припинення вогню": Україна розглядає індійський план перемир'я

Ворог окупував село та просунувся на гарячій ділянці фронту: розкрито деталі

Ворог окупував село та просунувся на гарячій ділянці фронту: розкрито деталі

Вибухи і вогонь в небі: дрони атакували військові аеродроми в Адигеї та Криму

Вибухи і вогонь в небі: дрони атакували військові аеродроми в Адигеї та Криму

Останні новини

20:35

Не можна прогинатися під Путіна: Зеленський жорстко відповів на заклики до поступок РФ

20:35

22 тисячі людей залишилися без світла: дрон РФ влучив в енергооб’єкт на Полтавщині

20:17

Навіщо класти кульку з фольги у ванній: несподівана користь для дому

20:02

Білий мармур уже не в моді: що обирають для кухні у 2027 році

19:34

Опалення запрацює на максимумі: що терміново потрібно очистити в будинкуВідео

РФ атакує мости Києва: Беспалов розповів, що буде зі столицеюРФ атакує мости Києва: Беспалов розповів, що буде зі столицею
19:34

Що категорично заборонено зливати в раковину: кошмар для сантехніка

18:59

Життя представників чотирьох знаків китайського зодіаку стане набагато кращим після 5 жовтня

18:49

Морози до -15 охоплять Європу: якою буде погода в Україні до кінця жовтня

18:48

Килим буде як після хімчистки: дешевий засіб із кухні прибере плями й запах

Реклама
18:33

Тристоронні переговори зі США та РФ: Зеленський назвав ймовірне місце зустрічі

17:57

Удари по мостах змінять життя Києва: експерт пояснив, до чого слід готуватися мешканцям

17:39

Борошно після відкриття краще пересипати: чим небезпечне зберігання у паперовому пакеті

17:38

Після чуток про розлучення: Обама публічно зробив важливе зізнання

17:38

Ворог окупував село та просунувся на гарячій ділянці фронту: розкрито деталі

17:33

Чи можна зберігати каструлю їжі в холодильнику: несподівані наслідки

17:27

Головний секрет ідеальної смаженої картоплі: одна добавка змінює всеВідео

17:02

Помер народний артист України Олег Шаварський

16:35

Навіщо класти вату на підвіконня в жовтні: несподівана користь для дому

16:31

РФ змінює тактику масованих атак: Зеленський попередив про найгірший сценарій

16:28

Мінус два винищувачі на $150 млн: СБУ уразила Су-35 та Су-34 за 500 км від України

Реклама
15:45

Фінансовий гороскоп на тиждень 5–11 жовтня: Дівам — прибуток, Тельцям — шанс

15:43

Ніякий не "пратівний": як правильно сказати про щось дуже неприємне українською

15:41

Україна та Німеччина підписали 15 угод на понад €8,5 млрд: Зеленський розкрив деталі

15:21

Навіщо кип'ятити шкірку цитрусових у жовтні: невідомий домашній лайфхак

14:47

Як навчити дитину виконувати домашні завдання самостійно - поради психолога

14:40

Китайський гороскоп на завтра, 5 жовтня: Коням - оновлення, Щурам - удача

14:12

Ворог посилить обстріли не лише Києва: в РФ перейшли до цинічних погроз Україні

13:54

Навіщо класти пакети з водою в морозилку: британський метод економії

13:41

Малина та ожина будуть усипані ягодами: що додають у лунку восени

13:20

Тепліше чи ні: чи варто зачиняти двері між кімнатами під час холодівВідео

13:07

Буде як нова: на якому режимі прати ковдру в домашніх умовах

12:49

Гороскоп на завтра, 5 жовтня: Ракам - радість, Козорогам - досягнення

12:47

Яна Сергіївна Рудковська — біографія, досьє, шлях у бізнесі, інвестиції та девелопмент досьє

12:29

Спатифілум у жовтні: куди переставити вазон і як уникнути пожовклого листя

12:26

Що треба зробити з батареями в жовтні перед початком опалювального сезону

12:13

"ПриватБанк" розпочав фінансовий моніторинг українців — люди залишаються без рахунків

12:09

Росія масово завдає ударів по мостах у Києві: Зеленський розповів про наслідки та подробиці

12:06

Китайський гороскоп на 5–11 жовтня: Тиграм — успіх, Драконам — застереження

11:58

Популярний російський співак-путініст зламав руку своїй дружині

11:39

Сили оборони доставили тонни їжі голодним людям в Олешках і врятували тварин

Реклама
11:33

Троянди цвістимуть пишніше наступного року: що потрібно зробити в жовтні

11:09

Навіщо змішувати часник з лавровим листом: ефект здивує вже за 3 дні

10:51

Любовний гороскоп на 5–11 жовтня: Тельцям — відвертість, Водоліям — романтика

10:50

Росія атакувала Північний міст у Києві прямо під час руху автомобілів

10:37

Від +26 градусів до різкого похолодання: коли в Україні зміниться погода

10:06

РФ скинула на Суми одразу 5 КАБів: пошкоджена багатоповерхівка, є поранені

09:51

РФ змінює тактику: Кремль пішов на новий крок, щоб змусити Україну капітулювати

09:43

Україна повернула танки на фронт після дворічної паузи: The Telegraph розкрив тактику

09:14

Питання життя і смерті: Сімоньян ледь чутним голосом зробила екстрену заяву

09:11

Страва, яку зметуть першою: фантастичний салат з печериць

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Регіони
Новини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини Дніпра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти