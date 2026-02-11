"Я не розбираюся": переможниця Нацвідбору не вибирала пісню на конкурс

LELEKA написала кілька пісень для Національного відбору на Євробачення-2026.

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2026 LELEKA відповіла на критику своєї конкурсної пісні "Ridnym" і заявила, що не обирала її особисто. Про це повідомляє УНІАН.

У мережі почали критикувати трек виконавиці за те, що він демонструє занадто світлий і правильний образ нашої країни. LELEKA зізналася, що подавала на Нацвідбір кілька пісень, у тому числі й з більш темним звучанням, яке краще відповідає українським реаліям. Однак такий варіант не сподобався команді конкурсу — його назвали депресивним і незрозумілим для аудиторії.

"Насправді, вибір, яка пісня піде на Нацвідбір, залежав не від мене. Тому що я подалася на "Євробачення" саме з композицією "Donbas Girl". Я подала дві абсолютно різні пісні. І я дуже сподівалася, що це буде "Donbas Girl", тому що вона для мене більш актуальна і відповідає тій атмосфері, в якій ми живемо, коли у нас є дуже багато причин для похмурих емоцій. У ній ще більше щирості, злості, але в художній формі. Але я отримала відгук, що ця пісня занадто андеграундна, занадто депресивна і не підходить", — розповіла співачка.

LELEKA зізналася, що поки їй не вистачає досвіду великої сцени, щоб відстоювати своє творче бачення. Виконавиця сподівається, що в майбутньому отримає більше свободи для самовираження.

"Я ноунейм, непопулярна артистка для широкої публіки, і тому я в цьому не розбираюся. Але я сподіваюся, що настане час, коли у мене буде більше свободи робити так, як я вважаю за потрібне", — підсумувала артистка.

Хто переміг на Нацвідборі на Євробачення-2026

Перемогу в Національному відборі на Євробачення-2026 здобула LELEKA з піснею "Ridnym". Вона представить Україну на міжнародному конкурсі "Євробачення" у Відні, Австрія.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

