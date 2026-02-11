ЗСУ звільнили від окупантів село в Запорізькій області

За даними військових, населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України.

ЗСУ очистили від росіян село в Запорізькій області / колаж: Главред, фото: t.me/assaultregiment33

Бійці 33 окремого штурмового полку ЗСУ звільнили село Косовцеве

Населені пункти Никифорівка і Бондарне під контролем України

Бійці 33 окремого штурмового полку Сухопутних військ ЗСУ звільнили село Косовцеве в Запорізькій області від російських окупантів. Про це повідомила пресслужба полку в середу, 11 лютого.

"33 ОШП проводить пошуково-ударні та контрдиверсійні дії на певному напрямку. В рамках операції с. Косовцево, Запорізька область, очищено від російських окупантів", - йдеться в повідомленні. відео дня

За даними військових, населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України.

Крім того, угруповання військ "Схід" повідомило, що населені пункти Нікіфорівка і Бондарне Донецької області перебувають під контролем Сил оборони України, і опублікувало відео з результатами бойової роботи.

"Краматорський напрямок. Підрозділи угруповання військ "Схід" тримають рубежі в районі населених пунктів Нікіфорівка і Бондарне. Загарбники намагаються просуватися вперед, але ефективна взаємодія розвідки і операторів ударних дронів не залишає їм жодного шансу", - йдеться в повідомленні.

Чи зможе РФ здійснити прорив на півдні – думка експерта

Як писав Главред, Сили оборони України мають достатньо ресурсів, щоб утримати позиції вздовж русла Дніпра на Запорізькому напрямку, незважаючи на активізацію дій російських військ у цьому районі. Про це в ефірі "Українського Радіо" заявив військовий експерт Павло Нарожний.

За його словами, нинішні погодні умови частково сприяють противнику. Тривалі морози до -10 градусів дозволяють російським підрозділам пересуватися по льоду вздовж русла колишнього Каховського водосховища.

"Погода поки дозволяє їм це робити, тому що у нас досить довго стоять морози до -10, тому вони можуть пересуватися там по льоду. Ми до цієї ситуації готувалися: всі ділянки фронту прикриті мінними полями, загородженнями. Чи зможуть росіяни їх прорвати? Сподіваюся, що ні", — зазначив Нарожний.

Експерт підкреслив, що українська сторона завчасно передбачила ризики і підготувалася до можливих маневрів ворога, який зміцнює оборонну лінію на критично важливому напрямку.

Як писав Главред раніше, Сили оборони України зірвали спроби російських військ закріпитися в селі Придорожнє Запорізької області.

Крім того, більше року окупанти ведуть запеклі бої на сході України, намагаючись завершити захоплення трьох стратегічно важливих міст - Гуляйполя, Покровська і Мирнограда. На думку експертів, в найближчі тижні або місяці росіяни зможуть досягти своєї мети. Про це пише The New York Times.

Нагадаємо, що ситуація на Покровському напрямку продовжує погіршуватися. Аналітики DeepState повідомляють, що російські підрозділи намагаються просунути піхоту в північну частину Покровська, паралельно вивозячи тіла загиблих військових, переодягнувшись у цивільний одяг.

33-й окремий штурмовий полк 33-й окремий штурмовий полк (33 ОШП) - це бойовий підрозділ у складі Сухопутних військ ЗСУ, який пройшов шлях розширення від батальйону до полку протягом 2024 року. Створений наприкінці 2023 року як 33-й окремий штурмовий батальйон. До грудня 2024 року офіційно перетворений на штурмовий полк. Брав участь у боях на півночі Харківської області, на кордоні з Курською областю РФ, а потім був перекинутий на Покровський напрямок. Засновником і куратором підрозділу називають Героя України Валентина Манька. У бойових операціях на Запоріжжі в лютому 2026 року підрозділами полку керував командир з позивним "Кадет".

