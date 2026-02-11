Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

ЗСУ звільнили від окупантів село в Запорізькій області

Віталій Кірсанов
11 лютого 2026, 12:24
224
За даними військових, населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України.
ВСУ очистили від росіян село в Запорізькій області
ЗСУ очистили від росіян село в Запорізькій області / колаж: Главред, фото: t.me/assaultregiment33

Коротко:

  • Бійці 33 окремого штурмового полку ЗСУ звільнили село Косовцеве
  • Населені пункти Никифорівка і Бондарне під контролем України

Бійці 33 окремого штурмового полку Сухопутних військ ЗСУ звільнили село Косовцеве в Запорізькій області від російських окупантів. Про це повідомила пресслужба полку в середу, 11 лютого.

"33 ОШП проводить пошуково-ударні та контрдиверсійні дії на певному напрямку. В рамках операції с. Косовцево, Запорізька область, очищено від російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

відео дня

За даними військових, населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України.

Крім того, угруповання військ "Схід" повідомило, що населені пункти Нікіфорівка і Бондарне Донецької області перебувають під контролем Сил оборони України, і опублікувало відео з результатами бойової роботи.

"Краматорський напрямок. Підрозділи угруповання військ "Схід" тримають рубежі в районі населених пунктів Нікіфорівка і Бондарне. Загарбники намагаються просуватися вперед, але ефективна взаємодія розвідки і операторів ударних дронів не залишає їм жодного шансу", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ звільнили від окупантів село в Запорізькій області

Дивіться відео зачистки села Косовцеве

Чи зможе РФ здійснити прорив на півдні – думка експерта

Як писав Главред, Сили оборони України мають достатньо ресурсів, щоб утримати позиції вздовж русла Дніпра на Запорізькому напрямку, незважаючи на активізацію дій російських військ у цьому районі. Про це в ефірі "Українського Радіо" заявив військовий експерт Павло Нарожний.

За його словами, нинішні погодні умови частково сприяють противнику. Тривалі морози до -10 градусів дозволяють російським підрозділам пересуватися по льоду вздовж русла колишнього Каховського водосховища.

"Погода поки дозволяє їм це робити, тому що у нас досить довго стоять морози до -10, тому вони можуть пересуватися там по льоду. Ми до цієї ситуації готувалися: всі ділянки фронту прикриті мінними полями, загородженнями. Чи зможуть росіяни їх прорвати? Сподіваюся, що ні", — зазначив Нарожний.

Експерт підкреслив, що українська сторона завчасно передбачила ризики і підготувалася до можливих маневрів ворога, який зміцнює оборонну лінію на критично важливому напрямку.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав Главред раніше, Сили оборони України зірвали спроби російських військ закріпитися в селі Придорожнє Запорізької області.

Крім того, більше року окупанти ведуть запеклі бої на сході України, намагаючись завершити захоплення трьох стратегічно важливих міст - Гуляйполя, Покровська і Мирнограда. На думку експертів, в найближчі тижні або місяці росіяни зможуть досягти своєї мети. Про це пише The New York Times.

Нагадаємо, що ситуація на Покровському напрямку продовжує погіршуватися. Аналітики DeepState повідомляють, що російські підрозділи намагаються просунути піхоту в північну частину Покровська, паралельно вивозячи тіла загиблих військових, переодягнувшись у цивільний одяг.

Читайте також:

33-й окремий штурмовий полк

33-й окремий штурмовий полк (33 ОШП) - це бойовий підрозділ у складі Сухопутних військ ЗСУ, який пройшов шлях розширення від батальйону до полку протягом 2024 року.

Створений наприкінці 2023 року як 33-й окремий штурмовий батальйон. До грудня 2024 року офіційно перетворений на штурмовий полк.

Брав участь у боях на півночі Харківської області, на кордоні з Курською областю РФ, а потім був перекинутий на Покровський напрямок.

Засновником і куратором підрозділу називають Героя України Валентина Манька. У бойових операціях на Запоріжжі в лютому 2026 року підрозділами полку керував командир з позивним "Кадет".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Запорізька область новини України новини України та світу атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ звільнили від окупантів село в Запорізькій області

ЗСУ звільнили від окупантів село в Запорізькій області

12:24Фронт
Росія не збирається зупинитись, вона готується воювати й надалі - Зеленський

Росія не збирається зупинитись, вона готується воювати й надалі - Зеленський

10:58Україна
Україні доведеться жити з графіками відключень від 3 до 7 років - Харченко

Україні доведеться жити з графіками відключень від 3 до 7 років - Харченко

10:25Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
2 українські слова, які неможливо перекласти жодною мовою - що вони означають

2 українські слова, які неможливо перекласти жодною мовою - що вони означають

Карта Deep State онлайн за 11 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Розвідка "злила" план РФ на мирні переговори - що Кремль хоче отримати від України

Розвідка "злила" план РФ на мирні переговори - що Кремль хоче отримати від України

В Україні різко змінили вікові межі мобілізації - кого зачепить нововведення

В Україні різко змінили вікові межі мобілізації - кого зачепить нововведення

Тарифи на воду рахуватимуть по-новому: Рада ухвалила закон, що відомо

Тарифи на воду рахуватимуть по-новому: Рада ухвалила закон, що відомо

Останні новини

12:33

"Повернулася": Горбунов заговорив про стосунки з першою дружиною

12:24

ЗСУ звільнили від окупантів село в Запорізькій областіВідео

12:10

Російська мова на уроці англійської: в Одесі розгорівся мовний скандал

12:09

Чи може вчитель вимагати від учня ввімкнути камеру: правила "дистанційки"

12:08

Що не можна робити у свято 12 лютого: суворі прикмети та заборони

Кремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - ЖовтенкоКремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - Жовтенко
11:58

Перша "панелька" СРСР стоїть у Харкові: в чому унікальність цього будинкуФото

11:57

Мільйони людей роблять одну ризиковану помилку при виборі пароля

11:10

"Відстрочка до кінця життя": Мережу підірвав торт з незвичайним дизайном

11:10

Чому 12 лютого не можна планувати своє майбутнє: яке церковне свято

Реклама
10:58

Росія не збирається зупинитись, вона готується воювати й надалі - Зеленський

10:43

"Другий фронт" на 2+2: від втрати кінцівок до повернення в стрій — історії сили духу й вибору

10:39

"Краще не підходити": відомий актор розкрив справжній норов Наталії Сумської

10:34

Втікали від війни і загинули: дрони РФ вбили батька і трьох дітей, вижила лише вагітна матиФото

10:26

Народжені в конкретні 4 місяці мають природну проникливість – хто вони

10:25

Обрізати - замало: як позбутися від порослі раз і назавждиВідео

10:25

Україні доведеться жити з графіками відключень від 3 до 7 років - Харченко

10:19

Путін шантажем вимагає від Трампа капітуляції УкраїниПогляд

09:56

Кремль може почати наземне вторгнення: країна НАТО готується до війни з РФ

09:48

Друг Мурата Налчаджиоглу розкрив його секрет про зв'язок з Ані Лорак - деталі

09:07

В Україні створили лазерну гармату проти російських дронів - The Atlantic

Реклама
09:05

Гороскоп на завтра 12 лютого: Ракам - радісні новини, Дівам - подорож

08:56

Невпізнанна Лілія Ребрик з'явилася в органзі та квітах

08:50

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 лютого (оновлюється)

08:42

Їм мало "нормально": п'ять знаків зодіаку, які вимагають ідеалу в усьому

08:39

У Берліні жорстоко вбили громадянку України: тіло знайшли біля дитячого майданчика

08:19

Зеленський готовий оголосити про вибори і референдум: FT назвав терміни

08:15

"Дуже хотіла": наречений Квіткової зробив зізнання про їхні стосунки

08:13

Карта Deep State онлайн за 11 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:47

У Волгограді після атаки дронів горить стратегічний НПЗ "Лукойла"Відео

07:01

Трагедія у Богодухові: дрон РФ зруйнував будинок, під завалами загинули троє дітейФотоВідео

06:10

Світ змінився остаточно: як вижити ЄвропіПогляд

06:00

Фантастична вечеря за 30 хвилин - швидко і смачноВідео

05:51

Крутіше котлет: рецепт повноцінної вечері з курячого фаршу за 25 хвилин

05:15

"Знущаються наді мною": Брітні Спірс зробила відчайдушну заяву

04:41

Жодних піц, суші чи бургерів: чим годували у ресторанах СРСР та якими були ціниФото

04:30

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні учениці з зошитом за 51 секунду

04:00

Путіністка Лариса Доліна опинилася в хрущовці - що сталося

03:40

Одна дія — і орхідея зацвіте на місяці: перевірений метод

03:03

Як правильно вибачитись перед котом - секретна формула ветеринарів з трьох буквВідео

02:46

Як зрозуміти, що кіт вас поважає і любить: 7 безпомилкових ознак

Реклама
02:01

Спроба обійти: окупанти активізувалися на одразу трьох напрямках, що відомо

01:30

Кінець музичної епохи: виконавці хіта Hotel California йдуть на спочинокВідео

00:28

Донька Костянтина Меладзе і зірка "Голосу країни" показала, який вигляд має зараз

10 лютого, вівторок
23:43

Пролунали гучні вибухи і зникло світло: Запоріжжя зазнало масової атаки дронів

23:35

Скандал у Голлівуді: творців фільму про Меланію Трамп звинуватили в плагіаті

23:33

"Здійснилася мрія": Катя Репяхова заговорила про нову вагітність

23:24

Вирішальні постріли та дебют на трасі: розклад виступів на Олімпіаді 11 лютого

22:32

Чому документи про гарантії безпеки для України не підписані - у Трампа відповіли

22:21

Максим Галкін вступив у публічну суперечку - причина

22:15

Свіжі графіки для Дніпропетровщини: на скільки вимикатимуть світло 11 лютогоФото

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти