Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Повернулася": Горбунов заговорив про стосунки з першою дружиною

Христина Трохимчук
11 лютого 2026, 12:33
147
До Катерини Осадчої у Юрія Горбунова був ще один шлюб.
Юрій Горбунов - стосунки
Юрій Горбунов - стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юрій Горбунов

Ви дізнаєтеся:

  • Де зараз перша дружина Юрія Горбунова
  • Як ведучий спілкується з колишньою дружиною

Відомий український ведучий Юрій Горбунов розповів про те, де зараз живе його перша дружина Людмила. У проекті "Наодинці з гламуром" він повідомив, що періодично спілкується з екс-дружиною.

Ведучий розкрив, що Людмила, яка довгий час жила в США, нещодавно повернулася в Україну. Незважаючи на те, що подружжя розлучилося 10 років тому, вони продовжують час від часу підтримувати зв'язок.

відео дня
Юрій Горбунов
Юрій Горбунов - стосунки з першою дружиною / instagram.com, Юрій Горбунов

"Не так часто, періодично спілкуємося. Ну як спілкуємося, це по телефону, іноді так. Вона була довго в Америці, зараз повернулася в Україну. Живе своїм життям", - розповів Юрій.

За словами ведучого, вони з Людмилою вже давно живуть кожен своїм життям, і їхні шляхи давно розійшлися.

"Там своє життя, а у мене вже своє. Вже 10 років", - підсумував Горбунов.

Як виглядає перша дружина Юрія Горбунова
Як виглядає перша дружина Юрія Горбунова / фото: bestin.ua

Юрій Горбунов — особисте життя

Першою дружиною Юрія Горбунова стала балерина Людмила, яка була старша за ведучого на 10 років. Їхній творчий союз, що зав'язався в Івано-Франківському театрі, переріс у шлюб, який тривав 15 років. Заради кар'єрного зростання чоловіка Людмила залишила сцену і переїхала разом з ним до Києва. Пара розлучилася в 2015 році, після чого ведучий почав стосунки з Катериною Осадчою.

Юрій Горбунов
Юрій Горбунов / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український актор Назар Задніпровський розповів про справжній характер Наталії Сумської за лаштунками театру. Знаменитість запам'яталася колезі як "людина настрою". Задніпровський зізнався, що в певні моменти до неї "краще не підходити.

Також американська відома співачка Брітні Спірс поскаржилася на знущання з боку персоналу власного будинку. Виявилося, що охорона не пускала співачку у двір незважаючи на камери відеоспостереження, за що артистка суворо їх покарала.

Вас може зацікавити:

Про особу: Юрій Горбунов

Юрій Горбунов – український актор, телеведучий, шоумен і заслужений артист України, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2017 року Юрій Горбунов і ведуча Катя Осадча оголосили, що вони офіційно одружилися. 18 лютого 2017 року у подружжя народився син Іван, 19 серпня 2021 року народився другий син подружжя Данило.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Юрій Горбунов Катерина Осадчая новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Справедливі правила гри": ВРУ схвалила відстрочку для контрактників 18-24 років

"Справедливі правила гри": ВРУ схвалила відстрочку для контрактників 18-24 років

14:13Україна
"Сім'я патріотів": загиблий у Богодухові батько був демобілізованим бійцем із ампутацією

"Сім'я патріотів": загиблий у Богодухові батько був демобілізованим бійцем із ампутацією

13:44Україна
Коли Київ повернеться до комфортних графіків відключень: експерт назвав термін

Коли Київ повернеться до комфортних графіків відключень: експерт назвав термін

12:50Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
2 українські слова, які неможливо перекласти жодною мовою - що вони означають

2 українські слова, які неможливо перекласти жодною мовою - що вони означають

Карта Deep State онлайн за 11 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Розвідка "злила" план РФ на мирні переговори - що Кремль хоче отримати від України

Розвідка "злила" план РФ на мирні переговори - що Кремль хоче отримати від України

В Україні різко змінили вікові межі мобілізації - кого зачепить нововведення

В Україні різко змінили вікові межі мобілізації - кого зачепить нововведення

Тарифи на воду рахуватимуть по-новому: Рада ухвалила закон, що відомо

Тарифи на воду рахуватимуть по-новому: Рада ухвалила закон, що відомо

Останні новини

14:23

Найдовша змія в історії: у Книзі рекордів Гіннеса показали дикого гіганта

14:20

Гороскоп Таро на завтра, 12 лютого: Скорпіону - гармонія, Леву - шлях вперед

14:13

"Справедливі правила гри": ВРУ схвалила відстрочку для контрактників 18-24 років

14:12

Чому не можна ставити дзеркало навпроти ліжка - що кажуть прикмети

13:58

Підживлення дерев і кущів: чому досвідчені садівники роблять це саме взимку

Кремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - ЖовтенкоКремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - Жовтенко
13:51

Позбулася "милиць": актриса Тишкевич розповіла про важливе рішення

13:44

"Сім'я патріотів": загиблий у Богодухові батько був демобілізованим бійцем із ампутацієюФото

13:38

Собаку після чотирьох повернень забрали з притулку: реакція тварини розчулила

13:24

"Я не розбираюся": переможниця Нацвідбору не вибирала пісню на конкурсВідео

Реклама
13:11

Статуя Діви Марії ожила на очах у натовпу: паломники зняли все на відео

12:50

НАБУ не має повертати державі ніякі корупційні кошти, – Кривонос шокував заявою

12:50

Коли Київ повернеться до комфортних графіків відключень: експерт назвав термін

12:48

Путіністка Дана Борисова поклала свою дочку в психіатричну лікарню

12:33

"Повернулася": Горбунов заговорив про стосунки з першою дружиною

12:24

ЗСУ звільнили від окупантів село в Запорізькій областіВідео

12:10

Російська мова на уроці англійської: в Одесі розгорівся мовний скандал

12:09

Чи може вчитель вимагати від учня ввімкнути камеру: правила "дистанційки"

12:08

Що не можна робити у свято 12 лютого: суворі прикмети та заборони

11:58

Перша "панелька" СРСР стоїть у Харкові: в чому унікальність цього будинкуФото

11:57

Мільйони людей роблять одну ризиковану помилку при виборі пароля

Реклама
11:10

"Відстрочка до кінця життя": Мережу підірвав торт з незвичайним дизайном

11:10

Чому 12 лютого не можна планувати своє майбутнє: яке церковне свято

10:58

Росія не збирається зупинитись, вона готується воювати й надалі - Зеленський

10:43

"Другий фронт" на 2+2: від втрати кінцівок до повернення в стрій — історії сили духу й вибору

10:39

"Краще не підходити": відомий актор розкрив справжній норов Наталії Сумської

10:34

Втікали від війни і загинули: дрони РФ вбили батька і трьох дітей, вижила лише вагітна матиФото

10:26

Народжені в конкретні 4 місяці мають природну проникливість – хто вони

10:25

Обрізати - замало: як позбутися від порослі раз і назавждиВідео

10:25

Україні доведеться жити з графіками відключень від 3 до 7 років - Харченко

10:19

Путін шантажем вимагає від Трампа капітуляції УкраїниПогляд

09:56

Кремль може почати наземне вторгнення: країна НАТО готується до війни з РФ

09:48

Друг Мурата Налчаджиоглу розкрив його секрет про зв'язок з Ані Лорак - деталі

09:07

В Україні створили лазерну гармату проти російських дронів - The Atlantic

09:05

Гороскоп на завтра 12 лютого: Ракам - радісні новини, Дівам - подорож

08:56

Невпізнанна Лілія Ребрик з'явилася в органзі та квітах

08:50

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 лютого (оновлюється)

08:42

Їм мало "нормально": п'ять знаків зодіаку, які вимагають ідеалу в усьому

08:39

У Берліні жорстоко вбили громадянку України: тіло знайшли біля дитячого майданчика

08:19

Зеленський готовий оголосити про вибори і референдум: FT назвав терміни

08:15

"Дуже хотіла": наречений Квіткової зробив зізнання про їхні стосунки

Реклама
08:13

Карта Deep State онлайн за 11 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:47

У Волгограді після атаки дронів горить стратегічний НПЗ "Лукойла"Відео

07:01

Трагедія у Богодухові: дрон РФ зруйнував будинок, під завалами загинули троє дітейФотоВідео

06:10

Світ змінився остаточно: як вижити ЄвропіПогляд

06:00

Фантастична вечеря за 30 хвилин - швидко і смачноВідео

05:51

Крутіше котлет: рецепт повноцінної вечері з курячого фаршу за 25 хвилин

05:15

"Знущаються наді мною": Брітні Спірс зробила відчайдушну заяву

04:41

Жодних піц, суші чи бургерів: чим годували у ресторанах СРСР та якими були ціниФото

04:30

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні учениці з зошитом за 51 секунду

04:00

Путіністка Лариса Доліна опинилася в хрущовці - що сталося

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти