"Повернулася": Горбунов заговорив про стосунки з першою дружиною

До Катерини Осадчої у Юрія Горбунова був ще один шлюб.

https://glavred.net/starnews/vernulas-gorbunov-zagovoril-pro-otnosheniya-s-pervoy-zhenoy-10739825.html Посилання скопійоване

Юрій Горбунов - стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юрій Горбунов

Ви дізнаєтеся:

Де зараз перша дружина Юрія Горбунова

Як ведучий спілкується з колишньою дружиною

Відомий український ведучий Юрій Горбунов розповів про те, де зараз живе його перша дружина Людмила. У проекті "Наодинці з гламуром" він повідомив, що періодично спілкується з екс-дружиною.

Ведучий розкрив, що Людмила, яка довгий час жила в США, нещодавно повернулася в Україну. Незважаючи на те, що подружжя розлучилося 10 років тому, вони продовжують час від часу підтримувати зв'язок.

відео дня

Юрій Горбунов - стосунки з першою дружиною / instagram.com, Юрій Горбунов

"Не так часто, періодично спілкуємося. Ну як спілкуємося, це по телефону, іноді так. Вона була довго в Америці, зараз повернулася в Україну. Живе своїм життям", - розповів Юрій.

За словами ведучого, вони з Людмилою вже давно живуть кожен своїм життям, і їхні шляхи давно розійшлися.

"Там своє життя, а у мене вже своє. Вже 10 років", - підсумував Горбунов.

Як виглядає перша дружина Юрія Горбунова / фото: bestin.ua

Юрій Горбунов — особисте життя

Першою дружиною Юрія Горбунова стала балерина Людмила, яка була старша за ведучого на 10 років. Їхній творчий союз, що зав'язався в Івано-Франківському театрі, переріс у шлюб, який тривав 15 років. Заради кар'єрного зростання чоловіка Людмила залишила сцену і переїхала разом з ним до Києва. Пара розлучилася в 2015 році, після чого ведучий почав стосунки з Катериною Осадчою.

Юрій Горбунов / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український актор Назар Задніпровський розповів про справжній характер Наталії Сумської за лаштунками театру. Знаменитість запам'яталася колезі як "людина настрою". Задніпровський зізнався, що в певні моменти до неї "краще не підходити.

Також американська відома співачка Брітні Спірс поскаржилася на знущання з боку персоналу власного будинку. Виявилося, що охорона не пускала співачку у двір незважаючи на камери відеоспостереження, за що артистка суворо їх покарала.

Вас може зацікавити:

Про особу: Юрій Горбунов Юрій Горбунов – український актор, телеведучий, шоумен і заслужений артист України, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2017 року Юрій Горбунов і ведуча Катя Осадча оголосили, що вони офіційно одружилися. 18 лютого 2017 року у подружжя народився син Іван, 19 серпня 2021 року народився другий син подружжя Данило.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред