"Повернулася": Горбунов заговорив про стосунки з першою дружиною

Відомий український ведучий Юрій Горбунов розповів про те, де зараз живе його перша дружина Людмила. У проекті "Наодинці з гламуром" він повідомив, що періодично спілкується з екс-дружиною.
Ведучий розкрив, що Людмила, яка довгий час жила в США, нещодавно повернулася в Україну. Незважаючи на те, що подружжя розлучилося 10 років тому, вони продовжують час від часу підтримувати зв'язок.
"Не так часто, періодично спілкуємося. Ну як спілкуємося, це по телефону, іноді так. Вона була довго в Америці, зараз повернулася в Україну. Живе своїм життям", - розповів Юрій.
За словами ведучого, вони з Людмилою вже давно живуть кожен своїм життям, і їхні шляхи давно розійшлися.
"Там своє життя, а у мене вже своє. Вже 10 років", - підсумував Горбунов.
Юрій Горбунов — особисте життя
Першою дружиною Юрія Горбунова стала балерина Людмила, яка була старша за ведучого на 10 років. Їхній творчий союз, що зав'язався в Івано-Франківському театрі, переріс у шлюб, який тривав 15 років. Заради кар'єрного зростання чоловіка Людмила залишила сцену і переїхала разом з ним до Києва. Пара розлучилася в 2015 році, після чого ведучий почав стосунки з Катериною Осадчою.
Про особу: Юрій Горбунов
Юрій Горбунов – український актор, телеведучий, шоумен і заслужений артист України, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2017 року Юрій Горбунов і ведуча Катя Осадча оголосили, що вони офіційно одружилися. 18 лютого 2017 року у подружжя народився син Іван, 19 серпня 2021 року народився другий син подружжя Данило.
