Російська мова на уроці англійської: в Одесі розгорівся мовний скандал

Батьки вимагали повернення коштів і відмовилися від подальшого навчання в школі англійської мови.

https://glavred.net/ukraine/russkiy-na-uroke-angliyskogo-v-odesse-razgorelsya-yazykovoy-skandal-10739816.html Посилання скопійоване

В Одесі в школі англійську викладали російською без згоди батьків / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Чому спалахнув мовний скандал у школі англійської мови

Чим закінчився інцидент

Як на скандал відреагували в Мережі

В Одесі розгорівся мовний скандал у школі англійської мови Total School. Під час онлайн-заняття викладач почав дублювати матеріал російською мовою без попередження і згоди батьків. Про ситуацію розповіла в соцмережі Threads мамаоднієї з учениць.

Інцидент стався 31 січня.

відео дня

"Моя дитина близько трьох місяців відвідувала школу Total School. До цього заняття були офлайн – сьогодні вперше спробували онлайн-формат. І саме сьогодні я зіткнулася з тим, що для мене абсолютно неприйнятно. На уроці вчитель дублював матеріал російською мовою. Без попередження. Без узгодження. На моє запитання і прохання реакції не було", – написала Вікторія.

За її словами, пояснення з'явилося пізніше. Виявилося, що в групі є дитина з Росії, яка не розуміє українську мову, тому викладач говорить російською.

"Вибачте, але: ми живемо в Україні; українська мова закріплена на законодавчому рівні як мова освітнього процесу; англійська + українська - це нормально і логічно; російська - ні. Не сьогодні. Не зараз. Не для зручності", - зазначила Вікторія.

Жінка додала, що її дочка більше не відвідує заняття в Total School.

"Я попросила повернути гроші та чітко окреслила свою позицію. Цей пост не про скандал. Він про межі, відповідальність освітніх установ і право наших дітей навчатися без нав'язування мови держави-агресора", - додала вона.

Згодом Вікторія Стаценко повідомила, що адміністрація школи вибачилася за інцидент і повернула гроші за весь період навчання. Водночас заклад зробив їй зауваження через публічний розголос.

Варто зазначити, що сама Вікторія Стеценко переїхала до Одеси з Криму.

Як відреагували українці на скандал

"Припустимо ситуацію - сім'я з Росії навмисно їде в Україну, працює тут, підтримує економіку, сплачує податки тощо - дитина ще не знає мови і навчається поки що на звичній для неї. Що їй, ізолюватися?".

"Дитина з Росії. Тобто школа співпрацює з російською аудиторією? Про все інше сюр я вже писати не буду".

"Дитина може бути [з Росії] з різних причин і обставин, сам цей факт - ще не привід для булінгу, але, якщо ти приперлася в чужу країну - інтегруйся і асимілюйся".

"Сюрприз, коли мої діти в 22-му пішли до польської школи - ніхто нічого ні на що не дублював. Уроки проходили рівно так, як і до їх приходу - польський і звичайний темп. І через деякий час моїм дітям це перестало заважати. Не розумію, чому це не повинно працювати з росіянами?".

"Ви знаєте, якщо діти всі знають українську, то питань бути не повинно, тоді їм зрозуміліше і комфортніше буде вивчати англійську в перекладі з української. Але якщо припустити, що всі учні розмовляють російською (так, в Україні таке можливо), то вчитель підлаштувався. Дублювання мови законом не забороняється, так само як і двомовні сайти".

Мовні скандали в Україні

Як писав Главред, у ліцеї № 5 "Оріяна" в Чернівцях припинили трудові відносини з вчителькою географії після інциденту, який набув розголосу в мережі. Зокрема, в чернівецьких пабліках поширили відео зі шкільного класу із записом, на якому вчителька спілкується російською мовою під час уроку. Один з учнів попросив її спілкуватися українською мовою, на що педагог не лише обізвала його "скотиною", а й пригрозила, що тепер він буде тією людиною, яка найчастіше відповідатиме під час уроку.

У Дніпрі розгорівся мовний скандал. У Дніпровському державному медичному університеті викладачка під час практичного заняття нібито вимагала від студентки відповідати не українською, а російською мовою.

У Дрогобичі на Львівщині в одному з магазинів розгорівся мовний скандал. Покупець закликав касира обслуговувати його російською.

Інші новини:

Що відомо про Total School в Одесі Total School — приватна школа англійської мови, що працює в Одесі. Має кілька філій у місті. Основний напрямок — навчання англійської мови дітей, підлітків і дорослих, підготовка до іспитів, розмовні курси. Формати навчання: офлайн та онлайн-заняття. Позиціонує себе як сучасний мовний центр з комунікативною методикою навчання. Має високі оцінки користувачів (в середньому 4,5–5 з 5) і десятки відгуків. Працює як ліцензований освітній центр.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред