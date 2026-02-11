Коротко:
- На яке захворювання страждає дочка ведучої
- Куди її помістила мати
Російська телеведуча Дана Борисова, яка побудувала скандальну кар'єру в країні-окупанті Росії, а також лікувалася від алкогольної та наркотичної залежності, помістила свою рідну дочку на примусове лікування.
Як пишуть російські пропагандисти, дочка затятої путіністки Поліна давно страждає від біполярного розладу. Цей діагноз і у її дочки Поліни. Обидві неодноразово зізнавалися, що часті конфлікти в їхній родині відбуваються саме через хворобу.
Виявилося, що покласти дочку в клініку вирішила сама ведуча. Зараз Борисова-молодша перебуває під наглядом медиків, але її діагноз викликає питання.
"Я лягла в лікарню Шурова через погіршення стану. У мене вже рік як діагностовано біполярний розлад, але зараз лікарі сумніваються в цьому вердикті. Думають, що це пограничний розлад особистості. Мама знає, вона мене сюди і поклала після одного інциденту. Я другий день лежу, мама обіцяла завтра приїхати", — зізналася вона.
Відзначимо, раніше путіністка і "мати року" дозволила дочці зробити пластичну операцію на грудях, а також закрила очі на її стосунки з 35-річним чоловіком.
Про особу: Дана Борисова
Дана Борисова — російська телеведуча, журналістка і актриса. За даними Вікіпедії, у 2022 році підтримала вторгнення Росії в Україну. Вона також була внесена до санкційних списків України "за відвідування окупованих територій після початку вторгнення, участь у пропагандистських концертах, публічну підтримку війни і режиму Путіна.
3 лютого 2023 року внесена до санкційного списку Канади як причетна до поширення російської дезінформації та пропаганди.
