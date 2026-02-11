Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Путіністка Дана Борисова поклала свою дочку в психіатричну лікарню

Олена Кюпелі
11 лютого 2026, 12:48
89
Дана Борисова позбулася своєї дочки і здала її в лікарню.
Борисова зробила операцію своїй дочці
Борисова зробила операцію своїй дочці, а тепер поклала лікуватися / Колаж Главред, фото Instagram/danaborisova_official

Коротко:

  • На яке захворювання страждає дочка ведучої
  • Куди її помістила мати

Російська телеведуча Дана Борисова, яка побудувала скандальну кар'єру в країні-окупанті Росії, а також лікувалася від алкогольної та наркотичної залежності, помістила свою рідну дочку на примусове лікування.

Як пишуть російські пропагандисти, дочка затятої путіністки Поліна давно страждає від біполярного розладу. Цей діагноз і у її дочки Поліни. Обидві неодноразово зізнавалися, що часті конфлікти в їхній родині відбуваються саме через хворобу.

відео дня
Дочка Борисової перебуває в психіатричній лікарні
Дочка Борисової перебуває в психіатричній лікарні / Фото Стархіт

Виявилося, що покласти дочку в клініку вирішила сама ведуча. Зараз Борисова-молодша перебуває під наглядом медиків, але її діагноз викликає питання.

"Я лягла в лікарню Шурова через погіршення стану. У мене вже рік як діагностовано біполярний розлад, але зараз лікарі сумніваються в цьому вердикті. Думають, що це пограничний розлад особистості. Мама знає, вона мене сюди і поклала після одного інциденту. Я другий день лежу, мама обіцяла завтра приїхати", — зізналася вона.

Дана Борисова
Дана Борисова дозволила їй робити пластику / скріншот YouTube

Відзначимо, раніше путіністка і "мати року" дозволила дочці зробити пластичну операцію на грудях, а також закрила очі на її стосунки з 35-річним чоловіком.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Відзначимо, як повідомляв Главред, раніше український бізнесмен турецького походження Мурат Налчаджиоглу був одружений із співачкою Ані Лорак, яка зрадила Україну і вибрала сторону країни-терориста РФ. Друг Мурата В'ячеслав Соломка розповів, що бізнесмен не любить, коли його називають "колишнім Лорак".

Раніше також відомий український актор Назар Задніпровський у своєму інтерв'ю відкрив завісу таємниці про характер народної артистки України Наталії Сумської.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Дана Борисова

Дана Борисова — російська телеведуча, журналістка і актриса. За даними Вікіпедії, у 2022 році підтримала вторгнення Росії в Україну. Вона також була внесена до санкційних списків України "за відвідування окупованих територій після початку вторгнення, участь у пропагандистських концертах, публічну підтримку війни і режиму Путіна.

3 лютого 2023 року внесена до санкційного списку Канади як причетна до поширення російської дезінформації та пропаганди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Справедливі правила гри": ВРУ схвалила відстрочку для контрактників 18-24 років

"Справедливі правила гри": ВРУ схвалила відстрочку для контрактників 18-24 років

14:13Україна
"Сім'я патріотів": загиблий у Богодухові батько був демобілізованим бійцем із ампутацією

"Сім'я патріотів": загиблий у Богодухові батько був демобілізованим бійцем із ампутацією

13:44Україна
Коли Київ повернеться до комфортних графіків відключень: експерт назвав термін

Коли Київ повернеться до комфортних графіків відключень: експерт назвав термін

12:50Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
2 українські слова, які неможливо перекласти жодною мовою - що вони означають

2 українські слова, які неможливо перекласти жодною мовою - що вони означають

Карта Deep State онлайн за 11 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Розвідка "злила" план РФ на мирні переговори - що Кремль хоче отримати від України

Розвідка "злила" план РФ на мирні переговори - що Кремль хоче отримати від України

В Україні різко змінили вікові межі мобілізації - кого зачепить нововведення

В Україні різко змінили вікові межі мобілізації - кого зачепить нововведення

Тарифи на воду рахуватимуть по-новому: Рада ухвалила закон, що відомо

Тарифи на воду рахуватимуть по-новому: Рада ухвалила закон, що відомо

Останні новини

14:23

Найдовша змія в історії: у Книзі рекордів Гіннеса показали дикого гіганта

14:20

Гороскоп Таро на завтра, 12 лютого: Скорпіону - гармонія, Леву - шлях вперед

14:13

"Справедливі правила гри": ВРУ схвалила відстрочку для контрактників 18-24 років

14:12

Чому не можна ставити дзеркало навпроти ліжка - що кажуть прикмети

13:58

Підживлення дерев і кущів: чому досвідчені садівники роблять це саме взимку

Кремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - ЖовтенкоКремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - Жовтенко
13:51

Позбулася "милиць": актриса Тишкевич розповіла про важливе рішення

13:44

"Сім'я патріотів": загиблий у Богодухові батько був демобілізованим бійцем із ампутацієюФото

13:38

Собаку після чотирьох повернень забрали з притулку: реакція тварини розчулила

13:24

"Я не розбираюся": переможниця Нацвідбору не вибирала пісню на конкурсВідео

Реклама
13:11

Статуя Діви Марії ожила на очах у натовпу: паломники зняли все на відео

12:50

НАБУ не має повертати державі ніякі корупційні кошти, – Кривонос шокував заявою

12:50

Коли Київ повернеться до комфортних графіків відключень: експерт назвав термін

12:48

Путіністка Дана Борисова поклала свою дочку в психіатричну лікарню

12:33

"Повернулася": Горбунов заговорив про стосунки з першою дружиною

12:24

ЗСУ звільнили від окупантів село в Запорізькій областіВідео

12:10

Російська мова на уроці англійської: в Одесі розгорівся мовний скандал

12:09

Чи може вчитель вимагати від учня ввімкнути камеру: правила "дистанційки"

12:08

Що не можна робити у свято 12 лютого: суворі прикмети та заборони

11:58

Перша "панелька" СРСР стоїть у Харкові: в чому унікальність цього будинкуФото

11:57

Мільйони людей роблять одну ризиковану помилку при виборі пароля

Реклама
11:10

"Відстрочка до кінця життя": Мережу підірвав торт з незвичайним дизайном

11:10

Чому 12 лютого не можна планувати своє майбутнє: яке церковне свято

10:58

Росія не збирається зупинитись, вона готується воювати й надалі - Зеленський

10:43

"Другий фронт" на 2+2: від втрати кінцівок до повернення в стрій — історії сили духу й вибору

10:39

"Краще не підходити": відомий актор розкрив справжній норов Наталії Сумської

10:34

Втікали від війни і загинули: дрони РФ вбили батька і трьох дітей, вижила лише вагітна матиФото

10:26

Народжені в конкретні 4 місяці мають природну проникливість – хто вони

10:25

Обрізати - замало: як позбутися від порослі раз і назавждиВідео

10:25

Україні доведеться жити з графіками відключень від 3 до 7 років - Харченко

10:19

Путін шантажем вимагає від Трампа капітуляції УкраїниПогляд

09:56

Кремль може почати наземне вторгнення: країна НАТО готується до війни з РФ

09:48

Друг Мурата Налчаджиоглу розкрив його секрет про зв'язок з Ані Лорак - деталі

09:07

В Україні створили лазерну гармату проти російських дронів - The Atlantic

09:05

Гороскоп на завтра 12 лютого: Ракам - радісні новини, Дівам - подорож

08:56

Невпізнанна Лілія Ребрик з'явилася в органзі та квітах

08:50

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 лютого (оновлюється)

08:42

Їм мало "нормально": п'ять знаків зодіаку, які вимагають ідеалу в усьому

08:39

У Берліні жорстоко вбили громадянку України: тіло знайшли біля дитячого майданчика

08:19

Зеленський готовий оголосити про вибори і референдум: FT назвав терміни

08:15

"Дуже хотіла": наречений Квіткової зробив зізнання про їхні стосунки

Реклама
08:13

Карта Deep State онлайн за 11 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:47

У Волгограді після атаки дронів горить стратегічний НПЗ "Лукойла"Відео

07:01

Трагедія у Богодухові: дрон РФ зруйнував будинок, під завалами загинули троє дітейФотоВідео

06:10

Світ змінився остаточно: як вижити ЄвропіПогляд

06:00

Фантастична вечеря за 30 хвилин - швидко і смачноВідео

05:51

Крутіше котлет: рецепт повноцінної вечері з курячого фаршу за 25 хвилин

05:15

"Знущаються наді мною": Брітні Спірс зробила відчайдушну заяву

04:41

Жодних піц, суші чи бургерів: чим годували у ресторанах СРСР та якими були ціниФото

04:30

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні учениці з зошитом за 51 секунду

04:00

Путіністка Лариса Доліна опинилася в хрущовці - що сталося

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти