Путіністка Дана Борисова поклала свою дочку в психіатричну лікарню

Дана Борисова позбулася своєї дочки і здала її в лікарню.

Борисова зробила операцію своїй дочці, а тепер поклала лікуватися / Колаж Главред, фото Instagram/danaborisova_official

Російська телеведуча Дана Борисова, яка побудувала скандальну кар'єру в країні-окупанті Росії, а також лікувалася від алкогольної та наркотичної залежності, помістила свою рідну дочку на примусове лікування.

Як пишуть російські пропагандисти, дочка затятої путіністки Поліна давно страждає від біполярного розладу. Цей діагноз і у її дочки Поліни. Обидві неодноразово зізнавалися, що часті конфлікти в їхній родині відбуваються саме через хворобу.

Дочка Борисової перебуває в психіатричній лікарні / Фото Стархіт

Виявилося, що покласти дочку в клініку вирішила сама ведуча. Зараз Борисова-молодша перебуває під наглядом медиків, але її діагноз викликає питання.

"Я лягла в лікарню Шурова через погіршення стану. У мене вже рік як діагностовано біполярний розлад, але зараз лікарі сумніваються в цьому вердикті. Думають, що це пограничний розлад особистості. Мама знає, вона мене сюди і поклала після одного інциденту. Я другий день лежу, мама обіцяла завтра приїхати", — зізналася вона.

Дана Борисова дозволила їй робити пластику / скріншот YouTube

Відзначимо, раніше путіністка і "мати року" дозволила дочці зробити пластичну операцію на грудях, а також закрила очі на її стосунки з 35-річним чоловіком.

Про особу: Дана Борисова Дана Борисова — російська телеведуча, журналістка і актриса. За даними Вікіпедії, у 2022 році підтримала вторгнення Росії в Україну. Вона також була внесена до санкційних списків України "за відвідування окупованих територій після початку вторгнення, участь у пропагандистських концертах, публічну підтримку війни і режиму Путіна. 3 лютого 2023 року внесена до санкційного списку Канади як причетна до поширення російської дезінформації та пропаганди.

