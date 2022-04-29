США почали підготовку українських військових у Німеччині - Пентагон

США почали підготовку українських військових у Німеччині / Фото Reuters

США розпочали додаткову підготовку українських бійців на американських військових об'єктах у Німеччині. Навчають їх користуванню радарними системи і бронетехнікою, пише CNN.

"Ці зусилля ґрунтуються на початковій артилерійській підготовці, яку українські війська вже пройшли в інших місцях, а також включають підготовку по радарним системам і бронетехніці, про яку нещодавно було оголошено в рамках пакетів допомоги у сфері безпеки", - заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

За словами Кірбі, Німеччина є однією з трьох місць, які США використовують для навчання українських військових за межами України. Інші ж країни він не став розкривати.

Також він зазначив, що навчання проводить Національна гвардія Флориди.

"Нещодавнє возз'єднання цих військовослужбовців Національної гвардії Флориди з їхніми українськими колегами, як нам сказали, було емоційною зустріччю, враховуючи ті міцні зв'язки, які утворилися, коли вони жили і працювали разом до тимчасового розставання в лютому", - додав Кірбі.

Військова допомога Україні від інших держав

Нагадаємо, в Україну зі США прибула перша партія військової допомоги з нового пакету. Всього в рамках цього пакету наша держава отримає американської допомоги на 800 мільйонів доларів. У списку того, що буде поставлено – 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат Howitzer і 300 дронів Switchblade.

Зазначалося, що США передадуть Україні 11 вертольотів Мі-17, які збиралися відправити до Афганістану.

Президент Євроради Шарль Мішель зізнався в тому, що Євросоюз погодився закуповувати важка зброя для безкоштовної передачі Україні.

Однак нещодавно стало відомо, що Міноборони Німеччини за наполяганням канцлера Олафа Шольца виключило все важке озброєння, яке просив Київ для боротьби з агресією РФ. За даними ЗМІ, нерішучість Шольца може коштувати йому посади.

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