"Введення військ" Польщі за погодженням з США: у РФ склали фейк про "розділ України"

У РФ вигадали фейк про війська Польщі в Україні / УНІАН

У РФ розганяють фейк про те, що Вашингтон і Варшава планують встановити "військово-політичний контроль Польщі" над її нібито "історичними володіннями" в Україні.

Такий вигаданий сценарій озвучив глава СЗР Сергій Наришкін. Згідно з фейковим планом, який озвучує розвідка РФ, Польща нібито хоче ввести свої війська в західні області України під гаслом "захисту від російської агресії".

Також стверджується, що розмови про мандат цієї місії Польща нібито веде з адміністрацією Байдена.

Таку місію, стверджує РФ, Польща хоче організувати без мандата НАТО, але за участю "бажаючих держав".

Фейк про "введення військ Польщі": що відомо

Підкреслюється, що польський контингент нібито хочуть розмістити в частинах України з мінімальною загрозою безпосереднього зіткнення з російськими військовими, а в завдання польської місії повинен увійти "поступове перехоплення у Нацгвардії України контролю над розташованими там стратегічними об'єктами".

У РФ також стверджують, що польські спецслужби нібито вже ведуть пошук "договороздатних" представників української еліти для формування "орієнтованої на Варшаву "демократичної" противаги націоналістам".

У вигаданому сценарії СЗР додається, то після того як польські сили закріпляться на заході України, за сценарієм розвідки РФ повинен відбутися розкол України, при якому "Варшава, по суті, отримає під управління території, на які увійдуть польські миротворці".

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